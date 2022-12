Valheim: Neues Update bringt magische Kräfte und Nebellande-Biom

PC XOne Xbox X Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das neueste Update zum Survival-Spiel Valheim (im Test, Note 8.0) bringt die Magie in die durch Wikinger-Legenden inspirierte Welt. Mit der magischen Energie Eitr, die aus den Wurzeln des Lebensbaumes Yggdrasil stammt, macht ihr euch die Kräfte der Elemente oder des Lebens zu Nutze. Gewirkt wird die Magie über spezielle Stäbe, die zusammen mit neun Waffen in das Arsenal an Items aufgenommen wurden.

Die frisch hinzu gekommenen Nebellande, in denen neue Ressourcen und Gegner auf euch warten, sind eines der größten und komplexesten Biome von Valheim und müssen, wie alle anderen Bereiche der Welt, erst einmal entdeckt werden. Seinem Namen macht das neue Gebiet – wie im Gameplay-Trailer zu sehen – jedenfalls alle Ehre. Neben dem leichten Schleier, der stetig über dem Land hängt, kann sich der Nebel anscheinend auch verdichten und es euch schwer machen, eure Umgebung im Auge zu behalten.

Abgesehen davon ist es nun möglich, Hühner in Valheim zu halten und zu züchten. Die Federtiere machen das, was sie am besten können: Eier legen und ausbrüten.