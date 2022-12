PM: Wie Xbox eine gesunde Mental Health bei Spieler*innen unterstützt (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Vor drei Jahren habe ich mich auf die Suche nach meinem eigenen psychischen Wohlbefinden begeben. Als Quality of Life Program Manager bei 343 Industries habe ich das Privileg, die kulturellen und humanitären Bemühungen des Halo-Teams zu koordinieren und gemeinsam mit Team Xbox und Microsoft zusammenzuarbeiten, um Initiativen für Vielfalt und Integration zu entwickeln. So sehr ich meine Arbeit liebe, am Ende eines arbeitsreichen Tages voller Besprechungen und durchdachter Gespräche bin ich oft erschöpft. Zuerst dachte ich, ich sei nur ausgepowert, weil ich ein introvertierter Mensch bin. Aber als ich begann, mit einem Therapeuten darüber zu sprechen, stellte ich fest, dass ich an einer klinischen Depression leide.

Zum ersten Mal in meinem Leben fand ich die richtigen Worte, um die nasse, schwere Decke zu beschreiben, die ich lange auf mir liegen hatte. Mit diesem Bewusstsein arbeite ich daran, besser für mich zu sorgen. Die Depression ist kein Endboss, den es zu besiegen gilt; sie ist ein Teil von mir, den ich zu akzeptieren und zu bewältigen versuche. Ich nehme jetzt Medikamente als Teil meiner Behandlung und habe mich noch nie in meinem Leben so ausgeglichen gefühlt! Anfangs war ich sehr besorgt über die Einnahme von Medikamenten, aber ich bin froh, dass ich darüber gesprochen und sie schließlich genommen habe. Mit den Medikamenten kann mein Gehirn genauso gut funktionieren, wie die anderer Menschen. Doch es braucht auch Zerstreuung. Gaming ist für mich eine der wichtigsten Aktivitäten, meine Seele und meinen Geist zu nähren. Ich liebe alle Arten von Spielen: Brettspiele, Kartenspiele und Partyspiele – aber vor allem Videospiele.

Spielen kann eine großartige Gelegenheit zur geistigen Erholung und Zerstreuung sein. Obwohl ich auch kompetitives Gaming liebe, hat mir das Spielen am meisten geholfen, wenn ich es zum Entspannen und Genießen genutzt habe. Als schwarzer Mann kann es schwierig sein, Räume zu finden, in denen ich diese Sicherheit spüre. Ich weiß, dass ich mit diesen Gefühlen nicht allein bin. Deshalb möchte ich in erster Linie Titel spielen, die mir Freude bereiten und andere ermutigen, es mir nachzumachen. Ich habe Minecraft-Höhlen und Stardew Valley-Farmen, die mir genauso viel geholfen haben wie einige meiner plasmaversengten Battlegrounds. Letztendlich gefällt es mir, wenn Menschen, mich eingeschlossen, das spielen, was sie glücklich macht.

Spielen macht Spaß und ehrlich gesagt möchte ich anderen Männern da draußen und insbesondere anderen schwarzen Männern, sagen, dass es in Ordnung ist, Gaming mal nicht so ernst zu nehmen und einfach Spaß zu haben. Egal, ob kleines Rätselspiel oder hübsche Pflanzen anbauen: Mach einfach das, worauf Du Lust hast. Spiele haben das Potenzial, eine transformative Erfahrung zu sein, die uns mit anderen Menschen verbinden kann – denn das Leben ist kein Singleplayer-Game. Allen, die sich einsam fühlen, möchte ich sagen: Dort draußen gibt es jemanden, dem ihr etwas bedeutet. Wahrscheinlich ist es eine Person, die Euch liebt und Euch gerne zuhören würde. Ob Du nun das Privileg hast, eine Therapie in Anspruch zu nehmen oder nicht – ein guter erster Schritt ist immer, jemanden zu finden, mit dem Ihr über das sprechen könnt, was Ihr durchmacht.

Wenn Du Unterstützung brauchst und nicht weißt, wohin Du Dich wenden sollst, kannst Du Dich an eine der aufgeführten Stellen wenden. Außerdem erfährst Du, welche Schritte Team Xbox unternimmt, um das psychische Wohlbefinden der Community durch Gaming zu schützen und zu stärken.

