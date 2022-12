PM: Street Fighter 6 erscheint am 2. Juni 2023 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Frisch von den Game Awards 2022 erscheint Street Fighter 6 offiziell am 2. Juni 2023 und kann ab heute vorbestellt werden! Klappt die Tische hoch, schnallt euch an und macht euch bereit, mehr über den Einzelspielermodus World Tour und vier weitere Charaktere aus der vielfältigen internationalen Spielerliste zu erfahren.

Wir haben bereits vor einigen Monaten mehr Informationen über World Tour enthüllt, doch nun möchten wir euch einen weiteren Blick auf den Reiseplan geben. So prächtig die belebte Metro City auch ist, eure Reisen führen euch um die ganze Welt zu besonderen Orten wie einem Strand in Jamaika, einer Arena in Italien und einem Festival in Frankreich. Womöglich gibt es an jedem dieser Orte sogar einen Meister, der es kaum erwarten kann, euch zu treffen.

Bei diesen Meistern lernt ihr spezielle Moves, die ihr in den individuellen Moveset eures Avatars integrieren könnt. Außerdem könnt ihr spezielle Moves von verschiedenen Meistern miteinander kombinieren, was bedeutet, dass euer Avatar im selben Kampf einen Hadoken, einen Sonic Boom, einen Spinning Bird Kick und eine Yoga Flame ausführen kann, solange ihr unterschiedliche Eingaben verwendet.

Wenn ihr in World Tour in einen Kampf einsteigt, kann es sein, dass ihr auf mehr als einen Gegner trefft, wodurch die Kämpfe ein wenig unausgeglichen erscheinen können. Eine sorgfältige Auswahl von speziellen Moves kann sicherstellen, dass ihr über ein ausgewogenes Moveset verfügt, falls ihr in die Enge getrieben werdet. Eine weitere Möglichkeit: Kämpft an der Seite eurer Meister mit dem Master Assist!

In ihrer unendlichen Weisheit – oder ihrem chaotischen Verhalten, je nach Charakter – lassen euch die Meister auf den Straßen nicht allein. Ihr könnt an der Seite eines Meisters wie Ryu kämpfen, indem ihr ihn im Kampf herbeiruft. Sie schließen sich dann den Kämpfen an und helfen euch für eine gewisse Zeit. Ihr solltet ihnen nach dem Kampf auf jeden Fall danken. Sie haben euch alles beigebracht, was ihr wisst. Vertieft eure Verbindung mit einem Meister, der an eurer Seite in World Tour kämpft!

Braucht ihr eine Pause von all den Kämpfen und dem “Beschützen” der Straßen? World Tour enthält eine Reihe von Minispielen, die ihr zwischen den Kämpfen in Form von Nebenjobs spielen und so World Tour-Währung verdienen könnt. Schlagt Flaschen mit Karatetechnik, genießt die italienische Küche, pariert Basketbälle und vieles mehr, um noch mehr in das Spiel einzutauchen. Mit der Währung, die ihr in diesen Minispielen verdient, könnt ihr im Spiel Kleidung, Essen und mehr kaufen. Da Kämpfen der Name des Spiels ist, werden viele dieser Minispiele auch euer Verständnis für die Grundlagen von Kampfspielen verbessern.

Dee Jay, der zum ersten Mal in Super Street Fighter II auftrat, ist ein weltweit beliebter Superstar der Tanzmusik, der immer bereit ist, sich zu amüsieren. Mit seiner brennenden Liebe zur Musik und zum Kämpfen bringt diese jamaikanische Sensation das Publikum mit heißen neuen Songs und stylischen Moves zum Toben. Besucht Bathers Beach, Dee Jays Bühne in Street Fighter 6, und erlebt eine Strandparty voller Leben inmitten der untergehenden Sonne.

Als wiederkehrender Charakter in der Serie hat Dee Jay seine typischen Moves beibehalten, die euch in Schwung bringen werden, darunter Air Slasher, Double Rolling Sobat, Machine Gun Upper und Jackknife Maximum. Sein neuer Move Jus Cool ist ein Rückzugsschwung, der in Trittattacken oder Vorwärtsbewegungsmanöver münden kann, die das Tempo des Gegners testen. Dee Jays Superkunst der Stufe 3 ist Weekend Pleasure, ein Sperrfeuer von Schlägen, das an seine Ultra Combo II in Ultra Street Fighter IV erinnert.

Als Supermodel und Weltmeisterin im Judo ist Manon eine Idealistin, die sich auf der Suche nach Schönheit immer weiter verbessert. Sie stolziert über den Laufsteg der Straßenkämpfe, um das stärkste Model der Welt zu werden. Auf der Fete Foraine-Bühne in Frankreich, einem schillernden Karneval inmitten der französischen Skyline, ist sie anzutreffen.

Manons Moveset ist eine anmutige Kombination aus Judokampf und klassischem Ballett. Die eleganten Manège Doré und Renversé sind Griffe, die Manons Medaillenstufe bei erfolgreichem Abschluss erhöhen. Je höher ihre Medaillenstufe, desto mehr verändern sich die Eigenschaften der einzelnen Griffe. Manon führt den Pas de Deux in ihrer Superkunst der Stufe 3 so aus, als wäre ihr Gegner ihr Tanzpartner, bevor sie ihn unter tosendem Beifall zu Boden schmettert.

