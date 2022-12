Baldur's Gate 3: Neuer Trailer und Release-Termin, nächstes Panel from Hell

PC MacOS

Larian Studios hat im Rahmen der The Game Awards einen neuen Trailer zu Baldur's Gate 3 enthüllt. Er gibt euch einen ersten Blick auf einige bekannte Gesichter, nämlich Mincs und Jaheira, und die namensgebende Stadt Baldur's Gate. Außerdem wurde bekanntgegeben, dass die Fortsetzung der legendären Rollenspielreihe im August 2023 erscheinen soll.

Ab sofort könnt ihr außerdem die auf 25.000 Stück limitierte Collector's Edition vorbestellen. Diese enhält in einer speziellen Box neben einem Steam-Code für Baldur's Gate 3: 160-seitiges Artbook, 32 Aufkleber, Spiel-Zertifikat, eine 28cm hohes Diorama mit Drow und Mind Flayer, einen übergroßen, metallenen W2, eine Stoffkarte, Charakterbögen und drei Magic: The Gathering Battle for Baldur's Gate Booster Packs.

Es wurde außerdem bekanntgegeben, dass das nächste Panel From Hell: Holy Knight bereits am 14. Dezember um 19:00 Uhr stattfinden wird. Ihr könnt es euch live auf Twitch anschauen. Stargast Geoff Keighley wird gemeinsam mit Swen Vincke und dem Entwicklerteam von Larian die Ankündigungen im Rahmen der The Game Awards und die Inhalte für Patch 9 im Detail erläutern. Ihr könnt Baldur's Gate nämlich bereits seit gut zwei Jahren im Steam-Early-Access spielen. Der Preis liegt bei 59,99 Euro.