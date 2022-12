PM: Das große Finale der 4. Season von Anno 1800™ ist ab sofort verfügbar (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 8. Dezember 2022 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass Spieler:innen von Anno 1800™ ab sofort den industriellen und wirtschaftlichen Aufschwung der Neuen Welt hautnah miterleben können. In „Aufstieg der Neuen Welt“, dem finalen DLC in Season 4* von Anno 1800, erhalten Spieler:innen die Möglichkeit, eine neue Bevölkerungsebene und zusätzliche Inseln zu entdecken, sowie ihr Imperium weiter auszubauen. Zeitgleich erscheint das neue kosmetische Altstadt-Paket, welches den mittelalterlichen Charme früherer Anno-Spiele versprüht und in neuem Glanz in Anno 1800 erstrahlen lässt.

​In der Neuen Welt gibt es für Spieler:innen auf Mānola, der größten Insel der Region, nun mehr Platz zum Bauen. Diese Insel wird mit einer einzigartigen Aufgabenreihe zum Bau eines Wasserdamms, der die Insel mit Elektrizität versorgt, ins Spiel eingeführt. Zudem können Spieler:innen die Artistas entdecken, die neue und dritte Bevölkerungsstufe der Neuen Welt, die sehr anspruchsvoll ist und Elektrizität sowie viele neue Güter und Produktionsketten verlangt. Schließlich besteht die Möglichkeit, Vorteile neuer Gebäude zu nutzen und die Sicherheit der Städte mit dem Ausbauen der Notdienstgebäude weiter zu verbessern. Darüber hinaus können Spieler:innen ein brandneues Monument errichten: das Große Stadion, in welchem Fußballturniere ausgetragen werden.

In dem neuen „Stolz & Marktanteil“ Szenario übernehmen die Spieler:innen die Rolle von Madame Kahina und erfahren mehr über ihre Vergangenheit. Diese Mission wird die Handels- und Exportkenntnisse der Spieler:innen auf die Probe stellen, den Markttrend verändern und es ihnen ermöglichen, die berühmtesten Reliquien der Neuen Welt zu retten und andere verlorene Schätze im südlichen Meer zu finden.

​Neben der Veröffentlichung von Aufstieg der Neuen Welt erscheint ein kostenloses Spiel-Update für Anno 1800. Dieses bietet Spieler:innen Verbesserungen der Spielqualität, wie z.B. das Multi-Move Feature, welches eine Überarbeitung des Baumenüs und eine Vergrößerung des Kartenpools der Neuen Welt ermöglicht.

​Anno 1800 ist für Windows PC über den Ubisoft Store, den Epic Games Store und Steam** erhältlich. Spieler:innen können sich auch bei Ubisoft+*** anmelden und alle Inhalte des Season Pass seit der Veröffentlichung von Anno 1800 genießen. Das Altstadt-Paket ist nicht Teil des Season 4 Pass und kann einzeln erworben werden. Das Thema des Altstadt-Pakets wurde von der Anno Union-Community in einer Abstimmung Anfang des Jahres ausgewählt.

​Mehr Informationen zu Anno gibt es unter: annogame.com.

​Mehr Informationen zu dem Altstadt-Paket gibt es unter: https://anno-union.com/de/devblog-altstadt-paket-cosmetic-dlc/

​Um weitere Informationen zu Anno 1800 Aufstieg der Neuen Welt, dem Altstadt-Paket und dem Spiel-Update 16 zu erhalten, kann der Anno Union unter folgendem Link beigetreten werden: https://anno-union.com/de/

**Anno 1800 wird am 8. Dezember um 18:00 Uhr auf Steam verfügbar sein.

***Die Verfügbarkeit des Spiels variiert je nach Gerät und Region. Ubisoft+ erfordert eine dauerhafte Internetverbindung. Dies ermöglicht es uns, ein aktives Abonnement zu bestätigen.

Über Ubisoft Mainz

​Die in Mainz sitzenden Entwicklungsteams arbeiten an einigen von Ubisofts erfolgreichsten Spielereihen. Aus dem historischen Kern der mitteldeutschen Stadt entwickelt das Studio in leitender Funktion genredefinierende Titel wie das von Kritikern gefeierte Anno 1800. Außerdem unterstützt Ubisoft Mainz mit jahrzehntelanger Erfahrung in der AAA-Entwicklung als Co-Entwicklungsstudio bei Projekten wie dem Esports-Erfolgstitel Tom Clancy's Rainbow Six Siege sowie bei zukünftigen Titeln wie Beyond Good and Evil 2. Ubisoft Mainz ist Teil des Ubisoft Blue Byte Studio Netzwerks. Mehr Informationen unter https://mainz.ubisoft.com.