PM: The Game Awards: Spiele die nominierten Titel schon jetzt im Game Pass (Microsoft Xbox Wire)

Es ist Zeit für die Game Awards 2022 und das Beste daran: 16 der fantastischen nominierten Titel zockst Du bereits vor der Verleihung im Game Pass und PC Game Pass – 17 wenn Du das kommende Starfield von Bethesda Game Studios mitzählst. Am Donnerstag, den 8. Dezember, werden bei den Game Awards wieder die besten Spiele des vergangenen Jahres ausgezeichnet. Auch viele großartige Titel, die Teil des Xbox Game Pass und PC Game Pass 2022 sind, freuen sich über Nominierungen.

Von wunderschönen Experimenten im Bereich interaktives Storytelling bis hin zu höllisch guten Soundtracks ist alles mit dabei. Genieße die Vorfreude auf die Awards schon jetzt mit uns und finde in der Liste der nominierten Game Pass-Titel Dein nächstes Lieblingsspiel:

As Dusk Falls

Nominiert in: Games for Impact, Innovation in Accessibility

As Dusk Falls ist unter anderem für seine umfangreichen barrierefreien Features nominiert (alle Details hier). Nur wenige Titel gehen so weit und erreichen Menschen, die normalerweise überhaupt keine Spiele spielen. Es ist ein einzigartige Erlebnis, mit Freund*innen, die sich nicht als Gamer*innen identifizieren, den Spielfluss durch individuelle Entscheidungen zu steuern. Vor allem Gaming-Neulingen wird dies durch die spieleigene App erleichtert, die eine echte Alternative zum Controller bietet. Darüber hinaus ermöglicht die nahtlose Twitch-Integration einer großen Gruppe von Zuschauer*innen, Entscheidungen im Spiel mit zu beeinflussen. Enger können Gaming-Streamer*innen kaum mit ihrem Publikum interagieren. Aber auch wenn Du lieber solo mit dem Controller in der Hand spielst, hebt As Dusk Falls die Geschichte durch seine bedeutungsvollen Entscheidungen auf eine neue Ebene.

Citizen Sleeper

Nominiert in: Games for Impact

Du betrittst die interstellare Raumstation Erlin’s Eye, wo Tausende versuchen, am Rande der Gesellschaft zu überleben. In der Rolle eines Sleepers besitzt Du ein digitalisiertes menschliches Bewusstsein in einem künstlichen Körper und bist auf der Flucht vor dem Konzern, der Besitzansprüche auf Dich erhebt. Angekommen auf der Raumstation musst Du Dich schnell zurechtfinden, Freundschaften knüpfen, einen Job annehmen und arbeiten, um bis zum nächsten Zyklus zu überleben.Was dieses Spiel zusammenhält, ist eine außergewöhnliche Geschichte, die die atmosphärische Spielwelt zum Leben erweckt und ihre Charaktere greifbar macht. Das Beste daran: Diese Geschichte ist noch nicht beendet! Nach den kostenlosen DLCs Flux und Refuge erscheint der nächste Teil der Geschichte von Citizen Sleeper kommendes Jahr.

Dune: Spice Wars

Nominiert in: Best Sim / Strategy

Mit dieser Echtzeit-Strategie von den Northgard-Macher*innen tauchst Du tief in die politisch wie wirtschaftlich komplexe Welt des Spiels Dune ein. Du betrittst den lebensfeindlichen Wüstenplaneten Arakis, um dort Deine Vormachtstellung zu sichern und das wertvolle Spice abzubauen. Nicht nur die unmenschlichen Bedingungen erschweren Dein Schürfvorhaben: Gefährliche Kreaturen wie Sandwürmer und konkurrierende Fraktionen stellen eine permanente Gefahr dar. In all diesen komplexen Konflikten zählt nur eines: Das Spice muss fließen! Dune: Spice Wars befindet sich noch in der Game Preview-Phase und wird 2023 veröffentlicht. Doch allein der bisherige Vorgeschmack sorgt schon für Spannung, was noch von Shiro Games zu erwarten ist.

Immortality

Nominiert in: Best Game Direction, Best Narrative, Best Performance (Manon Gage)

Immortality ist für drei Preise nominiert und beweist gelungen, wie Full Motion-Videos ein modernes Spiel bereichern können: Marissa Marcel war ein aufstrebender Filmstar, doch dazu kam es nie. Die junge Schauspielerin drehte insgesamt drei Filme, von denen jedoch keiner veröffentlicht wurde – denn Marissa verschwand spurlos. Wirf einen Blick auf das unveröffentlichte Filmmaterial und erforsche die mysteriösen Zusammenhänge, die zum Verschwinden der jungen Frau führten. Immortality überzeugt besonders durch die packende Handlung voller düsterer Wendungen und das außergewöhnliche Schauspiel der Darsteller*innen, allen voran der Hauptdarstellerin Manon Gage.

