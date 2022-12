PM: Die Macher von Journeys kehren mit Sky: Children of the Light am 6. Dezember zurück zu PlayStation (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

PlayStation-Spieler, wir haben euch vermisst! Aber jetzt rufen die Himmel nach euch und ihre Geschichte beginnt. Wir freuen uns, euch in Sky: Children of the Light ab dem 6. Dezember zum offiziellen Launch auf PlayStation willkommen zu heißen!

Vor über 15 Jahren hat thatgamecompany eine einflussreiche Partnerschaft mit PlayStation begonnen. Unsere Spiele fl0w, Flower und Journey experimentieren alle damit, wie interaktives Gaming auf einer emotionalen Ebene mit euch kommunizieren kann. Wir haben uns riesig über die Anerkennung als Spiel des Jahres für Journey gefreit, aber auch alle anderen Auszeichnungen, die das Spiel bekommen hat. Das einflussreichste Feedback waren aber die individuellen Geschichten, von denen Spieler aus der ganzen Welt uns erzählt haben. Darüber, wie das Spiel ihr Leben beeinflusst hat – denn diese Geschichten haben uns dazu gebracht, noch mehr darüber nachzudenken, wie wir mehr Mitgefühl erleben können, indem wir es in unseren Spielen einbauen. Wir haben uns herausgefordert und Sky entwickelt, eine Fortsetzung im Sinne von Journey, in der Menschen mit allen möglichen Hintergründen zusammenkommen und eine emotionale Verbindung und bedeutungsvolle Momente mit geliebten Menschen erleben können.

Wir sind so stolz auf die lebendige globale Community, die in Sky entstanden ist und unsere Spieler beeindrucken und inspirieren uns ständig! Eins unserer Mitglieder, SADist, hat eine Animation geschaffen, die genau zusammenfasst, was Sky-Spieler sehen und fühlen. Wir haben den Trailer oben als Antwort basierend auf dieser Animation geschaffen und hoffen, dass auch der das wiedergibt, was wir alle – Spieler und Entwickler – in Sky gesehen und gefühlt haben.

Ihr findet euren Platz in Sky durch Abenteuer, Erforschung und die Menschen, die ihr trefft. Folgt dem Vogelgesang und dem Klingen der Glocken um eine friedliche Szenerie und spannende Überraschungen abseits der ausgetretenen Wege zu finden. Steigt durch die Wolken auf, spielt eure eigene Musik, helft anderen Reisenden oder nehmt die Hand anderer Kinder des Lichts, die euch ihre Lieblingsabkürzung zeigen wollen.

Ein Weg entsteht für jeden, der die Welt von Sky betritt.

Musik ist in Sky überall eingewoben und führt und begleitet euch durch Licht und Dunkel. Das war immer ein wichtiger Teil des Spiels, aber jetzt nach 18 Monaten Entwicklung und dem letzten Feinschliff unserer proprietären Engine sind wir bereit, euch eine neue Art zu liefern, wie Musik unsere Spieler in etwas intensiveres und mächtigeres bringt, als ihr bisher in Spielen gesehen habt:

Am 8. Dezember um 20:30 pazifischer Zeit startet die Premiere unseres Konzerts in Zusammenarbeit mit der norwegischen Künstlerin AURORA! Wir eröffnen die größte Bühne der Welt zu diesem Anlass, sodass Millionen Spieler an dieser musikalischen Reise teilnehmen können – und für jeden ist ein Platz freigehalten.

Wenn ihr Sky schon gespielt habt, dann habt ihr AURORAs Stimme schon in unserem original Soundtrack gehört. Sie ist international besonders für ihre Hits „Runaway“, „Cure for Me“, „Running with the Wolves” und ihre ätherischen Gesänge in Frozen II in „Into the Unknown“ bekannt.

Ab dem 8. Dezember lädt ihre Musik euch ein, in Sky transformiert zu werden. Verbrindet euch mit der riesigen Vielfalt von Spielern auf der ganzen Welt und mit AURORA, wenn sie Songs wie „Exhale Inhale“, „Runaway“, „Warrior“ und andere singt und euch damit auf eine Reise bringt, die weit über jede andere Konzerterfahrung in einem Spiel hinausgeht.

Die Konzerterfahrung ist nicht auf die Setliste beschränkt – am Veranstaltungsort könnt ihr auch vor und nach der Show viel unternehmen. Ihr könnt Songs auf den Instrumenten im Spiel lernen (für alle Fähigkeitenlevel!), nette Kreaturen treffen, die euch auf eine Tour mitnehmen, oder einen Raum mit einem ruhigen Klangbad finden, in dem AURORA selbst euch durch regenerierende Entspannung führt.

Jeder ist Willkommen! Ihr braucht keine Tickets, Käufe oder auch nur Minimalfortschritt im Spiel.

Und wenn ihr die Premiere am 8. verpasst, macht euch keine Sorgen – alles wird auch noch ein paar mal am Tag verfügbar sein bis zum 2. Januar 2023!

Zur Feier des Launches wird ein besonderes Journey-Pack für diejenigen erhältlich sein, die uns über PlayStation beitreten. Exklusiv für PlayStation-Spieler bringt dieses Bundle ein Cape, eine Kapuze und eine Maske mit, die sorgfältige Designs basierend auf den Designs, die ihr schon von Reisenden über Wüstenländer kennt. Ganz nostalgisch bringt die Maske eine einzigartige Fähigkeit mit: wenn ihr sie tragt, spricht euer Sky Child in einer von Journey inspirierten Stimme, wenn ihr es ruft!

Als wir mit unserem Studio angefangen haben, hatten wir noch keine Idee davon, wie sehr unsere Bemühungen, emotionale Grenzen in Spielen zu durchbrechen, heute Einfluss haben würden. Wir freuen uns so sehr, dass wir euch dieses neuste Abenteuer auf die Plattform bringen können, auf der wir angefangen haben. Erst waren wir Blätter im Wind, dann Wanderer auf dem Weg über Sanddünen und jetzt jagen wir zusammen durch die Wolken. Wir freuen uns, euch am 6. Dezember im Himmel zu sehen!