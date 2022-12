Spiele-Check von Vampiro

Einkesseln und Versorgungswege abschneiden sind Brot und Butter jedes Szenarios.

UoC2 läuft auf dem Steam-Deck sehr flüssig mit 40-60 FPS. Ihr könnt das UI skalieren, was ich am PC auch machte. Am Steam-Deck führt dieser "Zoom" aber dazu, dass ihr wichtige Bildausschnitte nicht mehr seht. UI und Text sind aber bereits mit 100% (und leicht abgeschnittenem rechten Rand) für mich sehr gut lesbar – so gut, wie bei manch anderem Genre-Vertreter erst bei erhöhter Skalierung. Ein Community-Tastaturlayout habe ich für meine Bedürfnisse noch leicht angepasst. Die Steuerung ist naturgemäß etwas mühsamer am PC, funktioniert aber so gut, dass ich nur denkbar knapp an einem schwierigen Szenario scheiterte, an dem ich mich schon mehrfach am PC versucht hatte. Insgesamt ist UoC2 also sehr gut auf dem Steam Deck spielbar. UoC2 läuft auf dem Steam-Deck sehr flüssig mit 40-60 FPS. Ihr könnt das UI skalieren, was ich am PC auch machte. Am Steam-Deck führt dieser "Zoom" aber dazu, dass ihr wichtige Bildausschnitte nicht mehr seht. UI und Text sind aber bereits mit 100% (und leicht abgeschnittenem rechten Rand) für mich sehr gut lesbar – so gut, wie bei manch anderem Genre-Vertreter erst bei erhöhter Skalierung. Ein Community-Tastaturlayout habe ich für meine Bedürfnisse noch leicht angepasst. Die Steuerung ist naturgemäß etwas mühsamer am PC, funktioniert aber so gut, dass ich nur denkbar knapp an einem schwierigen Szenario scheiterte, an dem ich mich schon mehrfach am PC versucht hatte. Insgesamt ist UoC2 also sehr gut auf dem Steam Deck spielbar.

Die dynamischen Kampagnen bieten Progression und verschiedene Pfade, je nach eurem Abschneiden.

Das DAK-HQ habe ich maximal aufgelevelt.

Am Ende dürfen Statistiken nicht fehlen. Links oben seht ihr Icons für Spezialeinheiten wie Flugzeuge.

In einem Satz: Komplexes und doch zugängliches Wargame mit dynamischer Kampagne, guter KI und spannenden IGOUGO-Schlachten.

