PM: Marvel-hafte Abenteuer im PlayStation-Plus-Spielekatalog (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Vier Jahre nach dem Kinostart von Black Panther kehrte das Marvel Cinematic Universe mit Black Panther: Wakanda Forever wieder in das afrofuturistische Königreich zurück. Nach dem plötzlichen Tod von T’Challa-Schauspieler Chadwick Boseman steht vor allem die Trauer um den ehemaligen Black Panther und König von Wakanda im Fokus des Films.

Nachdem die Sicherheit des Königreichs erneut in Gefahr ist, wird aber schnell klar, dass Wakanda einen neuen Black Panther gebrauchen könnte! Kritiker und Fans feiern das MCU-Werk von Regisseur Ryan Coogler und loben den emotionalen Umgang mit dem Tod sowie die bombastische Action, die hier Marvel-typisch wieder mal geboten wird.

Wenn ihr gerade im Marvel-Fieber seid, solltet ihr euch unbedingt mal den Spielekatalog von PlayStation Plus anschauen, der Teil des Extra- und Premium-Abos ist. Dort findet ihr nämlich einige Titel, bei denen ihr selbst in das Kostüm eines Marvel-Superhelden schlüpfen dürft. Wir stellen euch die Spiele vor!

Ihr seid aus dem Kino gekommen und wollt es nun unbedingt selbst als Black Panther mit einigen Schurken aufnehmen? Dann ist Marvel’s Avengers genau das Richtige für euch. Im Action-Adventure von Crystal Dynamics könnt ihr im Einzel- und Mehrspieler verschiedene Missionen mit Marvel-Helden erledigen – darunter auch mit dem Black Panther! Ihr sammelt Erfahrungspunkte, steigt im Level auf und verbessert damit die Skills, die eure Spielfigur im Kampf einsetzen kann.

Dank kostenloser Updates, die nach dem Release von Marvel’s Avengers erschienen sind, ist das Helden-Roster zuletzt immer weiter gewachsen. Neben Avengers-Ikonen wie Captain America, Iron Man, Hulk, Thor oder Black Widow, zählen auch Ms. Marvel, Hawkeye, Kate Bishop, Spider-Man, Jane Foster, Winter Soldier und der erwähnte Black Panther zu den spielbaren Charakteren – alle mit eigenem Levelsystem, Fähigkeiten sowie Ausrüstungen.

Ein weiteres Highlight ist die Singleplayer-Kampagne, bei der ihr in der Rolle von Kamala Khan aka Ms. Marvel für die Wiedervereinigung der Avengers verantwortlich seid. Nach den Ereignissen des „Avengers Day“ hat sich die Superhelden-Truppe nämlich getrennt. Unter anderem auch, weil das Ansehen der Avengers bei der Bevölkerung den Tiefpunkt erreichte. Kamala Khan hat jedoch Hinweise gefunden, die plötzlich alles verändern!

Jeder Marvel-Fan hat wahrscheinlich seinen ganz persönlichen Lieblings-Spider-Man. Tom Holland, Andrew Garfield und Tobey Maguire haben die Rolle von Peter Parker bereits auf der großen Kinoleinwand gespielt. Und ihr seid nicht alleine, wenn auch ihr schon mal davon geträumt habt, wie der Superheld durch New York City zu schwingen. Dank Marvel’s Spider-Man könnt ihr euch diesen Wunsch zumindest virtuell erfüllen!

Wie in den Filmen schlüpft ihr in den berühmten roten Anzug von Peter Parker und nehmt es allerhand Schurken auf, um für Sicherheit in den Straßen zu sorgen. In der offenen Spielwelt von New York City entscheidet ihr, wohin ihr als Nächstes schwingen wollt. Umfangreich ist auch das Kampfsystem des Titels, mit dem ihr euch mithilfe von Tritten, Schlägen und vielen verschiedenen Gadgets gegen eure Feinde zur Wehr setzt. Im Verlauf des Spiels werdet ihr euer Arsenal übrigens immer weiter verbessern, damit ihr euch am Ende auch den fiesesten Bösewichten stellen könnt.

