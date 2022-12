Chained Echoes: Release des Pixel-Art-JRPGs // Launch-Trailer

PC Switch XOne PS4 MacOS

Nach mehrjähriger Entwicklungszeit ist das 16-Bit-Pixel-Art-JPRG Chained Echoes des hiesigen Spiele-Entwicklers Matthias Linda unter dem Publisher Deck13 für PC, MacOS, PS4, Switch und die Xbox One erschienen.

In dem 2019 via Kickstarter finanzierten Rollenspiel, das eine liebevolle Hommage an frühe JPRGs im SNES-Stil darstellen soll, bereist ihr mit eurer Party den riesigen Kontinent Valandis, um den fortwährenden Krieg zwischen drei Königreichen zu beenden. Während eures storygetriebenen 2D-Abenteuers durchquert ihr eine Vielzahl unterschiedlicher Landschaften, windgegerbte Hochebenen und exotische Archipel, bis hin zu versunkenen Städten und vergessene Verliese werdet ihr vorfinden. Neben klassischen Drachen sind in dem Fantasy-Setting auch lenkbare Mech-Anzüge beheimatet. Als deren Pilot könnt ihr in den rundenbasierten Gefechten gegen eine Vielzahl an unterschiedlichen Widersachern dann die großen Waffen zur Unterstützung auspacken.

Den üblichen Launch-Trailer haben wir für euch unter diesen Newszeilen zum Abruf eingebunden, dieser gewährt euch einen Ersteindruck der charmanten Pixel-Optik sowie einen kurzen Einblick in die verschiedenen Biome der Fantasy-Welt und in das rundenbasiert ablaufende Kampf-System.

Chained Echoes ist ab sofort zum reduzierten Launch-Preis von 21,49 Euro (anstatt 24,99) auf Steam und für reguläre 24,99 Euro in den entsprechenden Konsolen-Stores erwerbbar (und direkt zum Start auch im GamePass für PC/Xbox enthalten).