PM: Diablo 4 angespielt: Ein ausführlicheres, anpassbares Abenteuer voll mit Loot (Sony Playstation Blog)

Diablo 3 folgte in den Fußstapfen der gesamten Serie, die davor kam, und stellte eine neue Generation vor Dungeon Crawlers vor, die damals 2012 in die höllische Welt des Sanctuarys führten. Seither haben sie die Hack-’n-Slash-RPG-Party am Leben gehalten, mit einer loyalen Spielerbasis und zahllosen Updates. Aber jetzt ist es Zeit für die Zukunft und Blizzard entwickelt Diablo 4 um genau das zu liefern.

Während Titel an die Vergangenheit der echten Welt und des Sanctuarys klickt um sich Inspiration zu holen, bringt die kommende Fortsetzung Diablo auf ganz neue Weisen in die Zukunft. In einer immersiven und wunderschönen neuen Landschaft werdet ihr allen Elementen der Diablo-Formel begegnen, die euch das Spiel mehr denn je kontrollieren lassen – während ihr mit mehr Dunkelheit als je zuvor kämpfen müsst. Macht eure Verteidigung bereit – wir kehren zurück nach Sanctuary.

Sobald ihr in dieses neu realisierte Sanctuary springt und eine Hands-On-Session mit der aktuellen in Entwicklung befindlichen Version des Spiels erlebt hat, ist euch sofort klar, dass Diablo 4 zurück zum düsteren Ton der ersten beiden Diablo-Spiele kommt. Die Welt ist erwachsener und geankerter als in Diablo 3 und bringt einen neuen Fokus auf Horror und Angst it. Auf eurer Reise seht ihr Leichen im Schnee verteilt. Ihr könnt die wütenden Schreie von Wut und Leid hören, wenn ihr eine belebte Stadt passiert. Ein sanftes Mondlicht scheint wie ein besessener Scheinwerfer auf die gesegneten Böden. Thematisch konzentriert sich das Spiel deutlich auf Hass und darauf, wie er die Herzen einnehmen kann und sie korrumpiert, welche Folgen er haben kann, kann man leicht in das Spiel eintauchen, weil all diese Elemente daran Hand in Hand arbeiten. Und natürlich ist es unvermeidbar, den heroischen Drang zu spüren, zu stoppen, was immer dieses Leid im Sanctuary verursacht hat.

Diablo 4 ist ein Höhepunkt all dessen, was vergangenen Diablo Einträge so kultig und Erinnerungswürdig gemacht hat. Der düstere Ton des Originals die offenere Welt und die krank weisen kommen hier zusammen es gibt mehr Gameplay Optionen als je zuvor und die kleinen Details und die liebevolle Arbeit, die in jede Einzelne der Mechaniken geflossen ist, machen es zu einem der besten Einstiegspunkten in der Serie.

Diablo 4 bedeutet auch das erste Mal in dieser Serie dass ihr euer eigenes Abenteuer schaffen könnt. Die offene Welt von Sanctuary bedeutet eine persönliche Reise voller Option. Ihr könnt die Main Story ignorieren und euch in zahllosen Dungeons und Festung verlieren, zufällig auf lokale Ereignisse treffen oder einem bedürftigen verlorenen Geist helfen. Oder ihr seid nicht in der Stimmung für Action und würdet lieber etwas Zeit in der friedlichen Wildnis verbringen um Ressourcen zu sammeln die ihr Zuhause verarbeiten könnt.

Die Vielfalt des Gameplays bedeutet auch, dass verschiedene Playthroughs alle verschiedene Ergebnisse haben können. Die Geschichte ist auch nicht linear, sodass ihr auf viele Umstände treffen werdet, die euch unterschiedliche Straßen entlang führen. Ja, ihr müsst immer noch ein paar essenzielle Punkte abhaken, um zum Finale zu kommen, aber wie ihr dahin kommt, ist euch überlassen.