Die Feiertage sind eine Zeit der Freude und der Verbundenheit, doch sie können sich auch belastend auf die psychische Gesundheit auswirken. In diesen Momenten sind Videospiele für viele Menschen ein willkommener Rückzugsort, um abzuschalten und Energie zu tanken. Dies ergab eine kürzlich von YouGov in sechs Ländern durchgeführte und von Xbox in Auftrag gegebene Umfrage. Von den Umfrage-Teilnehmer*innen, die Videospiele spielen, nutzen 54 Prozent Gaming, um Stress abzubauen.

Ab sofort erhalten Gamer*innen ein weiteres Tool, um ihr allgemeines Wohlbefinden zu verbessern. Xbox arbeitet nun mit Calm, einer der führenden Apps im Bereich Meditation, Entspannung und Schlaf, zusammen und launcht die allerersten Videospiel-Soundscapes. Ab dem 7. Dezember tauchst Du in die meditativen Klänge von Wellen und Vogelgezwitscher aus Sea of Thieves und die außerirdischen Klänge von Zeta Halo aus Halo Infinite ein, die via Calm Premium zur Verfügung stehen. Damit Du die neuen Soundscapes auch direkt ausprobieren kannst, gibt es einen besonderen Xbox Game Pass Ultimate Perk: Als Ultimate-Mitglied hast Du ab sofort die Gelegenheit, Calm Premium 3 Monate kostenlos zu nutzen und als neues Mitglied zusätzlich 50 Prozent auf das Jahresabonnement zu sparen. Überdies bietet Calm eine 7-tägige kostenlose Testphase für Calm Premium-Inhalte über www.calm.com/freetrial an.

Xbox’ Partnerschaft mit Calm ist Teil unseres kontinuierlichen Engagements, die psychische Gesundheit unserer Spieler*innen zu schützen und zu stärken. Laut Calm berichteten 81 Prozent der Nutzer*innen, die Calm fünfmal oder öfter pro Woche nutzen, von einer Verbesserung ihres Stressniveaus, ebenso wie 68 Prozent der Anwender*innen, die die App nur ein- oder zweimal pro Woche nutzen.

Also probiere die neuen Soundscapes von Sea of Thieves und Halo Infinite über Calm Premium aus, indem Du noch heute Deinen Xbox Game Pass Ultimate Perk aktivierst.

Um das Bewusstsein für Mental Health weiterhin zu schärfen, erzählen auserwählte Xbox Ambassadors, wie ihnen Gaming bei Stress und Burnout geholfen hat.

Mein persönliches Lieblingsspiel zur Stressbewältigung ist The Elder Scrolls. Der Hauptgrund dafür sind der großartige Soundtrack und die fantastischen Landschaften. Tamriel ist der schönste Ort, an den man flüchten kann und ich könnte Stunden damit verbringen, es zu erkunden. Ich bin diesem Spiel und seiner Community unglaublich dankbar. Auf eine sehr seltsame Art und Weise fühlt sich Tamriel für die meisten von uns, die wirklich eintauchen, wie eine zweite Heimat an. Dafür bin ich wirklich dankbar �

Als ich Mutter wurde, musste ich mein Gaming-Hobby erstmal auf Eis legen. Als mein Kind jedoch heranwuchs und der finanzielle Druck nachließ, begann ich wieder zu spielen, indem ich mit meinem Sohn spielte und meinen Mann überzeugte, es auch zu versuchen. Das Spielen ermöglichte es mir, eine besondere Zeit mit meiner Familie zu erschaffen. Außerdem wurde es zu einem wunderbaren Stressventil und half mir, meine Augen-Hand-Koordination zu schärfen. Ob ich nun Fortnite, Halo, Call of Duty oder Asphalt 9 spiele, sie alle bieten mir ein Ventil, um den Stress des Tages hinter mir zu lassen und das Spielen mit Freund*innen und Familie zu genießen.

Weitere persönliche Geschichten der Xbox Ambassadors findest Du im XA Community Blog.

Spiele ermöglichen es uns, in Fantasiewelten einzutauchen und verschiedene Perspektiven auf eindrucksvolle Weise zu erleben. Es werden immer mehr Spiele entwickelt, die uns die Möglichkeit bieten, neue Energie zu tanken. Gaming kann uns Entspannung, Trost und Freude bieten und sie geben den unterstützenden Communities ein Zuhause, in denen wir unsere Erfahrungen teilen und austauschen können.

