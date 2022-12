PM: The Last of Us Part I erscheint für PC am 3. März 2023 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Haltet durch und überlebt, PC-Spieler. Wir freuen uns wirklich sehr, ankündigen zu können, dass The Last of Us Part I am 3. März 2023über Steam und den Epic Games Store für PC erscheinen wird.

Wir haben dieser Veröffentlichung jetzt eine Weile entgegengefiebert, und wir wissen, dass es vielen von euch auch so ging. Wir sind begeistert, dass The Last of Us zum ersten Mal für PC erscheint. Wenn ihr unseren Enthüllungstrailer bei den Game Awards noch nicht gesehen habt, sollten ihr ihn euch unten ansehen.

Der Zuspruch für The Last of Us Part I beim Debüt auf PS5 dieses Jahr hat uns sehr geehrt, und wir können es nicht erwarten, neue Spieler und Veteranen beim unvergesslichen Abenteuer von Joel und Ellie zu begrüßen, das für PC neu optimiert und verbessert wurde. Wir haben weitere Informationen zu den PC-Spezifikationen und -Funktionen von The Last of Us Part I, also freut euch auf mehr Details vor der Veröffentlichung im März.

„Die Entwicklung von The Last of Us Part I auf PC hat uns die Möglichkeit gegeben, unser Spiel auf neue Art zu öffnen“, sagte Matthew Gallant, Game Director bei The Last of Us Part I.

„Wir haben dieses Jahr viel aus der Entwicklung von Uncharted: Legacy of Thieves Collection auf PC gelernt und freuen uns sehr, auch The Last of Us Part I auf PC heimisch zu machen.“

Um sicherzustellen, dass ihr The Last of Us Part I gleich nach der Veröffentlichung am 3. März 2023 spielen könnt, solltet ihr das Spiel auf Epic und Steam vorab erwerben.

The Last of Us Part I Standard Edition

-) EGS

-) Steam

Wenn ihr The Last of Us Part I für PC vorab erwerbt, erhaltet ihr die folgenden Spielgegenstände:

-) Bonus-Zusätze zur Verbesserung eurer Fähigkeiten

-) Bonus-Waffenteile zur Verbesserung eures Arsenals

„Ich bin sehr gespannt auf die neuen Spieler, die mit Joel und Ellie durch Amerika reisen werden. Sie werden nicht nur diese heiß geliebte Geschichte zum ersten Mal erleben, sondern auch ein Spiel spielen, dass die Möglichkeiten moderner Hardware voll nutzt und viele der Funktionen und Verbesserungen einschließt, die wir in den letzten zehn Jahren seit der ersten Veröffentlichung des Spiels vorgenommen haben“, berichtet Matthew Gallant.

Das ganze Team bei Naughty Dog ist begeistert, dass auch PC-Gamer bald die Story erleben können, die das Publikum seit fast einem Jahrzehnt fesselt. Es hat lange gedauert, und wir wissen euren Enthusiasmus und eure Begeisterung für die Möglichkeit, einen unserer beliebtesten Titel spielen zu können, sehr zu schätzen. Vielen Dank, und ob ihr euch nun zum ersten Mal auf diese Reise begebt oder sie erneut erlebt, vergesst niemals: Achtet auf das Licht.