Teaser Im Monat Dezember stehen viele Traditionen an, an deren Entstehung wir uns kaum noch erinnern können. Darunter die Weihnachtsaktion bei GamersGlobal. Wir lassen uns in die Karten blicken...

Das Jahr geht langsam, aber sicher seinem Ende entgegen – und ich frage mich, ob wir statt den „Spielen des Jahres“ nicht lieber die „Jahre der Dekade“ wählen sollten, also einfach der letzten zehn Jahre, 2012 bis heuer. Ich vermute, so rein weltpolitisch werden die letzten drei nicht in sonderlich vielen Hitlisten auftauchen. Kilmakrise, autokratische Reconquista, Corona, Energiekosten, Kriege überall auf der Welt, ein besonders großer, besonders schwerwiegender direkt vor der Haustür unserer östlichen Nachbarn.

Und auch wenn sich die Inflation abgeschwächt zu haben scheint, die Gaspreisbremse kommt – so ziemlich alles ist teurer geworden. Nicht die allerbesten Voraussetzungen also für eine kleine Website wie die unsrige, die zu 70% von Usereinnahmen, zu 30% von Auftragsarbeiten und zu 5% von Anzeigen und Sponsorings lebt. Oops, das gibt 105%. Die Inflation eben!

Liebe Nicht-Premium-Userinnen, dass ihr ein Abo abschließen könnt, wisst ihr ja, vielleicht werft ihr ja aber auch bei der aktuellen Weihnachtsaktion was rein (das tun übrigens tatsächlich so einige Nicht-Abonnenten). Hier ist jedenfalls nun in Sachen Editorial in wenigen Pixeln Schluss für euch – aber schön, dass ihr kurz vorbeigesehen habt.