Microsoft-Übernahme von Activision Blizzard: US-Behörde reicht Klage ein

Im Januar dieses Jahres gab Micoroft bekannt, das Unternehmen Activision Blizzard für einen Betrag von 68,7 Milliarden US-Dollar übernehmen zu wollen. Nachdem sowohl die britische Wettbewerbsbehörde Competition & Markets Authority als auch die Europäische Kommission Bedenken äußerten beziehungsweise die Übernahme und dessen mögliche Auswirkungen untersuchen, macht die US-Handelsaufsicht und -Verbraucherschutzbehörde FTC (Federal Trade Commission) den nächsten Schritt.

Mittels Pressemitteilung teilte die Behörde mit, dass eine kartellrechtliche Klage gegen die Übernahme eingereicht wurde. In der Begründung heißt es unter anderem, dass die Marktmacht von Microsoft durch den Zukauf von Activision Blizzard und dessen Marken wie Call of Duty, Overwatch oder Diablo zu groß werden und den Softwarekonzern in die Lage versetzen würden, „Konkurrenten seiner Xbox-Konsolen und seines schnell wachsenden Geschäfts mit Abonnementinhalten und Cloud-Gaming zu unterdrücken“. Weiter heißt es im FTC-Dokument:

Mit der Kontrolle über Activisions Blockbuster-Franchises hätte Microsoft sowohl die Mittel als auch das Motiv, den Wettbewerb zu schädigen, indem es die Preisgestaltung von Activision manipuliert, die Qualität der Spiele von Activision oder die Spielerfahrung auf konkurrierenden Konsolen und Spieldiensten verschlechtert, die Bedingungen und den Zeitpunkt des Zugangs zu Activisions Inhalten ändert oder den Konkurrenten Inhalte ganz vorenthält, was zu einer Schädigung der Verbraucher führt.

Holly Vedova, Direktorin der FTC, geht zudem auf vorherige Übernahmen Microsofts ein:

Microsoft hat bereits bewiesen, dass es seinen Spielekonkurrenten Inhalte vorenthalten kann und wird. [Wir wollen] Microsoft daran hindern, die Kontrolle über ein führendes unabhängiges Spielestudio zu erlangen und es zu benutzen, um den Wettbewerb in mehreren dynamischen und schnell wachsenden Spielemärkten zu schädigen.

Als konkretes Beispiel für negative Auswirkungen auf den Spielemarkt führt die US-Handelsaufsicht den Kauf von ZeniMax an. Demnach „erwirbt und nutzt Microsoft immer wieder wertvolle Spielinhalte, um den Wettbewerb mit konkurrierenden Konsolen zu unterdrücken“:

Dazu gehört auch die Übernahme von ZeniMax, der Muttergesellschaft von Bethesda Softworks. Microsoft beschloss, mehrere Titel von Bethesda, darunter Starfield und Redfall, Microsoft-exklusiv zu machen, obwohl das Unternehmen den europäischen Kartellbehörden versichert hatte, dass es keinen Anreiz habe, Spiele von konkurrierenden Konsolen zurückzuhalten.

In Form eines offenen Briefes an die Belegschaft reagiert Bobby Kotick, CEO von Activision Blizzard, auf die Klage der FTC. Zwar klinge die Aussagen der Behörde „beunruhigend“, Kotick zeigt sich jedoch „zuversichtlich, dass der Deal zustande kommen wird“: