Bandai Namco kündigt Armored Core 6 von From Software an

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Unter die Ankündigungen auf den diesjährigen Game Awards schlich sich Armored Core 6 – Fires of Rubicon. Über zehn Jahre ist die Veröffentlichung des bisher letzten Teils der Serie, Armored Core 5, her. Kein Wunder, denn das Studio, das den sechsten Teil entwickelt, ist FromSoftware, die nicht zuletzt große Bekanntheit mit den Souls-Spielen und Elden Ring erlangt hat. Nach dem großen Erfolg von Elden Ring, das in mehreren Kategorien einen der Awards gewinnen konnte, haben sich die Fans wohl auf einen weiteren Souls-Titel eingestellt.

Der Reveal-Trailer von Armored Core 6 – Fires of Rubicon sorgte dennoch für große Freude im Publikum. Er beginnt direkt mit viel Feuer und zeigt einen von roten Flammen umspülten Planeten sowie den Schriftzug "Feed the Fire". Anschließend beginnt ein actionreicher Kampf auf der verbrannten Oberfläche voller Raketen, Geschossen und Explosionen. Im letzten Ausschnitt ist zu sehen, wie einer der Kampfroboter sein Arsenal bereit macht.

Erscheinen soll Armored Core 6 – Fires of Rubicon nächstes Jahr.