Vampire Survivors: Erster DLC angekündigt & baldiger Release

PC XOne Xbox X

Entwickler Poncle hat für seinen Roguelike-Indie-Hit Vampire Survivors (zum User-Artikel) kürzlich den Release des ersten DLCs angekündigt. Demnach erscheint Legacy of the Moonspell bereits schon nächste Woche, genauer gesagt am 15.12. 2022 für PC und Xbox auf Steam beziehungsweise im Xbox Store.

Zu den Inhalten der kostenpflichtigen Erweiterung, in der es um die Geschichte des gefallenen Moonspell-Clans der östlichen Lande geht, zählen acht neue Charaktere, 13 frische Waffen, sechs weitere Musikstücke, neue Achievements zum Freischalten sowie eine gänzlich neue Welt-Karte. Diese fällt vom Umfang riesig aus und umfasst gleich mehrere Gebiete, die ihr erkunden könnt, während ihr euch gegen immer stärkere Horden an Gegnern wehrt. Infos zu ein paar neuen Charakteren und Waffen könnt ihr in der offiziellen Steam-Ankündigung zum DLC erhalten.

Legacy of the Moonspell soll ab dem 15.12.2002 für PC und Xbox One zum Preis von 1,99 Euro erhältlich sein.