Im Folgenden möchten wir Dir einige besondere Spiele vorstellen, die sich hervorragend für ein paar Stunden der Zerstreuung eignen, die uns mehr über unsere eigene Identität erzählen können und die packende Geschichten rund um die Stärke des Bewusstseins und der menschlichen Psyche erzählen.

Wir wissen, dass Menschen Spiele aus den unterschiedlichsten Gründen spielen: Sei es zur Entspannung oder um in emotionale Geschichten einzutauchen. Als Teil unserer kontinuierlichen Arbeit, ein inklusiveres Spiele-Ökosystem zu schaffen und Inhalte zu fördern, die bei den Communities Anklang finden, haben wir diese Auswahl getroffen. Diese Sammlung ist das ganze Jahr über auf Xbox, Windows, Mobile und in der Cloud verfügbar.

Einige Highlights aus den Game Pass-Sammlungen auf Xbox und PC sind:

Persona 5 Royal (USK ab 16 Jahren)

Game Pass – Du schlüpfst in die Rolle eines Schülers, der gezwungenermaßen auf eine Highschool in Tokyo wechselt. Kaum ist er dort, hat er immer wieder denselben seltsamen Traum, der ihm ein düsteres Schicksal prophezeit. Mit dem Ziel sich zu rehabilitieren, legt er die Maske des Phantom Thieves an, um seine Mitmenschen vor pervertierten Wünschen zu retten. Dieses Spiel stellt nicht nur auf elegante Weise die komplexen Emotionen dar, die mit alltäglichen menschlichen Problemen wie Trauer, Trauma, Dissoziation und Depression einhergehen, sondern es ist auch ein hervorragendes Beispiel für die positiven Auswirkungen, die eine Therapie auf unser Leben haben kann. Trigger-Warnung: Das Thema Suizid wird behandelt.

Hellblade: Senua’s Sacrifice (USK ab 16 Jahren)

Game Pass – Die keltische Kriegerin Senua begibt sich auf eine albtraumhafte Reise in die Unterwelt der nordischen Mythologie, um die Seele ihres toten Geliebten zu retten. Entwicklerstudio Ninja Theory hat eng mit Neurowissenschaftler*innen und Menschen mit Psychose-Erfahrungen zusammengearbeitet, um Senuas Geschichte authentisch zum Leben zu erwecken.

Disney Dreamlight Valley

Game Pass – Disney Dreamlight Valley ist eine unterhaltsame Mischung aus Lebenssimulation und einem magischen Abenteuer, durch die Du tief in das magische Disney-Universum eintauchst. Auf Deinen Reisen durch das Dreamlight Valley wirst Du nicht nur auf kultige und neuere Disney-Figuren, sondern auch auf beliebte Pixar-Charaktere treffen. Dieses Spiel ist perfekt, um etwas zu entspannen und in unterhaltsamen Stories Kindheitserinnerungen wieder aufleben zu lassen. In Dreamlight Valley kommt niemals Langeweile auf – und das, obwohl die Spielmechanik komplett auf Kämpfe verzichtet.

Unpacking

Game Pass – Der Tag des großen Umzugs ist gekommen! In Unpacking entpackst Du Deine Umzugskartons und findest in Deinem neuen Zuhause Plätze für Deine geliebten Besitztümer. Mach es Dir gemütlich und finde mehr über Deine innersten Vorlieben und Wünsche heraus. Im Laufe von acht Umzügen triffst Du immer wieder auf neue Figuren und Gegenstände, die Dich in Erinnerungen schwelgen lassen.

Stardew Valley

Game Pass – Du erbst die alte Farm Deines Großvaters und beschließt, aufs Land in das idyllische Stardew Valley zu ziehen. Ausgerüstet mit abgenutztem Werkzeug und ein paar Münzen, brichst Du auf, um Dein neues Leben zu beginnen. Verwandle die alten Felder in eine blühende Ernte, kümmere Dich um Deine Farmtiere und finde vielleicht sogar die Liebe Deines Lebens im benachbarten Städtchen. Stardew Valley ist eine meditative Erfahrung, in der Du Deiner Kreativität freien Lauf lassen kannst.

