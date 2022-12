PM: game-Verband gibt Praxishandbuch „Games und Recht“ heraus (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Berlin, 6. Dezember 2022 – Was gibt es bei einem Publishing-Vertrag zu beachten? Welche jugendschutzrechtlichen Aspekte müssen bei der Entwicklung und Veröffentlichung von Computer- und Videospielen bedacht werden? Diese und noch viele weitere juristische Fragen werden für Games-Juristinnen und -Juristen sowie alle Interessierten im neuen Standardwerk „Games und Recht“ beantwortet, das heute im Nomos Verlag erschienen ist. Herausgegeben wird das Praxishandbuch von Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche, und Prof. Dr. Christian-Henner Hentsch von der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht der TH Köln, der zugleich Leiter Recht und Regulierung beim game-Verband ist. Insgesamt haben 36 Autorinnen und Autoren an dem Handbuch mitgearbeitet, die in ihren Beiträgen entlang des Verwertungszyklus eines Computerspiels praxisnah und lösungsorientiert alle Rechtsbereiche der jeweiligen Verwertungsstufe behandeln. Hierzu gehören unter anderem der rechtliche Rahmen für innovative Geschäftsmodelle, Möglichkeiten und Grenzen bei Investitionen, die Lizenzierungspraxis sowie die Regulierung insbesondere beim Jugend-, Daten- und Verbraucherschutzrecht.

Das Handbuch ist ab sofort im Buchhandel oder direkt beim Nomos Verlag erhältlich.

game – Verband der deutschen Games-Branche

Wir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder sind Entwickler, Publisher und viele weitere Akteure der Games-Branche wie Esport-Veranstalter, Bildungseinrichtungen und Dienstleister. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele. Wir sind zentraler

Pressekontakt:

Martin Puppe

game – Verband der deutschen Games-Branche e.V.

Friedrichstraße 165

10117 Berlin

Tel.: 030 2408779-20

E-Mail: martin.puppe@game.de

www.game.de

Twitter: @game_verband

Facebook.com/game.verband

Instagram: game_verband