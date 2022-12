PM: Ein Lebenszeichen von Fork Parker – Devolver Tumble Time erscheint im Januar 2023 – Vorabregistrierungen jetzt möglich (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Devolver Tumble Time erscheint im Januar 2023 – Vorabregistrierungen jetzt möglich

Der visionäre Entwickler Nopopo und die zweifelhaften Marketing-Experten von Devolver Digital haben heute bekannt gegeben, dass Devolver Tumble Time – die Zukunft des physikbasierten 3-Gewinnt-Spiels, der eleganten Monetarisierung und der strategischen Markenintegration – im Januar 2023 endlich kostenlos auf mobilen Geräten spielbar sein wird. Google Play-Nutzerinnen und -Nutzer können sich bereits jetzt registrieren, um ihr Weihnachtsgeld nach den Feiertagen auszugeben.

Wähle Charaktere aus einer ganzen Reihe deiner Lieblingsspiele von Devolver Digital aus, passe sie an und lass ihre unfassbar niedlichen Köpfe platzen, während sie in den Tumbler stürzen. Jede 60-Sekunden-Runde fordert deine Devolver-Markenkentniss auf unvorhersehbare und nie dagewesene Weise heraus. Spielerinnen und Spieler können den Hype-Balken erhöhen und so die Spezialfähigkeiten jedes Charakters entfesseln, um riesige Zahlen abzuräumen und chaotische Kettenreaktionen auszulösen, während sie immer explosivere Power-Ups erhalten.

Devolvers CFO, Fork Parker, gibt sein Handyspiel-Debüt als herausfordernder E-Mail-Spammer. „Die Leute scheinen zu glauben, dass ich nicht mehr existiere“, kommentiert der griesgrämige Kauz. „Mal sehen, wie sie versuchen, mich zu ignorieren, wenn ich ihnen Benachrichtigungen direkt in den Arsch schiebe.“

Mit mehr als 14 verschiedenen Arten von Spielwährung, ausgefallener Werbung, endlosen Upgrade-Stufen, Super-Sonderangeboten und vielem mehr wirst du bald lernen, dass bei Devolver Tumble Time das Einzige, was nicht kostenlos ist, dein Leben ist.