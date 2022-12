Dwarf Fortress: Steam-Edition mit Pixel-Grafik ab jetzt erhältlich

PC

In Dwarf Fortress verwaltet ihr ein Zwergenreich. Doch zu Beginn einer Partie steht die Generierung der Spielwelt mit ihrer Geschichte. Geschichten sind allgemein ein wichtiger Teil der Erfahrung von Dwarf Fortress. So bezeichneten die Schöpfer des Spiels, die Brüder Zach and Tarn Adams ihr Spiel einmal als eine Art Kollaboration mit den Spielern, um Storys zu schaffen. Trotz ASCII-Look und steiler Lernkurve fand Dwarf Fortress über die Jahre begeisterte Anhänger.

Ab heute ist die Steam Edition des Spiels verfügbar (es gibt die überarbeitete Version allerdings auch abseits von Valves Shop auf Itch.io). Die bietet nicht nur neue Pixel-Grafik und ein verbessertes Interface, sondern auch ein offizielles Tutorial. Dennoch wird es gewiss auch bei dieser Version des Komplexitätsmonsters nicht ausbleiben, dass ihr anfangs scheitert und zum Verstehen der vielen, vielen Facette die Internetsuchmaschine eures Vertrauens konsultieren müsst.