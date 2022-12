Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen in Fortnite Battle Royale Kapitel 4 – Saison 1, wo dich eine neue Insel erwartet. Bewege dich in dieser neuen Welt auf neue Weise fort – überspringe Hindernisse, rolle in einem Schneeball durch die Gegend, katapultiere dich mit dem Schockwellenhammer vorwärts und fahre mit einem Geländemotorrad. In diesem Kapitel erwarten dich außerdem Realitätserweiterungen, beanspruchbare Schauplätze und neu geschmiedete Waffen, die du ausprobieren kannst! Eine neue Insel bringt natürlich auch neue Kämpfer mit sich, darunter der Doom Slayer und Geralt von Riva, die du im Battle Pass von Kapitel 4 freischalten kannst, nachdem du ihn gekauft hast.

Die Ereignisse im Finale von Kapitel 3 haben eine neue Insel geformt, und das bedeutet natürlich auch, dass neue Orte entstanden sind. Entdecke die in den Bergen gelegene Brutal Bastion, The Citadel des Herrschers „Der Zeitlose“, die Bergbauanlage Shattered Slabs und viele mehr.

Schnappe dir den Trail Thrasher, um auf dieser Insel schnell von A nach B zu gelangen. Dieses Geländemotorrad eignet sich perfekt für die Fortbewegung, aber du kannst damit auch Stunts ausführen und darauf kämpfen.

In bestimmten Intervallen erhältst du während deines Matches eine zufällige Auswahl an zwei Realitätserweiterungen. Je länger du in dem Match überlebst, desto mehr Realitätserweiterungen kannst du sammeln. Realitätserweiterungen können dir zum Beispiel den Wiedereinsatz deines Hängegleiters für den Rest des Matches ermöglichen, verschiedene Waffen geben, den Treibstoffverbrauch beim Fahren aussetzen und mehr! Aber denke daran: Deinen Gegnern stehen ebenfalls Realitätserweiterungen zur Verfügung!

Wenn du auf Hindernisse zusprintest, wirst du sie nun überspringen. Nutze dieses gekonnte Manöver in Kombination mit dem bereits bekannten Sprinten und Klettern und hol dir so den Sieg.

In Kapitel 4 – Saison 1 findest du überall auf der Insel eine Vielzahl an neuen Waffen. Schnapp dir das Klingen verschießende Ex-Kaliber-Gewehr, versetze deine Gegner mit der Donner-Schrotflinte in Angst und Schrecken oder katapultiere dich mit dem Schockwellenhammer in die Luft. Außerdem kannst du die Automatische Experten-Schrotflinte, das Rotpunkt-Sturmgewehr, die Doppelmagazin-Maschinenpistole und die Taktische Pistole auf der Insel finden!

In Kapitel 4 – Saison 1 kannst du jetzt Schauplätze beanspruchen! Wenn du und dein Team lange genug an einem Schauplatz-Eroberungspunkt bleibt, werden die Banner deines Teams platziert, um die Kontrolle deines Teams über den Schauplatz anzuzeigen. Wenn du einen Schauplatz beanspruchst, erhält dein Team Beute und Truhen und Gegner an diesem Schauplatz werden markiert. Sei wachsam, denn andere Teams könnten versuchen, einen Schauplatz vor dir zu beanspruchen!

Alles auf der Insel kann einen Vorteil bieten – manchmal vermutet man das noch nicht einmal. Baue einen Schneeball und rolle darin herum, um deine Gegner zu überraschen. Du hast wenig Kondition und Schilde? Dann schnapp dir erfrischende Schubsaftbeeren, um effektive Kondition und kurzzeitig unbegrenzte Energieregeneration für längeres Sprinten zu erhalten. Nähere dich zudem dem kinetischen Erz, um physikalische Zaubertricks auszuführen.

Setze deine Reise mit neuen Kämpfern fort. Mit dem Kauf des Battle Pass dieser Saison schaltest du sofort das Outfit Selene frei. Wenn du genügend Fortschritt im Battle Pass erzielst, kannst du zudem Outfits wie das des Herrschers Der Zeitlose und des albtraumhaften Doom Slayer freischalten. Zu einem späteren Zeitpunkt in der Saison kannst du außerdem mit Geralt von Riva den Profi-Monsterjäger schlechthin freischalten.

Spiele diese neue Saison auf deiner Xbox-Konsole oder unterwegs – über Xbox Cloud Gaming! Erfahre mehr über Xbox Cloud Gaming in den Fortnite-FAQ zu Xbox Cloud Gaming und auf der Webseite von Xbox Cloud Gaming.

Mit der Veröffentlichung des neuen Kapitels nutzt Fortnite Battle Royale nun die neuesten und innovativsten Funktionen der Unreal Engine 5 – über die Unreal Engine 5.1.

Die Unreal Engine 5 leitet einen Generationssprung in der optischen Wiedergabetreue ein, da sie noch nie dagewesene Detailgenauigkeit in vollständig immersive Welten– wie der Battle Royale-Insel– ermöglicht. Next-Gen-Funktionen der Unreal Engine 5– wie Nanite, Lumen, Virtual Shadow Maps und Temporal Super Resolution– sind jetzt in Fortnite Battle Royale für Xbox Series X|S verfügbar.

Nanite

Nanite sorgt für eine hochauflösende Architektur-Geometrie. Das bedeutet, dass Gebäude aus Millionen von Polygonen in Echtzeit gerendert werden und jeder Ziegelstein, jeder Felsen, jedes Holzbrett und jede Wandverzierung modelliert wird. Auch Landschaften sind extrem detailliert. Einzelne Bäume bestehen aus etwa 300.000 Polygonen und jeder Stein, jede Blume und jeder Grashalm wird modelliert.

Lumen

Lumen-Reflexionen bieten hochwertige Raytracing-Reflexionen auf glänzenden Materialien und Wasser. Lumen bietet globale Beleuchtung in Echtzeit mit 60 FPS. Du wirst wunderschöne Innenräume mit indirekter Beleuchtung sehen sowie Charaktere, die von den Lichtern ihrer Umgebung beleuchtet werden (zum Beispiel können rote Teppiche einen roten Schimmer auf deinem Outfit verursachen). Außerdem streuen Outfits mit emittierenden (also leuchtenden) Eigenschaften Licht auf Objekte und Oberflächen in der Nähe.

Virtual Shadow Maps

Virtual Shadow Maps ermöglicht sehr detaillierte Schatten. Jeder Ziegelstein, jedes Blatt und jedes modellierte Detail wirft einen Schatten und die Schatten der Charaktere selbst sind äußerst genau. Das bedeutet, dass Dinge wie Hüte und andere kleine Details eines Charakters ebenfalls einen Schatten werfen werden.

Temporal Super Resolution (TSR)

Temporal Super Resolution ist ein Ersatz für temporale Kantenglättung (Temporal Anti-Aliasing) in Fortnite und ermöglicht eine hochwertige Grafik bei einer hohen Bildfrequenz.

Erlebe Fortnite Battle Royale auf neue Weise, während du die neue Insel erkundest.