Was ist ein großes Abenteuer ohne eine große offene Welt? Sanctuary auch bekannt als Mortal Realm ist der Name der Welt in der die Diablo-Serie spielt. Diese neue Version ist die größte und unbeschränkt eheste Variante der Welt in dieser Serie. Es gibt viele Gegenden zu entdecken Gegner zu besiegen und NP CS mit denen ihr sprechen könnt. Und all das ist nahtlos verbunden keine Ladebildschirme nötig.

Ihr versucht ständig, einen Weg hindurch zu finden und trefft dabei immer wieder auf optionale Sperrungen. Seid vorsichtig, wenn ihr die üblichen Wege verlasst. Abseits dieser Wege findet ihr optionale mächtige Gegner, die eine echte Herausforderung bedeuten.

Diese Welt ist ein dunkler mittelalterlicher Spielplatz voll von höllischen Konflikten. Es gibt unterschiedliche Umgebungen mit spezifischen Monstern und Mobs, die alle unterschiedliche Fähigkeiten mitbringen. Beispielsweise nutzen die Iceland Goatman in Fractured Pekas Eismagie. An den Küsten und in den wasserreichen Gebieten, halten die Drowned gigantische Masten versunkener Schiffe und locken damit Reisende an, um sie ins Meer zu werfen. Es gibt immer mehr zu entdecken und zwar immer in eurem eigenen Tempo.

Die Klassen in Diablo 4 bringen eine Reihe von Möglichkeiten für euch mit, euch auszudrücken – egal, welchen Build ihr verfolgt. Das Spiel startet damit, dass es euch zu einer Entscheidung zwischen den Welten von Eis-, Feuer- oder Blitzmagie einlädt. Jedes Element bringt verschiedene Wege mit sich, mehr Fähigkeiten zu erwerben. So geht die Einzigartigkeit der Charaktere tiefer als nur bis auf Ebene einer Angriffswahl. Eine neue Mechanik bringt Spielern auch zwei klassenexklusive Upgrades mit, zwischen denen ihr nach einem Skill-Upgrade wählen könnt. Beispielsweise gibt es die Violent-Whirlwind-Attacke, mit der ihr lange den Whirlwind einsetzen könnt. Oder ihr könntet den Furious Whirlwind nutzen, der einen Bluteffekt für jeden bedeutet, der in den Angriff gerät.

Diablo 4 bringt einzigartige Fortschrittsmechanismen in jede Klasse mit. Beispielsweise verfügt der Sourcerer über zwei freischaltbare Verzauberungs-Slots, die ihr in der Kampagne freischaltet. Wenn Fähigkeiten ein Upgrade erhalten, erhaltet ihr ein Upgrade der Verzauberung, was einen speziellen Effekt bringt. Beispielsweise bedeutet ein Feuerballzauber, dass besiegte Gegner als Feuerball explodieren und Gegner in der Umgebung verletzen. Diese neue Variante, Charaktere anzupassen bedeutet, dass ihr die tiefe Charakterentwicklung in der Geschichte der Serie erleben könnt.

Der Skill Tree stellt eine der drei Säulen der Charaktererschaffung und -entwicklung in Diablo 4 dar. Nicht nur ist alles sorgfältig und deutlich im Kontext eingebettet, sondern Upgrades nehmen euch auch wesentlich besser mit auf den Weg. Ein Upgrade-Pfad beginnt vielleicht mit der einfachen Entscheidung zwischen Feuer oder Blitzen, aber wird dann immer größer. „Nutze ich das upgrade in Richtung Verbrennungen oder Explosionen als Feuerschaden?“, „Wie können verkettete Angriffe meine Offensive stärken?“ – der Skill Tree ermöglicht euch, klassendefinierende Entscheidungen zu treffen, die beeinflussen, wie ein Charakter sich spielen lässt.

