PM: Returnal erscheint für PC (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Unser preisgekrönter, Roguelike-Third-Person-Shooter Returnal erscheint für den PC! Returnal wurde von Housemarque entwickelt und erschien 2021 exklusiv für die PS5 — jetzt können sich endlich auch PC-Spieler darauf freuen, das Spiel in all seiner Pracht zu erleben.

Unsere Freunde bei Climax Studios haben uns mit größter Sorgfalt bei der Entwicklung von Returnal für PC unterstützt.

Für unsere PC-Version wird es eine Reihe von spezifischen Einstellungen und Upgrades geben, um sicherzustellen, dass das Spielerlebnis so flüssig wie möglich ist. Auf diese Details kommen wir später noch einmal zurück, aber wir versichern euch, dass euch eine Herausforderung von Housemarque erwartet, die auf dem neusten Stand ist. Die ganzen Extras sind dazu da, das Spielerlebnis zu verbessern, unter anderem die erbarmungslose Herausforderung im Turm des Sisyphus und den Online-Koop-Modus.

Für alle, die neu dabei sind — ihr kommt als Selene auf dem dunklen und geheimnisvollen Planeten Atropos an, wo sie in einem Zyklus und einer Zwangslage gefangen ist, die ein wahrer Weltraum-Horror sind. Stellt euch erbarmungslosen Gegnern und zahlreichen Wellen in der Kugelhölle – und das alles vor dem Kontrast einer gruseligen, uralten Kulisse. Im Herzen des Spiels steht ein actiongeladenes Gameplay, das den Kampf widerspiegelt, den Selene auf ihrer Reise bestehen muss, um mehr über die Situation zu erfahren, in der sie gefangen ist.

Das Spiel bietet außerdem Szenen aus der Ego-Perspektive, in denen ihr ein vertrautes Haus erkundet und die Geschichte aufdeckt, die in der Psyche unserer Protagonistin verschlossen ist. Nichts ist, wie es scheint, und sogar die Geschichte, die ihr erlebt, kann unterschiedlich interpretiert werden.

Haltet Ausschau nach mehr Informationen zu Returnal für PC im Frühjahr 2023!