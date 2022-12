PM: 3 Gründe, warum ihr unbedingt The Callisto Protocol spielen müsst (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In dem Sci-Fi-Schocker The Callisto Protocol erwartet euch ein wirklich schonungsloses Spielerlebnis aus der Feder von Glen Schofield, dem Schöpfer der Dead Space-Serie. Macht euch auf eine intensive Erfahrung gefasst, wenn ihr mit dem Protagonisten Jacob Lee, der unverschuldet in dem Schwarzstahl-Hochsicherheitsgefängnis tief unter der Oberfläche des Jupitermonds Callisto gelandet ist, aus dem Höllen-Knast entkommen müsst. Ihr seid noch nicht ganz überzeugt, ob das Spiel perfekt für euch ist? Dann präsentieren wir euch jetzt 3 Gründe, warum ihr The Callisto Protocol unbedingt spielen müsst.

Düstere Gänge, flackernde Lichter, klaustrophobisch enge Luftschächte und immer das Kribbeln im Bauch, dass hinter wirklich jeder Ecke eines der schrecklich deformierten Monster auf euch losgeht: Das Schwarzstahl-Gefängnis unter der Oberfläche des Jupitermondes Callisto ist schon vor dem schrecklichen Ereignis garantiert kein schöner Ort gewesen. Jetzt sind die Wände mit Blut beschmiert und verstümmelte Leichen von Häftlingen und Wärtern liegen auf dem Boden.

Das Team von Striking Distance erschafft von der ersten Spielminute an eine bedrohliche Atmosphäre, die euch sofort packen und die garantiert nicht mehr loslassen wird. Zu den Horror-Höhenpunkten zählen definitiv die Biophage genannten Monster, groteske Mutationen von Menschen, die euch überall auflauern und Jacob einen grausamen Tod beschweren, wenn ihr auch nur einen Augenblick nicht aufpasst. Und wenn ihr denkt, ihr habt eine Begegnung mit dem letzten Rest an Lebensenergie überstanden, dann springt euch noch ein Monstrum hinter der nächsten Tür an. Das sorgt für einen dauerhaften Zustand von Anspannung und Nervenkitzel, der euch den Schweiß auf die Stirn treiben wird.

Zwar ist Jacob auch mit Schusswaffen ausgerüstet und kann sich mit Pistole, Schrotflinte oder MP seiner Haut wehren, aber Munition ist rar und ihr werdet oft unerwartet in einen direkten Nahkampf verwickelt, in dem ihr gar nicht die Zeit bekommt, das Maschinengewehr erst schussbereit zu machen. Also bleibt euch meist nur der Elektroschlagstock, mit dem ihr mit voller Wucht auf die Gegner einprügelt. Da die Bophage aber nicht nur ordentlich einstecken, sondern auch austeilen können, müsst ihr mit dem linken Analogstick immer wieder rechtzeitig nach links, rechts oder hinten ausweichen.

Habt ihr den perfekten Rhythmus gefunden, taucht ihr wie ein Boxer agil unter den Schlägen durch und habt die Chance einen vernichtenden Treffer zu landen. Das kann schon eine Weile brauchen, ist aber ungemein befriedigend, wenn ihr Gegner mit dem ansonsten eher behäbig agierenden Jacob austänzelt und mit einem Finisher blutig ins Jenseits befördert. Besonders gelungen ist der Kampf mit der GRP Gravitationskanone, mit der ihr Feinde aus der Entfernung an euch heranzieht und dann mit voller Wucht in Ventilatoren, Knochenmühlen oder an mit Stahlspitzen bestückte Wände werft.

Ihr durchquert mit Jacob viele abwechslungsreiche Abschnitte des Schwarzstahl-Gefängnisses und habt oftmals mehrere Wege zum nächsten Ziel. Erkundet ihr die Bereiche genau, stoßt ihr immer wieder auf Geheimräume, in denen ihr wertvolle Ressourcen, wie Munition, Lebensenergie oder Credits, findet. Besonders die Schwarzstahl-Währung braucht ihr dringend für die 3D-Drucker, an denen ihr eure Waffen weiter verbessern und mit neuen Angriffsfähigkeiten bestücken könnt. Verpasst auf keinen Fall die teils gut versteckten Audio-Logs in der Umgebung, die euch Hinweise zu der spannenden Story geben.

Einfach stark ist das großartige 3D Audio-Sounddesign von The Callisto Protocol: Die an- und abschwellende Musik und vor allem die steten Umgebungsgeräusche aus Knarren, Schreien und Poltern sorgen für eine Dauergänsehaut. Besonders mit Kopfhörern und gedämmten Licht im Raum, unterstützen die Gruselklänge die bereits erwähnte Horror-Atmosphäre enorm. Zur Abrundung der perfekten Immersion, erklingen aus dem Lautsprecher des DualSense Wireless-Controllers immer wieder Funksprüche und zusätzliche Sound-Effekte.

Inspiriert von den schrecklichen Ereignissen im Schwarzstahl-Hochsicherheitsgefängnis: Wir präsentieren euch mit Mein Ausbruch aus Callisto unser eigenes Hörbuch zu The Callisto Protocol. Setzt die Kopfhörer auf und verfolgt in sechs gruseligen Episoden die packende Geschichte von Ben Pierce, der einen Weg aus dem höllischen Knast finden muss, um endlich seine Familie wiedersehen zu können.