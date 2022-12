Montagmorgen-Podcast #470

Teaser Jörg und Hagen blicken auf den ersten Baumschmuck, beantworten eure Fragen und ein der beiden redet über seine neuerliche Freude am kontrovers diskutierten The Callisto Protocol.

Der digitale Baum steht, der erste Schmuck strahlt schon in goldenem Glanz und die von Ramona geschaffenen illustrativen Weihnachtsglöckchen entpuppten sich unerwartet als Rohrschachtest. Kurz gesagt: Die Weihnachtsaktion 2022 ist angelaufen! Im heutigen MoMoCa teilen Jörg und Hagen die Gedanken hinter der Baumgestaltung und danken den ersten Unterstützern, die bereits den ersten Dankeschön-Inhalt freigeschaltet haben, der so reich an Tradition ist wie an Schmerz für die Rezipienten. Doch nicht nur unter dem Baum werdet ihr natürlich in dieser Woche Inhalte von uns finden, wir beantworten eure Fragen und können uns live über Post von Versatel ärgern.

Die Timecodes dieser Folge: