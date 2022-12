Path of Exile 2: Weitere Einblicke auf der Exilecon 2023

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bereits vor drei Jahren wurde auf der Exilecon 2019 Path of Exile 2 angekündigt. Jetzt soll das Spiel auf der Exilecon im Juli 2023 und anschließend auf der Gamescom im August vorgestellt, sowie der geplante Zeitraum für die Beta bekannt gegeben werden. Gegenüber Rock Paper Shotgun äußerte sich Chris Wilson, CEO von Grinding Gear Games, dass die Entwicklung gut voran geht. Die Geschichte von Path of Exile 2 soll sich in sieben Kapiteln parallel zu der Kampagnen-Geschichte von Path of Exile abspielen.

Zwischenzeitlich verschob sich geplante Beta im vergangenen Jahr auf ein unbekanntes Datum. Mit den Auftritten auf beiden Messen zeichnet sich ein möglicher Release für das Jahr 2023 ab, bestätigt wurde dies aber nicht. Bis Weiteres bekannt wird, müssen sich Fans des Spiels also noch eine Weile gedulden und mit der nächsten Erweiterung von Path of Exiles, Vorlieb nehmen. The Forbidden Sanctum wurde am 2. Advent veröffentlicht und schickt euch mit neuen Mechaniken(darunter eine neue Aktivität in Roguelike-Manier) durch neue Dungeons.