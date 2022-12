Dead Island 2: Kerniger Gameplay-Trailer stellt Spielwelt L. A. vor

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Das für nächstes Jahr angekündigt Dead Island 2 (in der Preview) macht vor exzessiver Gewalt und Blut keinen Halt. Dass der von Techland entwickelte Vorgänger Dead Island aus dem Jahr 2011 bis vor drei Jahren hierzulande noch auf dem Index stand, scheint Publisher Plaion und die mit der Fortsetzung betrauten Dambuster Studios nicht zu kümmern.

Dieses Mal machen die Zombies keine tropische Insel unsicher, sondern Los Angeles. Im nun neu veröffentlichten Überblicks-Trailer sind die Beverly Hills, Santa Monica und die Hollywood Hills zu sehen. Der Clip mit Gameplay-Szenen führt euch zum einen in die Prämisse der Ego-Schnetzelei ein: Ihr seid ein Überlebender, der selbst infiziert wurde. Zum anderen gibt es einen Eindruck von der humorigen Stimmung mit reichlich überzeichneten NPCs. Der Fokus liegt dann doch eher bei den brutalen Kämpfen, den abartigen Zombies und was euer breites Arsenal an modifizierbaren Waffen mit diesen anrichtet.