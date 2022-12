PM: Gewinner der PlayStation Partner Awards 2022 Japan Asia bekannt gegeben (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Preisverleihung der PlayStation Partner Awards 2022 Japan Asia (nachstehend “PlayStation Partner Awards” genannt) fand heute am 2. Dezember statt. Dabei wurden die Gewinner der PlayStation 5- und PlayStation 4-Titel gewürdigt, die sich im vergangenen Jahr zu Riesenhits entwickelten.

Die PlayStation Partner Awards fanden erstmals 1994 statt, im Jahr nach der Gründung von PlayStation, um die Leistungen von Entwicklern anzuerkennen und die große Vielfalt an erfolgreichen Titeln zu würdigen, die die PlayStation-Community begeistert haben. In diesem Jahr finden die historischen Awards zum 28. Mal statt.

Zwei Titel wurden bei den diesjährigen PlayStation Awards mit dem Grand Award ausgezeichnet, fünf Titel mit dem Partner Award, zwei Titel mit dem Special Award und fünf Titel mit dem Users’ Choice Award.

Auszeichnung der beiden besten Titel, die in der Region Japan/Asien zwischen Oktober 2021 und September 2022* die weltweit höchsten Umsätze generierten.

● Genshin Impact – HoYoverse

● Elden Ring – FromSoftware, Inc.

Antwort des Grand Award-Gewinners (Genshin Impact):

“Wir fühlen uns geehrt, dass Genshin Impact bei den diesjährigen PlayStation Partner Awards 2022 Japan Asia als Gewinner unseres zweiten Grand Awards ausgezeichnet wurde. PlayStation ist die ideale Plattform für uns, um Inhalte zu vertiefen und die Welt des Open-World-Action-RPGs auszuweiten. Außerdem können wir uns auf PlayStation als Partner verlassen. 2022 haben wir das vierte von sieben Ländern, Sumeru, hinzugefügt und das Spiel mit vielen weiteren hochwertigen Funktionen und Sprachunterstützungen versehen. Wir freuen uns darauf, Spieler aus der ganzen Welt weiterhin zu begeistern und stetig neue Spieler für die Welt von Genshin Impact zu gewinnen. Dies wäre ohne unsere Teammitglieder, die Gaming-Community und unsere verlässlichen Freunde nicht möglich gewesen. Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um uns bei allen Beteiligten zu bedanken.”

Mehr zu Genshin Impact:

Ein Open-World-Action-RPG in der Fantasy-Welt Tayvat, wo Spieler die Rolle eines “Reisenden” übernehmen, um ihr verlorenes Geschwisterkind zu finden und dabei die Geheimnisse von Tayvat zu enthüllen. Plattformübergreifende Unterstützung für PS5, PS4, Mobilgeräte und PC.

Antwort des Grand Award-Gewinners (Elden Ring):

“Vielen Dank für den Grand Award und den Users’ Choice Award. Wir freuen uns sehr, insbesondere über den Users’ Choice Award, da er die Meinungen der Benutzer widerspiegelt. Wir werden auch in Zukunft interessante Spiele entwickeln. Daher würden wir uns sehr freuen, wenn diesen alle entgegenfiebern. Vielen Dank noch einmal.”

Mehr zu Elden Ring:

Ein Action-Rollenspiel über das Unbekannte und Bedrohliche in einer authentischen düsteren Fantasy-Welt. Die Spieler begeben sich auf eine Reise, um Halbgötter herauszufordern und im Zwischenland den Elden Ring zu finden. Das Spiel bietet eine offene Welt, spannende Dungeon-Erkundungen, Erfolgsgefühle beim Überwinden von Schwierigkeiten, Abenteuer mit einem hohen Grad an spielerischer Freiheit und ein Handlungsdrama, das durch die Charaktere entsteht. Das Spiel gewann den Grand Award bei den Japan Game Awards 2022.

Partner Award

Auszeichnung von Titeln, die in der Region Japan/Asien zwischen Oktober 2021 und September 2022* die weltweit höchsten Umsätze generierten, mit besonders erwähnenswerten Erfolgen**.

● Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles – Aniplex Inc.

● Yu-Gi-Oh! Master Duel – Konami Digital Entertainment, Inc.

