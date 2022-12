PM: Good Shepherd Entertainment & Dark Horse Comics kündigen Hellboy Web of Wyrd für PC und Konsolen an (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Good Shepherd Entertainment & Dark Horse Comics kündigen Hellboy Web of Wyrd für PC und Konsolen an

– Der Ankündigungstrailer zeigt, wie gut das Spiel den Geist des Comics einfängt und gibt einen ersten Eindruck von Lance Reddick, als die Stimme von Hellboy –

DEN HAAG, Niederlande – 9. Dezember 2022 – Good Shepherd Entertainment hat eine neue Zusammenarbeit bekannt gegeben, um Mike Mignolas beliebtes Hellboy-Franchise, das von Dark Horse Comics vertrieben wird, als Videospiel umzusetzen. Hellboy Web of Wyrd wird von Upstream Arcade entwickelt und ist ein Roguelite-Action-Adventure, das für Konsolen und den PC erscheinen soll. Die originelle Geschichte des Spiels ist in Kooperation mit Mignola entstanden, der auch für das Key-Art des Spiels verantwortlich ist – Lance Reddick leiht Hellboy seine markante Stimme.

“Die Hellboy Comics als Spiel umzusetzen ist ein Traumprojekt für uns alle. Die Gelegenheit, etwas authentisches zu schaffen ist etwas, was wir sehr ernst nehmen.”, sagte Amanda Kruse, Publishing Director bei Good Shepherd Entertainment. “Unsere Partnerschaft mit Mike Mignola und dem kreativen Team von Dark Horse war inspirierend. Die Unterstützung und das Vertrauen, das sie uns entgegengebracht haben, ermöglichten es Upstream Arcade, ihre Vision zum Leben zu erwecken. Hellboy Web of Wyrd ist ein neues, mutiges Werk und wir freuen uns, es sowohl mit Fans der Comics, als auch Action-Adventure-Fans zu teilen.”

“Wir sind hocherfreut über dieses herausragende neue Hellboy-Spiel, das von Good Shepherd Entertainment entwickelt wird.”, sagte Mike Richardson, CEO von Dark Horse Media “Mike Mignola hat einen Helden und eine Welt erschaffen, die in der Welt der Comics einzigartig sind und dieses Spiel gibt Fans eine neue Möglichkeit Teil von seinen (Hellboys) übernatürlichen Abenteuern zu sein.”

Willkommen im Butterfly House, ein mysteriöses Anwesen voller abartiger Winkel und Nichteuklidischer Geometrie, das vom Okkultisten Pasquale Deneveaux erbaut wurde, um ein Tor zum Wyrd – ein interdimensionales Netz aus wunderlichen und angsteinflößenden Daseinsebenen außerhalb unserer Welt – zu öffnen. Nachdem ein B.P.R.D.-Agent in dem Anwesen verschwindet, müssen Hellboy und sein Team die verbotenen Geheimnisse erkunden, die darin lauern.

Begebt euch in die abgelegenen Welten des Wyrd, untersucht das Unbekannte und stellt euch auf eurer Suche nach verborgenen Schätzen mächtigen Kreaturen. Seid jedoch stets auf der Hut, in den entlegenen Ecken des Wyrd wartet uraltes Übel – Übel, das nach Freiheit giert.

Features

Hellboy Web of Wyrd befindet sich in Entwicklung für PC, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch und kann bereits auf die Steam-Wunschliste gesetzt werden.

