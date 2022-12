The Last of Us: Zweiter Trailer zur HBO-Serie

PC PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

The Last of Us - Part 1 ab 57,99 € bei Amazon.de kaufen.

Der Pay-TV-Sender HBO hat einen zweiten Trailer zur Serien-Adaption von The Last of Us (das Remake Part 1 im Test, Note 9.0) veröffentlicht, an der neben Chernobyl-Macher Craig Mazin auch The-Last-of-Us-Schöpfer Neill Druckmann vom Entwickler Naughty Dog leitend beteiligt ist. Kenner der Vorlage sehen im Trailer natürlich vertraut wirkende Momente (etwa Ellie und ihre Freundin Riley in einer Fotokabine) und auch ein erster Clicker ist in einem schummrigen Gang eher zu hören als zu sehen. Daneben gibt es aber auch Ausschnitte von Szenen, die so im Spiel nicht vorkamen.

Die Serie startet im Januar 2023, hierzulande wird der Anbieter Sky ab der Nacht auf den 16. Januar 2023 die neunteilige Serie über die entsprechenden Satelliten-Angebote und die Streaming-App Wow anbieten.