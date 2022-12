PM: Die PS Blog-Abstimmung für die Game of the Year Awards 2022 hat begonnen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Abstimmung für die Game of the Year Awards 2022 auf dem PS Blog hat begonnen. Diese Awards basieren allein auf der Wahl der Spieler, also stimmt nun ab, um eure Lieblings-PlayStation-Spiele des letzten Jahres zu nominieren. In allen 16 Kategorien werden die besten PlayStation-Titel des Jahres 2022 gekürt, großartige Spiele, faszinierende Charaktere, fantastische Soundtracks, Graphical Showcases und mehr gefeiert.

Wie jedes Mal gibt es für Kategorien und Nominierte ein paar Regeln. Dieses Jahr sind einige neue hinzugekommen:

-) Jede Kategorie enthält eine Option zum Eintragen, falls ein Titel fehlt, der eurer Ansicht nach berücksichtigt werden sollte.

-) Durch das Enddatum der Umfragen können manche Titel nicht eingetragen werden.

-) Wie auch der Großteil der anderen Kategorien fokussiert sich Best Multiplayer Experience auf Titel, die 2022 veröffentlicht wurden, während Best Ongoing Game sich auf Spiele konzentriert, die im letzten Jahr bedeutende neue Inhalte oder das Spiel beeinflussende Updates erhalten haben.

-) Wenn ein Titel in einer Kategorie in einem Vorjahr Platin gewonnen hat, kann er in diesem Jahr nicht wieder in derselben Kategorie nominiert werden.

-) Die Umfragen sind jetzt offen und enden am 14. Dezember um 23:59, also scrollt nach unten und klickt drauflos. Wir werten die Ergebnisse aus und werden die Gewinner später in diesem Monat verkünden.

Viel Glück an alle Nominierten!

2022 PlayStation Blog PS4 Game of the Year