PM: Details zur Kollaboration von Destiny 2 & Assassin’s Creed (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Diese Woche kommen Fans der legendären Spiele in den Genuss, die Resultate einer erstaunlichen Zusammenarbeit zwischen Bungie und Ubisoft, die neue Inhalte zu Destiny 2 und Assassin’s Creed Valhalla bringen, die vom jeweils anderen Spiel inspiriert sind und damit die Lücke zwischen den beiden Fanfavoriten schließen.

Zum Launch der neuen Saison von Destiny 2, der Saison des Seraphs, bringt Bungie auch eine Reihe neuer Inhalte, die vom Assassin’s-Creed-Universum inspiriert wurden, ins Spiel. Guardians haben die Möglichkeit, neuen Schmuck an der Ausrüstung und Cosmetics auuszurüsten, die von Ubisoft’s berühmten Abenteuerfranchise inspiriert sind – darunter drei neue klassenspezifische Rüstungssets: ein Jägerschmuckstück inspiriert von Kassandra aus Assassin’s Creed Odyssey, ein mächtig-wirkendes Titanenset, inspiriert von Assassin’s Creed Valhallas Eivor, und ein mysteriöses Warlockset inspiriert von Kultfigur Altair aus dem ersten Assassin’s Creed. Zusätzlichen können Guardians ein neues Schiff kaufen, Sparrow, Ghost und neue Finale, alle inspiriert vom Lore in Assassin’s Creed.

Heute bringt Assassin’s Creed Valhalla neue Inhalte mit, die von Destiny 2 inspiriert wurden. Ein neues Charakterpaket wird auch zwei neue Rüstungssets mitbringen, die Destiny-Charaktere Lord Shaxx und Saint-14 nachempfunden sind, sowie zwei Schwerter, die von kultigen Exotic Waffen aus Destiny inspiriert wurden: dem Gjallarhorn Rocket Launcher und der Thorn Hand Cannon. Zusätzlich bringt ein neues Waffenpaket vier neue Waffen mit, die im Gedanken an Destiny’s Subklassen entworfen wurde und eigene Effekte und Gameplayvorteile mitbringen.

Für das Team von Bungie war die Gelegenheit, die historische Action-Welt von Assassin’s Creed in das Sci-Fi-Fantasy-Universum von Destiny zu bringen, eine einzigartige Gelegenheit. Das galt insbesondere für das Kulttrio der Charaktere aus Assassin’s Creed, die Guardians werden sollten.

“Wir mussten überlegen, wie gut jeder der Charaktere, die wir auswählen würden, in die unterschiedlichen Klassen von Destiny Guardians passen würden.“, erzählt Bungies Ian McIntosh. „Es war einfach, sich Altair als Warlock vorzustellen, weil seine langen Roben so gut zum typischen Warlock-Look in Destiny 2 passen. Wir dachten, dass Eivor, der eher hart ist und ein Schild trägt, sich gut als Titan machen würde. Und Kassandra ist ein guter Hunter, weil es so viele Ähnlichkeiten zwischen ihr und der Klasse gibt – die Ausrüstung besteht aus leichtem Leder und Stoff und der Kampfstil basiert auf diskreten Bewegungen.

Der Assassin’s Creed Charakterstil, den ich als Fantasy, inspiriert von der Mode der jeweiligen Epoche der Geschichte, beschreiben würde, hat viele Gemeinsamkeiten mit dem, was in Destiny 2 vorkommt. Beide Spiele sind von der Realität inspiriert und stellen sie auf ihre eigene Weise dar. Die eine fehlende Zutat, die man in Destiny 2 immer sieht, war aber das Sci-Fi-Element. Für diese Rüstungsverzierungen haben wir in paar zusätzliche harte oberflächliche Rüstungsteile hinzugefügt, die ganz nach Destiny aussehen. Das beste Beispiel sind die Guardian-Helme, hinter denen man keine menschlichen Gesichter sieht.

“Natürlich wollten wir bestimmte Kultdesignelemente unterbringen, die uns helfen, jede der Destiny-Guardian-Klassen in diesen Rüstungssets zu definieren. Beispielsweise bekam die Kassandra-Hunter-Rüstung ein langes Cape, und wir haben Gegenstände der Warlock-Klasse in Altairs Set eingefügt. Um es besser in Destiny 2 einzupassen, haben wir das Design des Schilds auf dem Rücken der Eivor-Titanen-Rüstung angepasst, damit es mehr wie ein traditionelles Destiny-Titanenschild aussieht.

Das Team von Ubisoft stand vor einer eigenen Herausforderungen: statt Assassins Creed in die Zukunft zu bringen, mussten sie Guardians in die Vergangenheit holen. Nirgends ist das so deutlich wie mit dem neuen Gjallarhorn-Schwert, das ihr in einem neuen Character Pack in Asassin’s Creed Valhallo findet. Die Herausforderung war hier nicht nur, ein gut aussehendes und funktionierendes Schwert zu entwickeln, an dem Valhalla-Spieler Spaß haben würden, sondern auch den berühmten Exotic Rocket-Launcher aus Destiny in eine ganz neue Form zu bringen – ein großes Schwert, das auf dem Schlachtfeld in Angriffen im 9. Jahrhundert genauso nützlich sein sollte, wie sein projektile-feuerndes Gegenstück im Kampf gegen die Horden von Hive oder Vex.

“Wir hatten ein paar Design-Iterationen, um zu sehen, wie der Raktetenwerfer sich in die Welt von Asassin’s Creed übertragen ließe. Durch die unterschiedlichen Designs fragten wir uns, wie viel davon ein Schwert und ein Raketenwerfer sein konnte, während immer noch das Wolfabzeichen und die Farbgebung erhalten bleiben müssten, weil die ein wesentliches Element in allen Designs sein sollten, und es gleichzeitig funktional sein könnte. Wir mussten quasi ein Pistolenschwert entwickeln, also haben wir uns darauf konzentriert, wo die Projektile logisch austreten könnten, sodass es immer noch eine gute Balance zwischen der Klinge und der Kammer des Schwerts gibt“, sagt Ubisoft’s JP Tan.

Das Ubisoftteam sagt ausdrücklich, dass die Arbeit an den Destiny-Charakteren und -Waffenpaketen Fanarbeit war. „Wir wollten sicherstellen, dass wir die Waffen, die wir machen, auch richtig machen. Das ist ein Liebesbrief von uns an diejenigen, die die Geschichten und Erfahrungen dieser wunderbaren Spiele genießen.“, sagt Ren Gomos von Ubisoft.

Die neue Saison von Destiny, Saison des Seraphs, ist jetzt verfügbar und bringt eine neue drei-Personen-Match-Aktivität mit, die Heist Battlegrounds heißt, und eine neue Exotic Mission. Zusätzlich startet der neue Dungeon Spire oft he Watcher in Destiny 2 am 9. Dezember.

Assassin’s Creed Valhallas neuste Update zum Titel ist jetzt verfügbar. Zusätzlich zum neuen Destiny-Content enthält das Update zwei neue kostenlose Quests. Die erste, The Last Chapter, bringt einen intimen Abschluss für die Sage von Eivor dem Wolfgeküssten. Die zweite Quest konzentriert sich auf Roshan aus Assassin’s Creed Mirage und ihr könnt erleben, wie sie und Eivor entdecken, dass sie einen gemeinsamen Feind haben.