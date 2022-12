God of War - Ragnarök: Fotomodus jetzt verfügbar

PS4 PS5

Mit dem neuesten Update für God of War – Ragnarök (im Test+), welches ab heute verfügbar ist, habt ihr jetzt Zugriff auf einen Fotomodus. Dieser war zu Beginn nicht implementiert und wurde für einen späteren Zeitpunkt versprochen. Neben den klassischen Funktionen, wie zum Beispiel Detaileinstellungen für die Kamera- und Verschlusssteuerung oder Filteranpassungen, bietet dieser auch zusätzlich die Möglichkeit, den Hauptcharakteren andere Gesichtsausdrücke zu verpassen oder euren Bildern noch Randverzierungen, Rahmen und Logos hinzuzufügen.

In dem Blog-Eintrag, den ihr in der Quelle unter dieser News findet, sind weitere Tipps zu dem Fotomodus von QA Lead Tim Ward von den Santa Monica Studios zu finden. God of War - Ragnarök erschien exklusiv für die Playstation 4 und 5 am 9. November und konnte bereits in der ersten Woche 5,1 Millionen Exemplare absetzen und ist damit der am schnellsten verkaufte First-Party-Titel in der bisherigen Playstation-Geschichte.