● Final Fantasy XIV – Square Enix Co. Ltd

● Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 – Bandai Namco Entertainment Inc.

● Resident Evil Village – Capcom Co., Ltd.

Antwort des Partner Award-Gewinners (Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles):

“Wir freuen uns sehr über diese wunderbare Auszeichnung. Wir haben dieses Spiel über ein ständiges Ausprobieren entwickelt und uns gefragt: ‘Wie können wir Fans genau das Anime-Erlebnis bieten, das sie vom Gaming erwarten?’ Dass so viele Spieler unser Spiel genießen, macht uns überglücklich. Wir danken allen, die an der Entwicklung des Spiels beteiligt waren, sowie allen Spielern.”

Mehr zu Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles:

Ein Action-Spiel basierend auf dem Anime Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba). Der Einzelspielermodus “The Hinokami Chronicles” umfasst Episoden aus dem TV-Anime “Tanjiro Kamado, Unwavering Resolve Arc” bis zum Film “Mugen Train”, in dem die Spieler die Geschichte selbst noch einmal erleben können. Im Versus-Modus “Kampf” erscheinen 24 Charaktere, darunter Tanjiro Kamado und Nezuko Kamado. Das Charakter-Pack mit Tanjiro, Zenitsu und Inosuke (Entertainment District) ist als kostenpflichtiger zusätzlicher Inhalt erhältlich.

Antwort des Partner Award-Gewinners (Yu-Gi-Oh! Master Duel):

„Wir verdanken es den Duellanten auf der ganzen Welt, die Freude an Yu-Gi-Oh! Master Duel hatten, dass wir diese prestigeträchtige Auszeichnung bekommen haben. Das gesamte Team freut sich sehr über diese tollen Neuigkeiten. Dieses Spiel wurde mit dem Fokus auf dramatischen Effekte und einem Gameplay entwickelt, das auf dem Konzept “Online Yu-Gi-Oh für Spieler und Zuschauer“ basiert. Damit richtet es sich an Duellanten und all diejenigen, die sich für das offizielle Kartenspiel interessieren. Wir werden auch weiterhin neue Spiele und Erlebnisse entwerfen, um die Erwartungen aller Duellanten zu erfüllen. Bleibt also dran.“

Mehr zu Yu-Gi-Oh! Master Duel:

Yu-Gi-Oh! Master Duel ist ein kostenloses Kartenspiel mit über 10.000 Karten, darunter “Dunkler Magier”, die beliebteste Karte im offiziellen Kartenspiel und Sammelkartenspiel, “Blauäugiger weißer Drache”, “Exodia, die Verbotene” und viele mehr. Das Spiel kann seit Kurzem über 50 Millionen Downloads weltweit verzeichnen***.

Antwort des Partner Award-Gewinners (Final Fantasy XIV):

“Vielen Dank dafür, dass uns diese Auszeichnung zum zweiten Mal in Folge verliehen wurde! Im nächsten Jahr findet der 10. Jahrestag der Einführung des neuen Final Fantasy XIV-Services statt und wir beabsichtigen, ihn sowohl innerhalb als auch außerhalb des Spiels zu einem Riesenspaß zu machen. Nur dank unserer Spieler, den Kriegern des Lichts, konnten wir das Spiel so lange entwickeln und unterstützen. Final Fantasy XIV befindet sich immer noch in der Entwicklung und wir werden uns auch in Zukunft um noch weitere Verbesserungen bemühen. Bitte unterstützt uns auch weiterhin!”

Mehr zu Final Fantasy XIV:

Ein Online-Rollenspiel, in dem Spieler aus aller Welt gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen können. Die Geschichte dieses Kapitels ist mit der neuesten Erweiterung von Endwalker abgeschlossen. Nun beginnt ein neues Kapitel. Die Welt des Spiels wird durch Updates immer größer. Sie bietet Spielern eine Fortsetzung der Geschichte und verschiedene Inhalte sowie ein neues System, mit dem Spieler auf eigene Faust Dungeons erkunden können. Die Anzahl der Spieler weltweit beträgt mehr als 27 Millionen****.