Nach dem Ende der Hauptgeschichte ist Marvel’s Spider-Man aber noch lange nicht vorbei. In der Game of the Year Edition, die euch mit PS Plus Extra zur Verfügung steht, sind auch die drei Bonus-Episoden von „Die Stadt, die niemals schläft“ enthalten. Hier warten weitere Spider-Man-Geschichten mit Marvel-Figuren wie Felicia Hardy aka Black Cat auf euch.

Während Miles Morales in Marvel‘s Spider-Man bereits eine Nebenrolle hatte, spendierte das Entwicklerteam von Insomniac Games dem Charakter nur zwei Jahre später sein ganz eigenes Spin-Off. Hier werdet ihr erstmals als Miles Morales in New York City unterwegs sein. Peter Parker ist nämlich in den Urlaub gefahren und hat seinem Schützling kurzerhand die täglichen Aufgaben als Spider-Man anvertraut. Es bleibt allerdings nicht ganz so ruhig wie erwartet.

Miles Morales wird in einen großen Vorfall verwickelt und muss sich als Spider-Man – und ohne Hilfe von Peter Parker – in der Stadt beweisen. Die offene Spielwelt von New York City kehrt dabei zurück – ist diesmal aber weihnachtlich mit Dekoration und Schnee beschmückt. Auch beim Kampfsystem gibt es Neuerungen. Miles Morales verfügt über bioelektrische Venom-Attacken, die im Gefecht nicht nur stark sind, sondern auch für spektakuläre Effekte und Animationen sorgen.

Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, aber im Jahr 2023 werden wir Peter Parker und Miles Morales dann auch gemeinsam in Marvel’s Spider-Man 2 erleben. Der Nachfolger wird exklusiv für PlayStation 5 erscheinen und befindet sich wieder bei Insomniac Games in der Entwicklung. Unter anderem wird Venom als Schurke auftauchen, wie der erste Trailer zum Spiel bereits enthüllt hat.

Wenn ihr lieber ein Abenteuer im Weltraum erleben wollt, dann solltet ihr mal einen Blick auf Marvel’s Guardians of the Galaxy werfen. Als Vorlage dient hier natürlich die aus den Filmen und Comics berüchtigte und verrückte Crew um Peter Quill – besser bekannt als Star-Lord. Gemeinsam mit Gamora, Rocket Raccoon, Groot und Drax müsst ihr wieder für Ordnung in der Galaxie sorgen. Für das Chaos können nämlich durchaus die Guardians verantwortlich gemacht werden…

Konkret übernehmt ihr im Spiel die Kontrolle über Star-Lord – eure Truppe wird euch jedoch mit aller Kraft zur Seite stehen. Die Fähigkeiten von Star-Lord lassen sich hervorragend mit denen eurer Crew verbinden, um möglichst viel Schaden bei Feinden zu verursachen. Dabei gebt ihr Anweisungen an das Team, während ihr selbst aktiv im Kampf-Geschehen mitwirkt.

Wie schon bei den MCU-Filmen legt auch der Titel von Eidos-Montréal und Square Enix großen Wert auf den Soundtrack, der mit Klassikern der letzten Jahrzehnte vollgepackt ist. Die Story ist aber eigenständig und hat nichts mit dem großen Filmuniversum zu tun. Wer den Humor und die Charaktere aus dem Kino mag, der wird auch mit Marvel’s Guardians of the Galaxy definitiv seine Freude haben.

Zusätzlich zu diesen tollen Marvel-Spielen warten im Katalog von PlayStation Plus Extra natürlich noch viele weitere Titel auf euch, die ihr ohne weitere Kosten mit dem Abo zocken könnt. Eine Übersicht der Spiele gibt es entweder auf unserer Webseite oder direkt über eure PS5- und PS4-Konsole. Zuletzt haben wir zum Beispiel einige Shooter-Highlights des Katalogs vorgestellt. Was wird euer nächster Titel?