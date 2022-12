noclip Doku zu 30 Jahren Crystal Dynamics

PC andere

Vor einigen Tagen hat das noclip-Team rund um Spielejournalist Danny O'Dwyer sein neuestes Dokumentationsprojekt veröffentlicht. Diesmal geht es um die traditionsreiche Spieleschmiede und legendären Publisher Crystal Dynamics. Bereits 1992 von Branchenveteranen gegründet, konnte das kalifornische Studio über die letzten drei Jahrzehnte bedeutende und unvergessliche IPs schaffen, die sicherlich vielen von euch in Erinnerung geblieben sind. Von Gex über Legacy of Kain bis hin zu Tomb Raider samt dessen Reboots und zuletzt Marvel's Avengers sind im Laufe der Zeit einige Meilensteine und ikonische Franchises entstanden.

Die Doku ist fast zwei Stunden lang, ist in englischer Sprache gehalten und liegt in 4K vor. Wie bei noclip üblich, geht Danny auf die Entstehungszeit des Studios und die Anfänge in der Branche ein, beleuchtet die geschaffenen IPs, die mal mehr, mal weniger erfolgreich waren und lässt Entwickler und unterschiedliche Mitarbeiter des Studios zu Wort kommen. Neben Anekdoten und bisher unveröffentlichtem Ingame-Material wird die Zeit unter den Fittichen von Square Enix bis zur Übernahme durch die Embracer Group thematisiert. Zum Schluss gibt es noch einen vagen Ausblick auf die Zukunftspläne von Crystal Dynamics. Das Video könnt ihr euch gleich hier im Anschluss anschauen.