Return to Monkey Island

Nominiert in: Innovation in Accessibility

Return to Monkey Island ist die fantastische Rückkehr in das geliebte Kult-Franchise von Ron Gilbert. Hier werden die spannenden Abenteuer von The Secret of Monkey Island und Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge fortgeführt. Innovative Steuerung, kontextabhängige Interaktionen, reaktive Dialogbäume und ein vereinfachtes Inventarsystem, heben das klassische Adventure auf eine neue Stufe und bauen gleichzeitig Barrieren ab. Welche Überraschungen werden Dich bei der Rückkehr nach Monkey Island erwarten?

A Memoir Blue

Nominiert in: Games for Impact

A Memoir Blue erzählt die Geschichte einer Spitzensportlerin und der Verbundenheit zu ihrer Mutter. Das Spiel eignet sich mit seiner gefühlvollen Story perfekt für alle, die beim Zocken etwas entspannen und abschalten wollen. Die interaktive Erzählung ist von tiefgreifender Symbolik durchdrungen und begeistert mit einer Vermischung verschiedener Kunststile. Löse Puzzles und klicke Dich durch ein Abenteuer voller Familienzusammenhalt und Kindheitserinnerungen.

Metal: Hellsinger

Nominiert in: Best Score and Music

Metal: Hellsinger ist ein Rhythmus-Shooter mit Beat im Blut! Je genauer Du den Takt triffst, desto intensiver wird die Musik und umso vernichtender fallen Deine Angriffe aus. Dank fantastischen Stimmen wie Serj Tankian (System of a Down), Randy Blythe (Lamb of God) und Alissa White-Gluz (Arch Enemy), hat sich Metal: Hellsinger eine Nominierung in der Kategorie Best Score and Music gesichert. Vernichte die dämonischen Horden und ihre Anführer*innen, um in einem gewaltigen Showdown der Roten Richterin höchstpersönlich die Stirn zu bieten.

No Man’s Sky

Nominiert in: Best Community Support

No Man’s Sky hat seiner Fan-Community mit den vier kostenlosen Updates Sentinel, Outlaws, Endurance und Waypoint ein unglaubliches Jahr geboten: Noch nie war das Universum des Science Fiction-Simulators von Hello Games so groß – und noch nie hat es sich eine Nominierung bei den Game Awards so sehr verdient. Doch No Man’s Sky erhält nicht nur regelmäßig neue außerirdische Welten, sondern auch neue Features und Gameplay-Verbesserungen, die das Spiel aufwerten. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um die unzähligen fremden Planeten von No Man’s Sky zu erforschen.

NORCO

Nominiert in: Best Debut Indie

NORCO ist ein Point & Click-Abenteuer, in dem Du in überschwemmte Vororte und grüne Industriesümpfe eintauchst. Nach dem Tod Deiner Mutter und dem Verschwinden Deines Bruders begibst Du Dich mit einem flüchtigen Sicherheitsandroiden auf die Suche durch Raffinerien, verfallenen Einkaufszentren und Abwasserkanäle der Vororte von New Orleans. NORCO ist das gelungene und zutiefst mitreißende Debüt einer kleinen Gruppe von Entwickler*innen und hat sich völlig zu Recht die Nominierung in der Kategorie Best Debut Indie verdient.

A Plague Tale: Requiem

Nominiert in: Game of the Year, Best Performance (Charlotte McBurney), Best Action / Adventure

Egal, was Du gehört hast: In A Plague Tale: Requiem dreht es sich nicht nur um Ratten. Zwar triffst Du in der Fortführung der Geschichte der beiden Geschwister Amicia und Hugo wieder auf jede Menge Nager, doch wirklich herausragend ist die Entwicklung der beiden Hauptfiguren. Schlage Dich bis ins südliche Frankreich durch und entgehe auf Deiner Reise unzähligen Gefahren wie Wegelagerer*innen, Soldat*innen und mutierten Ratten. Wenn die zwei Geschwister zusammenhalten, können sie es in dieser unbarmherzigen Welt schaffen. A Plague Tale: Requiem ist dieses Jahr ein absolutes Must Play!

Scorn

Nominiert in: Best Art Direction

First Person-Abenteuer oder doch eher Shooter? Scorn ist eine gelungene Mischung aus beidem und besticht durch eine einzigartige Optik. Die düster albtraumhafte Ästhetik erinnert an die große Kunst von H.R. Giger oder die Geschichten von H.P. Lovecraft und ist bei den diesjährigen Game Awards in der Kategorie Best Art Direction nominiert. Erlebe die düstere Atmosphäre selbst, wenn Du in dieses surreale Abenteuer eintauchst und Dir einen Weg durch die rätselhafte Welt von Scorn suchst.