Bereits Ende 2019 ist das Wargamevon 2x2 Games und Croteam erschienen. Anlässlich der Erweiterunghaben wir uns nun auch auf die Schlachtfelder des 2. Weltkrieges begeben und beleuchten Grundspiel und die große neueste Erweiterung in einem Rutsch.In Unity of Command 2 führt ihre eure Truppen in rundentaktische Hexfeldgefechte. Zu Beginn eines Szenarios positioniert ihr Hauptquartiere und Versorgungslager – beides Neuheiten des zweiten Teils. Dann geht es nach dem IGOUGO-Prinzip los, erst agiert also ihr mit euren Divisionen, dann der Gegner. Zur Verfügung stehen euch (mechanisierte) Infanterie und Panzertruppen. Deren Kampfstärke richtet sich nach der Zahl der Truppenteile: Viel hilft viel. Neben "normalen" Truppenteilen gibt es Spezialisten wie angegliederte Artillerie, Panzerverbände oder Ingenieure. Die geben Kampfboni, helfen bei Flußüberquerungen oder erlauben Artillerieschläge. Bevor ihr einen Feind angreift, bekommt ihr alle Modifikatoren und den wahrscheinlichen Ausgang angezeigt, dabei spielen auch Wetter und Terrain eine Rollet. Es gibt jedoch kleine Zufallselement: Realitätsnah wird ein Befehl eben auch mal ungenau übermittelt oder schlecht ausgeführt.Gegen befestigte Stellungen vorzurücken ist besonders schwierig. Neben herbeigerufener Unterstützung, etwa durch Luftschläge, solltet ihr auf Artillerie oder Scheinangriffe setzen – sofern ihr das entsprechend befähigte Hauptquartier in Reichweite habt. Mit Scheinangriffen könnt ihr eine Division komplett unterdrücken und dann mit einer anderen überrennen. Versprengte Truppenteile können sich wieder sammeln. Ihr solltet also versuchen, Kriegsgefangene zu machen, die euch noch dazu mit Intel versorgen.Extrem wichtig ist, dass ihr eure Divisionen ausreichend, notfalls mit Luftunterstützung, versorgt. Macht ihr das nicht, verlieren sie jede Runde mehr und mehr Kampfkraft und Fähigkeiten. Optimal ist die Versorgung über ein entlang von Bahnlinien. Ihr müsst aber auch immer wieder mit LKWs Versorgungslager errichten, sie dann abber beim Vorrücken abbauen und neu positionieren. Die KI ist clever und versucht stets, euch einzukesseln und Versorgungslinien abzuschneiden. Auch hierbei hilft das Hauptquartier, zum Beispiel durch das Sprengen oder Reparieren von Brücken. Dafür setzt ihr rundenweise aufgefüllte Kommandopunkte ein.In allen Szenarien gibt es jeweils Rundenvorgaben für Haupt- und Nebenziele. Letztere werdet ihr, gerade anfangs, nie alle erreichen. Ihr müsst euch für eine Strategie entscheiden. Erreicht ihr ein Zusatzziel, bekommt ihr einen vorher bekannten Bonus wie Prestige oder LKW. Dieser Zwang zur Entscheidung und die Rundenlimits sorgen in den meist 30 bis 60 minütigen Szenarien für mächtig Spannung und Nervenkitzel. Die verkürzte Darstellung des Kampfgeschehens macht hoffentlich bereits klar, dass es komplex zugeht und euch einiges an Geschick abverlangt wird, die richtigen Kräfte an den richtigen Ort zu bringen und zielführend einzusetzen. UoC2 bietet euch hierfür alle notwendigen Informationen und ist für ein Wargame sehr zugänglich, etwa durch Tooltips, Overlays, die Rücknahme mancher Züge und Warnhinweise am Rundenende.Beim Einstieg in Unity of Command 2 werden euch die zwischenzeitlich überarbeiteten Tutorial-Szenarien und die Tutorialkampagne sehr helfen. Den ein oder anderen Blick solltet ihr aber auch ins Handbuch werfen. Nachgereicht wurden drei Szenarien, die ihr mit den Achsenmächten bestreitet. Die waren für mich auf "normal", dem zweiten von vier Schwierigkeitsgraden, sehr knackig und richten sich eher an erfahrene Spieler.In der Kampagne "Sieg im Westen" kämpft ihr mit den Alliierten in insgesamt 23 Szenarien, die ihr auch einzeln starten könnt. Los geht es in Afrika, Schluss ist in Berlin. Ihr kommandiert unter anderem Englische, Amerikanische und Kanadische Verbände. Die Kampagne ist dynamisch, es gibt immer mal Abzweigungen, und euer Fortschritt wird mitgenommen. Das kann von Vorteil sein, wenn ihr eine Division mit Spezialisten ausgerüstet habt (euch wird angezeigt, wie lange sie vermutlich noch dabei sind). Oder schlecht, wenn ihr Verluste einstecken musstet. Ausgeschaltete Divisionen werden im Regelfall mit drei normalen Truppenteilen neu aufgestellt. Das reduziert die Gefahr, im Spielverlauf krachend zu scheitern. Eure Hauptquartiere levelt ihr in Konferenzen auf, die zu Beginn und alle paar Szenarien stattfinden. So gebt ihr ihnen mehr Reichweite und neue Fähigkeiten. Mit Prestige könnt ihr auch Karten kaufen, die ihr während der Szenarien aktivieret, um beispielsweise mehr Luftunterstützung zu erhalten. Scheitert ihr in einem Szenario, könnt ihr es jederzeit neu starten, was euch ein wenig Highscore-Punkte kostet.Die Italiener kriegen in Afrika nichts auf die Kette, also entsendet das Deutsche Reichund das Deutsche Afrikakorps zur Unterstützung. Anders als in der Kampagne des Grundspiels führt ihr in Desert Fox die Achsenmächte ins Gefecht. Die verzweigte Kampagne führt euch entweder den historischen oder einen von zwei alternativen Wegen entlang. Dabei kämpft ihr euch gegebenenfalls bis zum Suez-Kanal vor, fechtet in Ostafrika und dem Mittleren Osten sowie auf Malta.Als ich beim Angriff auf Tobruk ein Nebenziel denkbar knapp nicht erreichte, entfiel für mich in der folgenden Konferenz die Option gegen den Einsatz von Prestige weiter Richtung Suez-Kanal vorzustoßen. Den Hinweis vorm Start des Szenarios auf diese Möglichkeit hatte ich übersehen. Haltet also die Augen offen! Nach einem geglückten Rückzug konnte ich im Anschluss aber einen neuen Angriff starten. Da ihr in einem Durchgang nicht alle Szenarien spielen werdet, ist für ordentlich Wiederspielwert gesorgt. In Afrika spielt die Versorgung teilweise eine noch kritischere Rolle. Abgerundet wird der DLC durch zwei Einheitenmodelle, eine neue Flieger-Karte und Musik.Ich bin am Rätseln: Wie konnte ich nur drei Jahre und mehrere DLC vergehen lassen, bis ich mich endlich Unity of Command 2 gewidmet habe? Ich bin heilfroh, endlich die gut präsentierten, komplexen und fordernden Schlachten in Unity of Command 2 zu schlagen. Dabei bleibt der Titel gleichzeitig sehr zugänglich: Der einfache Modus mit erweiterten Zuglimits und vielen Vorteilsboni für den Spieler sollte auch genreinteressierte Neulinge nicht überrollen.Zu meinen Highlights gehören die dynamischen Kampagnen, die sehr clevere KI und das kleine, aber feine managen der Nachschublinien. Ich werde es sicher nicht bei den beiden Kampagnen belassen. Durch die guten Einstellmöglichkeiten ist Unity of Command 2 ein Fest für jeden Wargamer und alle, die es werden wollen. Das Fazit ist klar: Lasst eure virtuellen Panzer in Afrika vorrollen.