Recht früh trefft ihr auf diesen schlagkräftigen Gesellen.

Kämpfe top, Story geht so

Nach und nach schaltet ihr weitere Fertigkeiten frei. Die sind wichtig, um in den Kämpfen zu bestehen und sehen zudem richtig cool aus.

Wuchtiges Kombo-System mit viel Wumms

Dieses müde Schieberätsel soll wohl den Spielablauf auflockern - lieber hätte ich mir den Weg zum Ausgang freigekämpft.

Technisch ok - mit guter Maussteuerung,

Das Design einiger Gegner ist plump geraten, allerdings liegt der Fokus eh darauf, diese schnellstmöglich plattzumachen.

Die Kämpfe rocken brutal, der Rest bleibt harmlos

Inschlüpft ihr in die Rolle von Jessie Rentier, einem durch und durch spaßbefreiten Menschen. Zugegeben, er hat es schwer: Als Mitglied einer Geheimgilde ist er einer der wenigen Vampirjäger in einer alternativen, technologisierten Version des Wilden Westens. Vorsitzender der Gilde ist zudem Jesses knöcherner Vater. Der erhofft sich, dass sein Sohn endlich den Außendienst quittiert und sein Amt übernimmt.Am Tag, als Papa Rentier seine neueste und verheißungsvollste Erfindung im Kampf gegen die Vampirbrut vorstellen möchte, geht auch noch alles schief. Das Hauptquartier der Rentiers wird von den Untoten angegriffen und niedergebrannt, ihr flieht mit einigen Getreuen an einen sicheren Ort und stellt in den nächsten Spielstunden die Weichen für einen Gegenangriff. Ob und für wen sich dieser Weg lohnt, versuche ich in diesem Spiele-Check zu ergründen.Wegen der Story werden wahrscheinlich die wenigsten von euch auf Evil West gewartet haben. Gut so. Denn die wird zwar durchgängig mit vielen, größtenteils schicken Zwischensequenzen erzählt, aber sie wandelt auf ausgetretenen Pfaden. Gut gegen Böse, wobei es sich bei dem guten Jessie um einen stets grimmig dreinblickenden, waffenstarrenden Zyniker handelt. Statt mit Worten kommuniziert Jessie mit seinen Schießeisen und einem elektrischen Kampfhandschuh.So ist der erzählerische Hintergrund für euren Rachefeldzug gegen eine vampirische Gegenspielerin lediglich der Aufhänger für viele blutige Schlachten gegen Dutzende Untote. Das Arsenal an Waffen beeindruckt dabei: Neben dem Revolver nutzt ihr eine Schrotflinte, auf weite Distanzen zückt ihr die Flinte oder eine Armbrust und mehreren Gegnern heizt ihr mit dem Flammenwerfer ein. Im Nahkampf schlagt ihr hingegen mit einem wuchtigen Eisenhandschuh zu. Dazu gesellen sich mehrere mächtige Elektro-Spezialfertigkeiten.In den Kämpfen gilt es die verschiedenen Angriffsoptionen aus Fern- und Nahkampf sowie Fähigkeiten möglichst geschickt und Cooldown-effizient aneinanderzureihen. Auf Distanz unterbricht die Flinte manche Spezialattacke eurer Gegner, im Nachkampf verpasst ihr eurem Gegenüber hingegen einen beherzten Tritt. Oder ihr springt in die Meute, verursacht Flächenschaden mit dem Schockwellenschlag und teleportiert euch mit dem Shocker-Sprung zu einem außenstehenden Gegner.Mit nach Levelaufstiegen verdienten Vorteilspunkten und eingesammeltem Gold verbessert ihr beständig und merklich eure Waffen und Handschuhfertigkeiten. Evil West ist dabei vom Start weg kein leichtes Spiel, mit wenigen Treffern hauen euch die zahllosen Gegner in den festumzäunten Arenen aus den Latschen. Mit zunehmendem Spielverlauf trefft ihr zudem auf immer größere und zähere Widersacher mit komplexeren Angriffsmustern. Was dazu führt, dass sich die Kämpfe sehr intensiv und spannungsgeladen spielen, aber auch immer herausfordernder werden.Optisch haut mich Evil West auf meinem System (RTX 3060 Ti und Ryzen 7 5800X) selbst auf den maximalen Einstellungen nicht um. Zwar läuft der Titel insgesamt flüssig, sieht dabei aber lediglich ganz gut aus: Den Gegnern fehlt es an Details, die Spielwelt ist bis auf wenige Ausnahmen statisch und leblos, die Gebiete sind eine größtenteils schlauchige Angelegenheit und die Hub-Areale, die ihr zwischen euren Aufträgen besucht, transportieren mir zu wenig Western-Flair. Dazu kommt eine rumpelige Inszenierung. Zwischensequenzen enden abrupt, den betexteten Ladebildschirm seht ihr nur kurz und schwupps steht ihr schon im Startgebiet. Mehrmals führten Bugs dazu, dass ich Evil West neustarten musste.Ausgesprochen gut gefällt mir hingegen die Soundkulisse, sie ergänzt die brachialen Kämpfe perfekt. Und die Steuerung mit Tastatur und Maus ging mir nach etwas Eingewöhnungszeit, einem kurzen Abstecher zum Controller und einem Patch zur rechten Zeit trotz der vielen Angriffsarten überraschend gut von der Hand.Nach rund 9 Stunden habe ich Zweidrittel von Evil West hinter mir. Ein wilder Ritt, der mich frohlocken, zweifeln, jubeln und laut fluchen ließ. Richtig Spaß haben mir von der ersten Minute an die knackigen, blutigen Kämpfe gegen die vielen Untoten gemacht. Bei denen wird es immer wichtiger, den Einsatz des kompletten Repertoires an Fähigkeiten zu beherrschen. Highlights sind die Kapitel-abschließenden Bossfights, die mir auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad einiges abfordern.Das, was davor und danach passiert, bewerte ich allerdings nur als durchschnittlich, teilweise als schwer erträglich. Die Geschichte wird mir trotz der vielen Zwischensequenzen zu müde und zu routiniert inszeniert. Die Spielwelt transportiert mir zu wenig Wildwest-Atmosphäre, sie ist mir zu kulissenhaft und leblos. Gegen gut gemachte Schlauchlevels habe ich nichts einzuwenden. Aber in Evil West ufern sie aus, bleiben abwechslungsarm und führen mich - bis auf wenige Ausnahmen - doch immer nur in die nächste Kampfarena: Die dann natürlich wieder richtig rockt!Kurzum: Habt ihr einfach nur Bock auf ein geradliniges, brutales Actionspiel und haltet technische Finessen, gutes Storytelling und abwechslungsreiches Gameplay für überbewerteten, neumodischen Kram? Ja, dann könnte euch Evil West richtig gut gefallen.