Marisa ist eine aufstrebende Schmuckdesignerin aus Italien, die behauptet, von antiken griechischen Kriegern abzustammen. Als Kind wurde sie von einer Vision des Kolosseums in seiner Blütezeit inspiriert. Heute strebt sie mit einem Lächeln – und einem Auge für das Schöne – nach Ruhm. Schwelgt im Duft des Sieges im Kolosseum, Marisas Bühne, mit kampflustigen Kriegern im Hintergrund, die euch anfeuern.

Marisa ist ein Kraftpaket und nutzt ihre langen Gliedmaßen, um langsame, aber gewaltige Schläge auszuführen. Sie kann Gladius einsetzen, einen verheerenden geraden Schlag, der für zusätzlichen Schaden aufgeladen werden kann. Scutum ist eine defensive Haltung, die ihrem Oberkörper Rüstung verleiht und die Angriffe des Gegners abwehrt. Mit Quadriga, einem kraftvollen Fronttritt, zeigt ihr euren Gegnern: “Das. Ist. Marisa!” Ihre Superkunst der Stufe 3 kanalisiert die Göttin der Jagd in einen mächtigen Angriff direkt gegen eine Wand.

JP ist der Leiter einer internationalen Nichtregierungsorganisation (NRO), die für viele erfolgreiche Investitionsprojekte verantwortlich ist, und der Mann, der hinter dem derzeitigen Wohlstand von Nayshall steht. Er hat eine geliebte Katze namens Cybele.

JP übernimmt die Kontrolle über die gesamte Karte aus allen Blickwinkeln. Er setzt Departure ein und platziert eine Energielücke in der Luft, die sich in Dornen verwandeln oder ihn an den Ort des Geschehens teleportieren kann. Außerdem kann JP mit Torbalan oder Embrace Klone über den Bildschirm schicken, um seine Gegner in Schach zu halten. Interdiction ist JPs Superkunst der Stufe 3, bei der er zerstörerische Kraft durch die Adern seines Gegners fließen lässt, bevor dieser von innen heraus explodiert.

Vorbestellungen für Street Fighter 6 sind ab heute möglich, mit einigen tollen Anreizen für PS5- und PS4-Besitzer. Ihr erhaltet alternative Farben für Chun-Li, Jamie, Manon, Dee Jay, Juri und Kens Standard-Outfit, 18 besondere Titel im Spiel und 18 Sticker mit einzigartigen Motiven aus der Startaufstellung, mit denen ihr euer Profil personalisieren könnt.

Wenn ihr euch fragt, welche Edition ihr vorbestellen solltet, findet ihr hier einen kurzen Leitfaden. Die erste ist die Standard Edition, die Fighting Ground, World Tour, Battle Hub und die 18 Charaktere der Startliste enthält und 59,99 US-Dollar kosten wird.

Die Deluxe Edition enthält das Basisspiel und den Year 1 Character Pass, der vier Charaktere, die Farben 3–10 für das Outfit 1 eines jeden Charakters und einen Bonus von 4.200 Drive Tickets für Käufe im Spiel enthält. Die Deluxe Edition kostet 84,99 US-Dollar und bietet einen Preisnachlass gegenüber dem separaten Kauf des vollständigen Spiels und des Year 1 Character Pass. Haltet euch bereit für weitere Informationen zu den vier Year 1-Charakteren, die nach der Veröffentlichung von Street Fighter 6 am 2. Juni 2023 erscheinen!

Die Ultimate Edition kostet 104,99 US-Dollar und enthält eine beeindruckende Menge an Inhalten. Ihr bekommt das Basisspiel und den Year 1 Ultimate Pass, der die Inhalte des Year 1 Character Pass, zwei zusätzliche Kostüme und ihre alternativen Farben für die vier Year 1-Charaktere, zwei weitere Bühnen und einen Bonus von 7.700 Drive Tickets enthält.

Bevor wir uns verabschieden, hier noch eine kurze Erinnerung: Der geschlossene Betatest #2 findet vom 16. bis 19. Dezember auf PS5 statt. Genau wie der erste geschlossene Betatest wird dieser im Battle Hub stattfinden und acht Charaktere enthalten. Wenn ihr teilnehmen wollt, dann bewerbt euch jetzt bis zum 11. Dezember um 16:00 Uhr MEZ. Die Plätze sind begrenzt, sie werden jedoch zufällig ausgewählt.

Endlich haben wir einen kleinen Bonus für die Spieler der Street Fighter V: Champion Edition! Erstellt eine CAPCOM-ID und verknüpft eure Plattform, um Super Street Fighter II Turbo zu erhalten, das ihr über das Game Center der Galerie spielen könnt, wenn Street Fighter 6 auf den Markt kommt.

Street Fighter 6 wird am 2. Juni 2023 auf PS5 und PS4 erscheinen. Wir sind immer noch in der aktiven Entwicklung und stellen sicher, dass wir euch ein unvergessliches Erlebnis bieten. Wir haben noch so viel mehr zu erzählen, also haltet euch auf dem Laufenden!