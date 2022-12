The Callisto Protocol: Wertungen sorgen für Aktien-Minus

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Der Gefängnisausbruch auf einem Jupitermond im Jahr 2320 kommt bei einigen Spielekritikern nur mittelmäßig an, was sich auf die Durschnittswertungen der versammelten Fachpresse auf Metacritic auswirkt. Die Xbox Series X-Version von The Callisto Protocol zum Beispiel schneidet aktuell mit 72 Prozent im Durchschnitt ab, was sich aus Wertungen zwischen 92 Prozent und 50 Prozent zusammensetzt.

Infolgedessen verzeichnete die Aktie des Publishers KRAFTON an der koreanischen Börse ein Minus von 8,41 Prozent. Damit liegt die Aktie auf dem niedrigsten Wert seit dem 11. November. Laut Serkan Toto, CEO des in Tokio ansässigen Beratungsunternehmens für die Spieleindustrie Kantan Games, hatten sich die Investoren ein besseres Abschneiden erhofft. Zu den Erfolgen von KRAFTON zählt PUBG. Mit The Callisto Protocol soll eine weitere starke Marke entstehen.