Diese Collection ist im Microsoft Store auf Xbox und PC in allen Xbox-Regionen erhältlich. Als Besucher*in des Stores findest Du die Sammlung, indem Du im Store nach “Mental Health” und verwandten Begriffen suchst.

Magst Du gemütliche Spiele mit Cartoon-Grafik und entspannten Spielmechaniken? Oder vielleicht bevorzugst Du eher ein Rollenspiel mit Retro-Grafik und einer fesselnden Geschichte? Wo auch immer Dein Save Point ist, wir wollen diese wunderschöne nächtliche Campingszene mit Dir teilen, die an die Speicherpunkte in vielen Spielen erinnert. Du kannst dieses Artwork als Profil-Theme oder Gamerpic verwenden, um Dich daran zu erinnern, eine Pause einzulegen, durchzuatmen und Dich auf Deiner Reise auszuruhen.

Gears of War hat schon immer Geschichten von Zusammenhalt und Kameradschaft erzählt. Zunehmend ansteigende Raten von Depression, Suiziden und Einsamkeit sind beunruhigend, doch wir glauben daran, dass diesem Leid durch den Zusammenhalt aller vorgebeugt werden kann.

The Coalition hat sich für mehrere Jahre verpflichtet, 1 Prozent der Nettoeinnahmen aus allen Gears of War-Spielen und Merchandise-Artikeln an Organisationen zu spenden, die sich für die Prävention von Suizid und die Bekämpfung von Einsamkeit einsetzen. In diesem Jahr kommt der gesamte Erlös der Crisis Text Line zugute.

Um Eure Unterstützung zu zeigen, könnt ihr das 2022 Benefit-Shirt im Xbox Gear Shop kaufen.

Um auf das Thema Mental Health aufmerksam zu machen, erscheinen ein neues Gamerpic, neue Profil-Themes und Avatar Items mit Xbox-Logo, die von entspannenden, gemütlichen Spielen inspiriert sind! Wir hoffen, dass Du Dich von der beruhigenden Atmosphäre inspirieren lässt und ein bisschen in der Welt Deines Lieblingsspiels verweilst. Egal, ob Du eine Beziehung vertiefst, Dinge bastelst, etwas dekorierst oder einfach einen Blick in den Sternenhimmel wirfst – es wird Dir guttun. Gamerpic und Profil-Themes sind auf Konsole und in der Xbox PC-App verfügbar. Hol Dir hier Deine neuen Avatar Items. Der Inhalt unterliegt der Verfügbarkeit je nach Land.

Im Dezember wird das Xbox Plays-Team einige großartige Gast-Streamer*innen vorstellen, die den Xbox Twitch-Kanal übernehmen und ihre Lieblingsspiele zum Wohlfühlen, Tipps zum Stressabbau und vieles mehr mit der Community teilen! Folge Xbox einfach auf Twitch und verpasse keinen der gemütlichen Streams!

Über Calm:

Calm ist eine der führenden Marken rund um Mental Health, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, jeden Menschen bei jedem Schritt auf seinem Weg zu mentaler Gesundheit zu unterstützen. Calm ist die Nummer 1 unter den Apps für Schlaf, Meditation und Entspannung und unterstützt mit seinen transformativen Inhalten Nutzer*innen in sieben Sprachen in mehr als 190 Ländern. Calm Business, die Unternehmenslösung von Calm, hilft Mitarbeiter*innen, ihre mentale Gesundheit zu verbessern, um am Arbeitsplatz produktiv zu bleiben. Mehr als 3.000 Organisationen auf der ganzen Welt vertrauen auf Calm Business und wählen es als Partner für ihre mentale Gesundheit. Calm Health, die Calm-Lösung für psychische Gesundheit für Versicherungsträger, Dienstleister und Selbstständige, verbindet psychische und physische Gesundheitsfürsorge, um positive Patientenergebnisse durch klinische, krankheitsspezifische psychische Gesundheitsprogramme, und Kommunikationstools und Betreuer*innen zu erzielen. Fast Company’s Most Innovative Companies of 2020 und Time100’s Most Influential Companies of 2022. Für weitere Informationen besuche www.calm.com.