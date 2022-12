Dead Space Remake: Erste 18 Spielminuten im Gameplay-Video

PC Xbox X PS5

Während ehemalige Mitglieder von Visceral Games, dem Studio hinter Dead Space, mit The Callisto Protocol (im Test) kürzlich einen neuen Schrecken im Weltraum veröffentlichten, bereitet EA Motive die Wiederkehr von Isaac Clark vor. Nun wurde von IGN 18 Minuten unkommentiertes Gameplay-Material veröffentlicht, das den Spielauftakt zeigt. Darin könnt ihr die Verbesserungen in puncto Grafik aber auch die Änderungen beim Figuren-Design in Augenschein nehmen.

Die Neuauflage von Dead Space erscheint am 27. Januar 2023 für PC, PS5 und Xbox Series S|X.