Antwort des Partner Award-Gewinners (Mobile Suit Gundam Battle Operation 2):

“Es ist uns eine große Freude, den Partner Award erhalten zu dürfen. Wir möchten all unseren Piloten auf der ganzen Welt dafür danken, dass sie es ermöglicht haben, dass wir drei Jahre in Folge eine so wunderbare Auszeichnung bekommen durften. Unser gesamtes operatives Team wird sich weiterhin darum bemühen, euch eine noch bessere Piloterfahrung zu bieten. Darüber hinaus veranstaltet Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 am 1. Dezember das GBO Winter Festival 2022 und wir hoffen, dass ihr diese Gelegenheit nutzen werdet, um das Spiel auszuprobieren.”

Mehr zu Mobile Suit Gundam Battle Operation 2:

Ein kostenloses Action-Spiel mit mehr als 350 Mobile Suits in tollen Designs, mit denen Spieler auf realistischen Schlachtfeldern kämpfen können. Im Februar 2022 konnte das Spiel 4 Millionen Downloads verzeichnen. Viele Spieler freuen sich auf die 6-vs.-6-Teamkämpfe.

Antwort des Partner Award-Gewinners (Resident Evil Village):

“Wir sind allen dankbar, die Resident Evil Village gespielt und unterstützt haben, denn nur so konnten wir den Partner Award gewinnen. Vielen herzlichen Dank! Resident Evil Village spielt in einem verlassenen Dorf und folgt der Geschichte von Ethan Winters und seiner Familie (und ihrer Liebe) von Resident Evil 7 bis zum Ende ihrer Geschichte. “Theme Park of Horror” ist das Konzept dieses Titels. Die rasante Survival-Horror-Action, die sich dort entfaltet, kombiniert mit der leistungsstarken PS5, schafft ein Survival-Horror-Erlebnis der nächsten Generation. Wir hoffen, dass ihr auch weiterhin die Welt von Resident Evil Village genießt, während ihr das zusätzliche DLC “Winters’ Expansion” spielt und das fesselnde “Village” auf der PlayStation VR2 erlebt. Vielen Dank für eure anhaltende Unterstützung der Resident Evil-Reihe und für Capcom!”

Mehr zu Resident Evil Village:

Der achte Teil der Resident Evil-Reihe. In einem tödlichen Survival-Horror übernehmen die Spieler die Rolle des Protagonisten Ethan Winters in einem kalten, unheimlichen Dorf. Das Spiel wurde weltweit mehr als 6,6 Millionen mal verkauft*****, nicht nur dank der fotorealistischen visuellen Eindrücke, der 3D-Audio und anderer Technologien, sondern auch dank der ansprechenden Figuren und eines Spielerlebnisses, das Horror und Action miteinander vereint, die beide ihren Ursprung im traditionellen Horrorgenre haben.

Special Award

Auszeichnung von Titeln, die außerhalb der Region Japan/Asien entwickelt wurden und zwischen Oktober 2021 und September 2022* die höchsten Umsätze in der Region Japan/Asien generierten*.

● Apex Legends – Electronic Arts Inc.

Auszeichnung von Titeln, die in Zusammenarbeit mit SIE Worldwide Studios entwickelt wurden und die zwischen Oktober 2021 und September 2022* die weltweit höchsten Umsätze generierten.

● Gran Turismo 7 – Sony Interactive Entertainment

Antwort des Special Award-Gewinners (Apex Legends):

“Wow! Im Namen des Teams von Apex Legends möchte ich unsere Dankbarkeit und Wertschätzung für diese Auszeichnung zum Ausdruck bringen. Wir fühlen uns geehrt, das dritte Jahr in Folge ausgewählt zu werden, was ein Beweis dafür ist, wie leidenschaftlich und unglaublich die Apex-Community in Japan ist. Der Enthusiasmus und die Unterstützung japanischer Spieler inspirieren uns weiterhin, Apex Legends als Spiel so gut zu machen, wie es nur sein kann. Vielen Dank noch einmal.”

Mehr zu Apex Legends:

Legendäre Krieger versammeln sich im Grenzland, um in diesem kostenlosen Helden-Shooter Reichtum und Ruhm zu erlangen. Wir hoffen, dass euch der zeitlich begrenzte Winter Express-Modus gefällt, der gemeinsam mit dem Wintertide-Event am Mittwoch, den 7. Dezember, zurückkehrt.

