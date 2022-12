PM: 10 Millionen Pilot*innen: Microsoft Flight Simulator feiert Meilenstein (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Es ist ein großartiges Jahr für alle Hobby-Pilot*innen! Am 11. November hat der Microsoft Flight Simulator sein 40-jähriges Franchise-Bestehen mit dem größten Update aller Zeiten gefeiert. Damit hat der Microsoft Flight Simulator seit seinem Erscheinen vor 27 Monaten auch 27 fantastische, kostenlose Updates für die Spieler*innen bereitgestellt. Nun hat auch die begeisterte Flight Sim-Community einen historischen Meilenstein geknackt: Ganze 10 Millionen Hobby-Pilot*innen steuern ihre Flugzeuge über den Himmel des Microsoft Flight Simulators – wahlweise auf PC, via Cloud Gaming oder auf der Xbox-Konsole ihrer Wahl.

Keiner dieser großartigen Erfolge wäre ohne Euch, die fantastische Community, möglich gewesen. Nur durch Euer unermüdliches Engagement, Euer wertvolles Feedback und Eure Leidenschaft wuchs der Microsoft Flight Simulator zu dem an, was er heute ist. Da wir heute eine besondere Zahl feiern, möchten wir einige weitere beeindruckende Zahlen aus den Tiefen des Simulators mit Euch teilen:

Dies ist auch für Neulinge der beste Moment, um in das Franchise einzusteigen und sich den 10 Millionen Pilot*innen anzuschließen. So groß und bildgewaltig war der Microsoft Flight Simulator noch nie. Der Himmel ruft nach Dir! Worauf wartest Du noch?

Der Microsoft Flight Simulator in der 40th Anniversary Edition ist auf Xbox Series X|S im Xbox Game Pass sowie auf Windows PCs im PC Game Pass und via Steam verfügbar. Du möchtest auch auf Xbox One, einem älteren PC oder Deinem Smartphone abheben? Kein Problem! Mit Xbox Game Pass Ultimate unternimmst Du via Xbox Cloud Gaming Deinen nächsten Erkundungsflug auf einem Gerät Deiner Wahl. Weitere Details zu allen unterstützten Geräten findest Du hier.

Für die aktuellsten News zum Microsoft Flight Simulator folge einfach @MSFSOfficial auf Twitter.