Visuelle Anpassungen sind auch neu in Diablo 4 und bringen mehr als die Beschränkung auf eine fixe und vordefinierte Erscheinung. Nachdem ihr eine Klasse gewählt habt, könnt ihr einen Körpertyp, eine Hautfarbe, Frisur, Markierungen, Accessoires und mehr auswählen. Zum Glück könnt ihr diese Entscheidungen jederzeit ändern, wenn ihr zurück in die Garderobe kommt und eure Rüstung und Ausstattung optisch verändert. Es gibt auch einen Items-Shop, in dem ihr visuelle Aspekte der Ausrüstung und eurer Reittiere sowie deren Ausrüstung anpassen könnt.

Ob ihr das Abenteuer allein oder mit einer Gruppe bewältigt ist egal – früher oder später trefft ihr andere Spieler in Städten oder Eventhubs. Anders als in der Vergangenheit entstehen diese Interaktionen jetzt organisch, ohne irgendwelche Menüs öffnen zu müssen. Ihr könnt euch mit den Fremden für Weltevents und Weltbosse zusammenschließen, die nahezu unmöglich alleine zu besiegen sind. Obwohl ihr diese anderen Abenteurer zunächst als Verbündete trefft, besteht auch die Chance, dass ihr die gleichen Spieler auf den Fields of Hatred als Gegner trefft, in einer dedizierten Player-vs-Player-Zone, die es in unterschiedlichen Teilen des Sanctuaries gibt.

Diablo 4 unterstützt das Online-Crossplay auch zwischen Plattformen. Neben dem Couch-Co-Op könnt ihr auch mit euren Freunden spielen – egal, womit sie sich durch die Dungeons wühlen.

Einer der besten Teile von Diablo 4 ist die Art, wie Loot-Upgrades bearbeitet werden. Ihr könnt Gegenstände, die ihr gefunden oder hergestellt habt, buffen oder modden. Blizzard hat auch bestätigt, dass ihr Equipment-definierende Anpassungen vornehmen könnt, wie beispielsweise legendäre Macht aus Gegenständen zu extrahieren und diese Macht dann einem anderen Ausrüstungsgegenstand zuzufügen. Das macht fast jedes bisschen Loot potenziell essenziell und mächtig.

Diablo 4 bietet euch mehr Möglichkeiten im Kampf gegen dämonische Mächte. Wenn Gegner euch umzingeln habt ihr jetzt ein neues Werkzeug zur Verfügung: die Ausweichmechanik. Diese Techniken sind eine Entwicklung der Ausweich-Rolle aus Diablo 3. Das Manöver (mit kurzem Cooldown) ermöglicht euch, unabhängig von der gewählten Klasse eine kurze Strecke in irgendeine Richtung zu springen, um Gegnern im Kampf auszuweichen. Das kann euch das Gefühl geben, unaufhaltsam zu sein, weil ihr die Technik perfekt mit dem klassischen Hack-‘n-Slash-Kampfstil aus Diablo verbinden könnt. Und wenn ihr beweglicher im Kampf sein wollt, könnt ihr die Fähigkeit buffen – mit Gegenständen wie besonderen Stiefeln, die euch einen Geschwindigkeitsboost geben, wenn sie durchgeführt wurde.

Diablo 4 ist das erste Spiel der Serie, das tatsächlich für Konsolenspieler gemacht wurde und bei dem schon in der Entwicklung an ihre Controller gedacht wurde. Das bedeutet, dass Mechaniken wie der neuen Ausweich-Möglichkeit im DualSense-Controller der PS5 dedizierte Buttons zugewiesen wurden. Blizzard versichert, dass eine Menge Arbeit darein geflossen ist, Gegner anzuvisieren und Schatztruhen so einfach und responsiv wie möglich zu machen. Aber wenn das nichts für euch ist, könnt ihr immer auch Keyboard und Maus an die PlayStation 5 anschließen, weil Diablo 4 Unterstützung für diese „klassische“ Steuerung anbietet.