Antwort des Special Award-Gewinners (Gran Turismo 7):

“Vielen Dank, dass ihr Gran Turismo 7 für den Special Award ausgewählt habt. Gran Turismo feiert sein 25. Jubiläum. Wir möchten den Medien und Einzelhändlern, die diese Reihe unterstützt haben, und vor allem den Fans und der Community von Gran Turismo, die die vielen Spiele der Reihe gespielt haben, unseren tiefsten Dank ausdrücken. Wir hoffen, dass euch Gran Turismo 7 auch weiterhin gefallen wird, da es durch Updates stets weiterentwickelt wird.”

Mehr zu Gran Turismo 7:

Titel zum 25. Jahrestag von Gran Turismo. Enthält über 420 Autos, die in der höchsten grafischen Qualität reproduziert wurden, die es je in der Reihe gegeben hat. Ihr könnt auf über 90 verschiedene Strecken mit realistischem Wetter und authentischen Landschaften fahren. Ebenfalls enthalten ist der lang erwartete GT-Modus, mit dem Fans der Reihe das Spiel mit ihren Lieblingsautos genießen können. Spieler stehen beim Kaufen und Tunen von Autos sowie bei Rennen eine Vielzahl von Events offen.

Users’ Choice Award

Auszeichnung der 5 besten Titel, die von den Benutzern in Japan/Asien aus den besten 30 Titeln mit der längsten Gesamtspielzeit ausgewählt wurden.

● Elden Ring – FromSoftware, Inc.

● Earth Defense Force 6 – D3PUBLISHER INC.

● Stray – Annapurna Interactive

● Stranger of Paradise Final Fantasy Origin – Square Enix

● Ghostwire: Tokyo – Bethesda Softworks

Antwort des Users’ Choice Award-Gewinners (Earth Defense Force 6):

“Vielen Dank, EDF-Mitglieder, dass ihr unter so vielen wunderbaren Titeln uns für den Users’ Choice Award ausgewählt habt. Wir hatten dieses Ergebnis nicht erwartet, aber dank eurer enthusiastischen Unterstützung können wir nun diese Freude real erleben. Wir fühlen uns geehrt und sind dankbar. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um allen Beteiligten meinen Dank auszusprechen, einschließlich Sandlot, dem Entwickler des Spiels. Und im Namen aller Beteiligten möchte ich allen Spielern der Reihe ebenfalls meine tiefste Dankbarkeit ausdrücken. EDF! EDF!”

Mehr zu Earth Defense Force 6:

Earth Defense Force 6 ist ein Action-Shooter, dessen Geschichte mehrere Jahre nach den Ereignissen von EDF 5 spielt. Wieder einmal greift ein gigantischer Eindringling die Menschheit an, die in einer verwüsteten Welt lebt. Doch die Existenz namenloser EDF-Soldaten wird allmählich zur Rettung der Menschheit werden. Das Spiel, das die bisher größte Anzahl an Missionen und Waffen in der Geschichte der Reihe enthält, unterstützt geteilte Bildschirme und Online-Koop. Zudem wird eine Vielzahl von Taktiken geboten, während dank der fünf Schwierigkeitsstufen jeder das Spiel auf seine eigene Weise genießen kann. Die wahre Identität der Eindringlinge wird offenbart, wenn die Menschheit vor der Verzweiflung gerettet wird.

Antwort des Users’ Choice Award-Gewinners (Stray):

dass ihr Stray für den Users’ Choice Award ausgewählt habt. Wir sind unglaublich froh und stolz darauf, dass so viele Personen das Spiel genießen!

Als vierbeiniger Executive Officer möchte ich zunächst allen talentierten Mitgliedern unseres Teams für ihre engagierte harte Arbeit und ihre tiefe Leidenschaft danken. In Stray steckt sehr viel Liebe und es ist unglaublich schön für uns alle zu sehen, wie sich Menschen aus der ganzen Welt mit diesem Spiel verbunden fühlen. Besonders möchte ich auch den Beteiligten bei Annapurna Interactive für ihre bedingungslose Unterstützung und entscheidende Hilfe von Anfang an danken. Vielen Dank auch an unsere Freunde und Familien, dass sie uns auf dieser fantastischen Reise immer zur Seite gestanden haben.

