The Witcher: 2024 keine Gwent-Inhalte mehr // Ende von Monster Slayer

PC XOne PS4 iOS Android

Gwent begann einst als Nebenaktivität in The Witcher 3 - Wild Hunt, doch das Sammelkartenspiel erfreute sich so großer Beliebtheit, dass Gwent - The Witcher Card Game zum eigenständigen Spiel mit vielen Erweiterungen sowie Iso-RPG-Spinoff Thronebreaker (im Test). Nun gab CD Projekt in einer Videopräsentation mit der Gwent-Roadmap für das Jahr 2023 bekannt, dass kommendes die letzten Pakete mit neuen Karten für den Titel erscheinen werden. Gwent wird bis dahin auch weiter gepflegt und der Titel wird auch nicht eingestellt, ab 2024 soll der Titel gewissermaßen in die Hände der Community gegeben werden. So sollen User durch ein möglichst unkompliziertes System im Client die Balance der Karten verändern können. Ab dem 14. Dezembr 2022 könnt ihr indes auch in der Next-Gen-Version von The Witcher 3 - Wild Hunt wieder mit Geralt von Riva die Karten auf den Tisch legen.

An anderer Stelle gab es schlechte Neuigkeiten für das Mobile-Titel The Witcher - Monster-Slayer (im Video). Auf der offiziellen Website zum Augmented-Reality-Spiel wurde bekannt gegeben, dass Monster Slayer am 31. Januar 2023 aus den Android- und iOS-Stores verschwindet und dann zum 30. Juni des Jahres komplett offline genommen wird.