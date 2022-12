Elden Ring: Gratis-Update öffnet heute die Tore des Kolloseums

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Schon länger blickt die Community von Elden Ring (im Test, Note 8.5) interessiert auf eine an das Kolloseum erinnnernde, nicht betretbares Kampfarena in der Startregion Limgrave, die jedoch innen voll modelliert ist. Zwei weitere Gebäude dieser Art finden sich in Caelid und Leyndell. Bisher wurde häufig spekuliert, dass diese Orte im Zuge eines kommenden Bezahl-DLC als PvP-Arena fungieren werden. Nun kündigten jedoch FromSoftware und Bandai Namco überraschend das Colloseum Update an.

Bereits am heutigen 7. Dezember 2022 wird der Patch erscheinen, mit dem die drei genannten Arenen nun ihren Zweck als Multiplayer-Kampfplatz erfüllen. Möglich sind Duelle, sowie Kämpfe für bis zu sechs Spieler in zwei Teams oder jeder gegen jeden.