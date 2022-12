PM: Season: A letter to the future und vieles mehr jetzt beim Demo Fest 2022 verfügbar (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Im PlayStation Store gibt es seit heute eine Auswahl neuer Gameplay-Demos, die jetzt zum Download verfügbar sind und euch einen Vorgeschmack auf einige spannende Titel geben, die demnächst für PS4 und PS5 erscheinen! Zu diesen Demos gehören unter anderem das wunderbare Fahrradabenteuer Season: A letter to the future. Sehen wir uns an, was ihr im Rahmen des heutigen Demo Fests* spielen könnt.

Erkundet Avoalets Wassergarten und saust mit Magic Parkour durch die weitläufige athianische Landschaft. Absolviert 5 Hauptziele, um Frey bei ihrer Suche nach einem Weg nach Hause zu helfen, und entdeckt unterwegs die ein oder andere Abzweigung. Bekämpft in dieser packenden Demo heimtückische Gegner mit einem umfangreichen Arsenal an Angriffen und unterstützender Magie.

-) Ladet euch die Demo zu Forspoken jetzt im PlayStation Store herunter

Schließt eure Augen, atmet tief durch und taucht vollständig in das atmosphärische Abenteuerspiel Season ein. Erkundet zum ersten Mal eine neue Welt. Dokumentiert, fotografiert und zeichnet Erinnerungen auf, bevor eine geheimnisvolle Kraft alles wegspült … Werdet Teil der Geschichte und verfolgt die letzten Atemzüge einer Ära.

– Scavengers Studio

-) Ladet euch die Demo zu Season: A letter to the future jetzt im PlayStation Store herunter. Sie ist bis zum 12. Dezember um 23:59 Uhr Ortszeit verfügbar.

Stellt euch dem vom Menschen in ein Monster verwandelten Näcken, der in den dunklen Gewässern des Waldes lauert. Eine von vielen unheimlichen und abscheulichen Kreaturen, die den Wald in der Welt von Bramble heimsuchen. Begleitet Olle auf einem psychologischen Abstieg in die Dunkelheit in der Demo von Bramble: The Mountain King.

– Merge Games

-) Ladet euch die Demo zu Bramble: The Mountain King jetzt im PlayStation Store herunter

You Suck At Parking ist ein chaotisches, physikbasiertes Rennspiel, in dem das Ziel darin besteht, anzuhalten. Die Einzelspieler-Demo umfasst 10 anspruchsvolle Level in zwei Biomen, die mit tückischen Fallen und Hindernissen gesäumt sind. Absolviert jedes davon und setzt euch an die Spitze der Rangliste. Die Krux? Es gibt keinen Rückwärtsgang und sobald man anhält, ist die Runde vorbei.

– Happy Volcano

-) Ladet euch die Demo zu You Suck at Parking jetzt im PlayStation Store herunter

*Zum Herunterladen von Demos aus dem PlayStation Store ist eine Internetverbindung erforderlich.