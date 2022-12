Star Wars Jedi Survivor: Release-Datum geleakt

PC Xbox X PS5

Der als Insider bekannte Twitter-User Wario64 hat (wie auch andere Nutzer) Screenshots geteilt, die den zu früh freigeschalteten vollständigen Steam-Store-Eintrag von Star Wars Jedi - Survivor zeigen sollen, der in der Zwischenzeit anscheinend wieder offline genommen wurde. Demnach soll der Titel am 16. März 2023 erscheinen. Auch Bilder der Spiel-Beschreibung und der Vorbesteller-Boni, darunter ein an Han Solo angelehntes Outfit für Held Cal.

Geoff Keighley bestätigte derweil auf Twitter, dass es während der Game Awards 2022 am 6. Dezember 2022 einen Blick auf erste Gameplay-Szenen zur Fortsetzung von Star Wars Jedi - Fallen Order (im Test, Note 8.5) geben wird.