PM: Call of Duty: Warzone 2.0 – Der Beginner-Guide (Sony Playstation Blog)

Warzone 2.0 wurde mit der ersten Saison von Modern Warfare II veröffentlicht und bringt große Änderungen an vielen Mechaniken wie Loadouts und Respawns mit sich. Wenn ihr zum ersten Mal einsteigt oder ein Veteran von Warzone 1.0 seid, findet ihr hier unsere Tipps, wie ihr das Beste aus eurer Zeit in Al Mazrah herausholen könnt.

Eine der größten Änderungen in Warzone 2.0 ist die Art und Weise, wie ihr Ausrüstungen erhalten könnt. Anstatt sie direkt zu kaufen, könnt ihr stattdessen eure Primärwaffe kaufen, während der Rest eurer Ausrüstung erst viel später im Spiel aus Festungen oder den alt bekannten Loadout-Drops stammt. Da ihr eure Waffe vor dem Rest eurer Ausrüstung erhaltet, solltet ihr euch eure Wahl gut überlegen! Ein Sturmgewehr wie das TAQ-56, oder die M4, ist immer eine gute Wahl, da man sich sowohl im frühen als auch im späten Spiel auf sie verlassen kann.

Sobald ihr gelandet seid, werden die Festungen nach ein paar Minuten aktiv. Sie sind der Schlüssel, um eure Ausrüstung schnell zu erhalten. Aber Vorsicht, denn jeder Trupp in der Gegend wird die gleiche Idee haben! Da diese Festungen auch von KI-Feinden verteidigt werden, ist es am besten, wenn ihr andere Teams mit dem Angriff beginnen lasst und diese dann schnell ins Visier nimmt, bevor sie die Belohnungen einheimsen können. Andere Trupps können das Gleiche mit euch tun, also haltet euch dort nicht zu lange auf!

Nur weil ein anderer Trupp eine Festung gesäubert hat, heißt das nicht, dass ihr sie völlig ignorieren solltet. Auch wenn ihr keine der seltenen Belohnungen erhaltet, liegt dort immer genügend Material herum, womit ihr definitiv arbeiten könnt und euch gerade am Start einen guten Vorteil verschaffen kann.

Al Mazrah ist voll von hohen Gebäuden und Bergen, perfekt, um den Gegner im Auge zu behalten. Du hast immer einen Vorteil, wenn du von oben herab auf deine Feinde zielst, anstatt von unten auf sie zu zielen. Also ist der Drang nach Höhe deine beste Wahl. Das ist vor allem im späteren Verlauf des Spiels wichtig, weil ihr dann eine bessere Chance habt, andere Teams zu erwischen, die in die neue Zone zirkeln wollen, bzw. durch das Gas ihre Position noch verändern müssen.

Wenn ihr das Glück habt, zwei Trupps zu hören, die bereits in einen Kampf verwickelt sind, lohnt es sich eigentlich immer, sich einzumischen. Die beiden Teams werden so aufeinander fokussiert sein, dass sie euch nicht direkt bemerken werden und so habt ihr den Vorteil der Überraschung auf eurer Seite, selbst dann, wenn ihr die vermeintlich schwächeren Waffen habt.

Wenn ihr UAVs, Aufklärungsdrohnen oder tragbare Radare findet, setzt sie im Zweifel sofort ein! Sie decken sofort auf , ob ihr von einem Feind verfolgt werdet oder ob ihr euch einem Feind nähern könnt. Alle drei Gegenstände sind mächtige Hilfsmittel, um den Aufenthaltsort des Feindes herauszufinden.

Nutzt eure Taktik

Auch wenn eure Waffe im Gulag zufällig gewählt wird, werdet ihr immer mit einer Rauchgranate als taktische Ausrüstung spawnen. Ihr habt zwar auch eine tödliche Granate (z.B. Semtex), aber mit der Rauchgranate könnt ihr euren Gegnern die Sicht versperren und sie zwingen, entweder durch diese zu laufen oder sich einen anderen Winkel suchen zu müssen, bei dem ihr schon auf ihn wartet!

Jeder kann das Gulag lebendig verlassen

Es ist unwahrscheinlich, aber ihr und eure Feinde im Gulag können zusammenarbeiten und den Handlanger des Gulag Besitzers im Gulag töten, so dass ihr alle wieder respawnen könnt. Das ist keine leichte Aufgabe, aber es erhöht die Chance, lebendig das Gulag zu verlassen.

Duos werden nach dem Gulag getrennt

Wenn du und dein Teamkollege das neue 2v2-Match im Gulag überlebt, werdet ihr beide wiederbelebt, aber nicht in der unmittelbaren Nähe zueinander. Versucht deshalb, eure Landung unbedingt zu koordinieren, damit ihr nicht direkt in den nächsten Kampf, nur mit Pistolen bewaffnet, fliegt, sondern euch erstmal wieder sammelt und direktem Ärger aus dem Weg geht.

Pingt so oft wie möglich

Wenn ihr mit einem kompletten Trupp spielt, solltet ihr euch so oft wie möglich melden, vor allem, wenn ihr AR-Munition oder Panzerplatten findet. So verlockend es auch ist, alles aufzusammeln, was Sie finden können, haben Sie eine viel bessere Chance zu gewinnen, wenn Ihr gesamter Trupp vollständig ausgerüstet ist.

Teilen eure Gegenstände brüderlich

Eine weitere Möglichkeit, sich zu einem wertvollen Teamkollegen zu machen, besteht darin, Gegenstände abzugeben, die ihr nicht unmittelbar braucht. Du kannst jederzeit deinen Rucksack öffnen und Geld, Munition und Ausrüstung fallen lassen, um deinem Team zu helfen. Du kannst sie ebenso um Munition bitten, indem du den Gegenstand, den du brauchst, in deinem Rucksack anwählst.

Ihr seid neu in Warzone 2.0? Dann werden euch die oben genannten Punkte sicherlich zu einem souveränen Auftritt von Beginn an verhelfen. Selbst wenn es manchmal nicht so läuft wie gewünscht, besinnt euch auf die Grundlagen und gelangt Stück für Stück dem großen Ziel ein Stückchen näher.