Activision-Blizzard-Deal: Gabe Newell hält CoD-Garantien für unnötig

Weiterhin prüfen Wettbewerbshüter in den USA, der EU und anderen Regionen die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft für die Rekordsumme von 68,7 Milliarden US-Dollar. Bei der US-Behörde FTC (Federal Trade Comission) zeigten sich dabei zuletzt Anzeichen zugunsten von Microsoft. Die New York Post zitierte einen ehemaligen FTC-Vorsitzenden, der die Chancen bei 70 Prozent sieht, dass die Behörde keinen Einspruch einlegt.

In der Vergangenheit wurden von den entsprechenden Stellen auch die Konkurrenten am Markt um Statements gebeten. Sony betonte dabei besonders den Stellenwert der Marke Call of Duty (der jüngste Ableger Modern Warfare 2 im Singleplayer-Test) und dass deren potentielle Plattformexklusivität wettbewerbsschädlich wäre. Seitdem hat Xbox-Chef Phil Spencer immer wieder öffentlichkeitswirksam betont, dass es für den Konzern nicht die beste Strategie wäre, Call of Duty von anderen Plattformen zu entfernen. Vielmehr wolle man wie bei Minecraft nach der Mojang-Akquisition den Titel auf noch mehr Plattformen bringen. Diese Bemühungen zielen nicht unwahrscheinlich darauf ab, die von Sony aufgeworfenen Bedenken zu zerstreuen.

Kürzlich gab Spencer auf Twitter bekannt, dass man gegenüber Nintendo eine 10-Jahresvereinbarung eingegangen ist, um die Shooter-Reihe auf Nintendo-Plattformen zu bringen – sofern denn die Vereinigung mit Activision Blizzard glückt. Gegenüber Kotaku bestätigte Nintendo die Aussage von Spencer, kommentierte sie aber nicht weiter. Ganz im Gegensatz zu Gabe Newell, dem Aushängeschild von Steam-Betreiber Valve, der sich bei der ganzen Thematik sehr entspannt gibt:

Wir freuen uns, dass Microsoft weiter Steam nutzen will, um Kunden mit Call of Duty zu erreichen, wenn ihre Activision-Akquisition abgeschlossen ist. [...] Microsoft bot uns eine langfristige Vereinbarung zu Call of Duty an und hat sogar einen Entwurf geschickt. Aber das war nicht notwendig für uns, denn a) glauben wir nicht daran, dass irgendein Partner sich an eine Vereinbarung binden muss, die ihn verpflichtet, Spiele in der fernen Zukunft auf Steam zu veröffentlichen; b) haben Phil und das Spieleteam bei Microsoft sich stets daran gehalten, was sie uns sagten und wir vertrauen ihren Absichten und c) denken wir, Microsoft hat alle Motivation, die es braucht, um auf den Plattformen und Geräten vertreten zu sein, auf denen die Kunden Call of Duty haben wollen.

Spencer kommentierte auch öffentlich, dass es in der Vergangenheit ein Angebot an Sony gegeben habe, Call of Duty über drei Jahre auf Playstation zu halten, was Sony Interactive CEO Jim Ryan in einem Interview als unangemessen bezeichnete.