Und natürlich möchte ich allen Spielern danken, die Stray gespielt und genossen haben, und besonders den Katzenbesitzern, da diese gute Menschen sind und von uns belohnt werden, wenn wir, die Katzen, die Kontrolle über den Planeten übernehmen.

Vielen herzlichen Dank an alle!

Mehr zu Stray:

Stray ist ein Third-Person-Katzenabenteuer, das am 19. Juli veröffentlicht wurde. Verirrt, allein und getrennt von der Familie muss eine streunende Katze ein uraltes Rätsel lösen, um einer längst vergessenen Cybercity zu entkommen und ihren Weg nach Hause zu finden. In der Zeit seit der Veröffentlichung haben die Spieler als Katze mehr als 700 Millionen Mal miaut, mehr als 2 Millionen Mal an Türen, Tapeten und Teppichen gekratzt und mehr als 750 Mal “Katzenbasketball” gespielt. Wir sind sehr glücklich, dass die Spieler ihre Zeit als Katze so genießen.

Antwort des Users’ Choice Award-Gewinners (Stranger of Paradise Final Fantasy Origin):

“Vielen Dank für diese wundervolle Auszeichnung. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ist ein Action-Spiel, das in Zusammenarbeit mit Team Ninja von Koei Tecmo Games entwickelt wurde und eine große Herausforderung für die Final Fantasy-Reihe war. Die Tatsache, dass ihre Arbeit mit dieser Auszeichnung Früchte getragen hat, ist der enthusiastischen Unterstützung vieler Benutzer zu verdanken. Vielen herzlichen Dank. Demnächst veröffentlichen wir Informationen über die dritte Zusatzmission DIFFERENT FUTURE. Ihr dürft gespannt sein.”

Mehr zu Stranger of Paradise Final Fantasy Origin:

Der erste Action-Titel der Final Fantasy-Reihe mit hohem Schwierigkeitsgrad, entwickelt von Square Enix und Team Ninja. Die Hauptfigur ist Jack Garland aus Final Fantasy 1. Das Spiel dreht sich um eine alternative Theorie zu Final Fantasy 1 und der Frage, warum Jack zum Bösewicht Garland wurde.

Antwort des Users’ Choice Award-Gewinners (Ghostwire: Tokyo):

“Ich bin sehr dankbar dafür, den renommierten Users’ Choice Award erhalten zu dürfen. Unser Ziel bei Ghostwire: Tokyo war es, ein unvergessliches Spiel zu schaffen, das jede Menge Spaß macht. Mit dieser Auszeichnung sind wir diesem Ziel meines Erachtens nahe gekommen. Ich möchte allen danken, die dieses Spiel gespielt und die uns unterstützt haben. Wir bei Tango Gameworks werden uns auch in Zukunft bemühen, unvergessliche Spiele zu schaffen.”

Mehr zu Ghostwire: Tokyo:

Ein äußerst flexibles, dreidimensionales Sandbox-Action-Abenteuer in der wunderschönen, aber unheimlichen Stadt Tokio, in der alle Menschen aufgrund eines großflächigen übernatürlichen Phänomens plötzlich verschwunden sind. Die Hauptfigur Akito und sein Geist-Partner KK müssen sich mit den übernatürlichen Kräften, die sie durch ihre Fusion erlangt haben, den mysteriösen Feinden stellen, die Besucher genannt werden. Diese beruhen auf urbanen Legenden und Yokai-Geschichten und sind zeitgleich mit dem Verschwinden der Menschen aufgetaucht. Dabei müssen sie mehr über den mysteriösen Mann mit der Hannya-Maske erfahren, welcher der Drahtzieher hinter dem Vorfall ist.

* Physische und digitale Verkäufe über den PlayStation®Store werden in der Berechnung berücksichtigt (einschließlich zusätzlicher Inhalte und Verkäufe in digitaler Währung).

** SIE-Indexe, die Spieleranzahlen enthalten, werden beim Bestimmen der nominierten Titel ebenfalls berücksichtigt.

*** Kumulativer Gesamtbetrag für alle Plattformen weltweit

**** Kumulative Kontenanzahl in 5 Regionen: Japan, Nordamerika, Europa, China und Korea. Einschließlich kostenloser Testkonten.

***** Ab dem 30. September 2022.