TMNT: Shredder’s Revenge

Nominiert in: Best Action Game, Best Multiplayer

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge bietet bahnbrechendes Gameplay, das die glorreichen Zeiten klassischer Beat ’em up-Games wiederaufleben lässt. Wunderschöne Pixelgrafiken, ein kultiger Soundtrack mit Ohrwurm-Potenzial und die kultigsten Schildkröten seit der Erfindung der Pizza sorgen für jede Menge Arcade-Nostalgie. TMNT: Shredder’s Revenge gehört damit zu den spaßigsten Spielen, die wir in diesem Jahr online oder im Couch-Koop erlebt haben und freut sich über gleich zwei Nominierungen.

Total War: Warhammer III (PC Game Pass)

Nominiert in: Best Sim / Strategy

Die stimmige Kombination aus Echtzeit- und Rundenstrategie gemixt mit dem unverwechselbaren Look von Warhammer Fantasy haben eines der besten Strategie-Spiele des Jahres hervorgebracht. Übernimm die Kontrolle über eine gewaltige Armee von Chaosgöttern, Menschen, Dämonen oder anderen bizarren Heerscharen und erobere das Reich des Chaos. Natürlich gibt es auch diplomatische Optionen, wenn Du Dich zum Sieg durchreden willst – doch eine gewaltige Armee sagt mehr als 1000 Worte! Total War: Warhammer III ist das titanische Ende einer Trilogie, die das Strategie-Genre revolutioniert hat.

Two Point Campus

Nominiert in: Best Sim / Strategy

Von den Macher*innen von Two Point Hospital kommt Two Point Campus. In dieser wuseligen Simulation erbaust Du den Campus Deiner Träume. Wie wäre es mit einer U-förmigen Hecke im Garten? Oder stille Deinen Hunger nach Bildung am Brunnen des Wissens (Hinweis: Kein Trinkwasser!) und erfreue Dich am Glanz Deiner eigenen Perle der Weisheit. Diese aberwitzige Aufbau-Strategie überzeugt nicht nur durch einen ganzen Hörsaal skurriler Ideen; es ist auch eine unterhaltsame Simulation, die nie überfordert, dafür aber jederzeit unterhält. Hilf den Student*innen dabei, ihre Ziele zu erreichen, erweitere Dein Kursangebot und erbaue einen Campus voller Überraschungen.

Tunic

Nominiert in: Best Indie, Best Action / Adventure, Best Debut Indie

Lass Dich von dem knuddeligen Fuchs und dem märchenhaften Grafikstil nicht täuschen: Tunic ist ein anspruchsvolles Abenteuer, das auch die geübtesten Controller-Akrobat*innen vor Herausforderungen stellt. Sobald Du die erste Stunde überlebt hast, setzt sich die Faszination bereits fest. Das brillante Level-Design hält jede Menge Überraschungen, versteckte Geheimgänge und Schmunzler für Dich bereit. Doch der wahre Schatz des Spiels ist der kreative Ingame-Guide, den Du auf Deiner Reise mit immer mehr Inhalten füllst, bis er an die umfassenden nostalgischen Spielehandbücher der 90er Jahre erinnert.

Vampire Survivors

Nominiert in: Best Debut Indie

Versenke Deine Reißzähne in einem der überraschendsten Gaming-Hits des Jahres: Vampire Survivors! In diesem Roguelite mit minimalistischem Gameplay stellst Du Dich nicht nur blutsaugenden Schädlingen, sondern auch einem knallharten Kampf gegen die Zeit. Verstecken ist keine Option; es geht lediglich darum, Gold zu sammeln, Vampire niederzustrecken und die Nacht zu überleben. Doch das ist wesentlich einfacher gesagt als getan! Freispielbare Level, fantastische Power-Ups und einzigartige Charaktere sorgen dafür, dass der Wiederspielwert von Vampire Survivors genauso grenzenlos bleibt, wie der Durst der Blutsauger.

Starfield

Nominiert in: Most Anticipated Game

Zu sagen, dass Starfield ein Most Anticipated Game ist, ist wohl die Untertreibung des Jahrhunderts. Unsere Vorfreude darauf, in ein riesiges, actiongeladenes Open World-Universum einzutauchen, ist nahezu grenzenlos. Die meisten von uns haben bereits eine beträchtliche Zeit in Bethesdas anderen kultigen Open World-RPGs wie Skyrim verbracht. Kein Wunder also, dass wir dieses neue Abenteuer in den Tiefen des Weltraums kaum erwarten können. Um genau diese Vorfreude mit Dir und der Community zu teilen, werden in den kommenden Monaten noch viele weitere Infos zu Starfield – das ab dem ersten Tag mit Game Pass erhältlich sein wird – hier auf Xbox Wire DACH folgen.