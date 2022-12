PM: Aloys Story geht weiter in Horizon Forbidden West: Burning Shores (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Heute freuen wir uns, Burning Shores ankündigen zu können – unsere Erweiterung zu Horizon Forbidden West, in der Aloy eine düstere Gefahr verfolgt – in der ungezähmten Wildnis von Los Angeles, die jetzt ein tückischer Vulkanarchipel ist.

In einer spannenden neuen Geschichte, die direkt nach dem Ende von Horizon Forbidden West spielt und neue Charaktere, Abenteuer und vieles mehr bietet, wird sie in die gefährliche neue Region südlich des Klangebiets der Tenakth reisen. Einige Informationen dazu werden wir schon bald mit euch teilen!

Horizon Forbidden West: Burning Shores erscheint am 19. April auf PlayStation 5-Konsolen.

Unsere kreative Vision für Burning Shores ist eine ehrgeizige Erweiterung, die Aloy zu den Ruinen von Los Angeles führt. Diese überwuchte und zerstörte Stadt kann über das Wasser und Flüge auf dem Rücken eines Sonnenflügels vollständig erkundet werden. Eine riesige Maschinenbedrohung lauert jedoch im Schatten – eine große Herausforderung, die Aloy mit all ihrem Können und all ihren Fähigkeiten überwinden muss. Um diese großartige Vision technisch und kreativ umsetzen zu können, haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, all unsere Bemühungen drauf zu konzentrieren, ein unglaubliches Spielerlebnis exklusiv für die PlayStation 5-Konsole zu erschaffen.

Vielen Dank noch mal an all unsere wunderbaren Fans, die die Reihe lieben und unterstützen! Wir freuen uns darauf, schon bald mehr mit euch allen teilen zu können.