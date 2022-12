PM: Fröhliche Langhals-Feiertage: Ein Horizon-Geschenkeratgeber 2022 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Seid ihr schon dabei, Geschenkelisten für Freunde und Familie aufzustellen? Der Horizon-Geschenkeratgeber steht euch dabei tatkräftig zur Seite.

Das Jahr neigt sich schon dem Ende, aber die Möglichkeiten sind endlos, was Geschenke für Horizon-Fans betrifft. Egal, ob ihr euch gemütlich zu Hause einkuschelt, draußen den Naturgewalten trotzt oder eurem Heim ein bisschen mehr Stil verleihen wollt – für jeden Typ von Horizon-Aficionado ist etwas Besonderes dabei.

Die Wildnis ist ein gefährlicher Ort, selbst für die fähigsten Maschinenjäger. Trotzt zu den diesjährigen Feiertagen den Elementen mit Dingen, die den Horizon-Fan in eurem Leben genauso bereit für Abenteuer machen wie Aloy. Wenn der Horizon-Fan in eurem Leben die Feiertage am liebsten draußen verbringt, könnt ihr für die richtige Ausrüstung sorgen: von der Mütze auf dem Kopf über die Schultertasche bis zur Ausstattung von unseren Partnern Insert Coin und dem PlayStation Gear Store.

-) Horizon Call of the Mountain: Tasse – PlayStation Gear Store

-) Sucherin-Wendetasche – Insert Coin

-) Horizon Call of the Mountain: Schultertasche – PlayStation Gear Store

In Zusammenarbeit mit unseren Partnern haben wir diesen exklusiven Artikeln für die eifrigsten Horizon-Sammler Leben eingehaucht – ein absolutes Muss für jeden ambitionierten Horizon-Fan.

Für alle, die nicht genug von Horizon bekommen können, hat sich Guerrilla mit einigen Spitzenpartnern zusammengeschlossen, um Sammelobjekte in limitierter Auflage zu erschaffen, die keiner verpassen sollte. Jedes dieser Stücke wird garantiert unter dem Weihnachtsbaum für Furore sorgen: die detailliert gestaltete Aloy-Statue ist eine Augenweide in jedem Regal, die Vinyl-Sammlung erfüllt euer Zuhause mit dem epischen Soundtrack von Forbidden West und der Langhals aus Horizon Forbidden West von LEGO® macht beim Zusammenbauen genauso viel Spaß wie hinterher beim Anschauen.

-) Langhals von LEGO

-) Vinyl-Sammlung

Habt ihr jemanden in eurer Familie oder im Freundeskreis, der alles begeistert einsackt, was mit Horizon zu tun hat – einfach aus Spaß? Ein wahrer Perfektionist lässt keinen Schatz ungeachtet liegen. Ob es nun ein Pin mit dem furchterregenden Bebenzahn oder ein Poster als Wandschmuck ist – diese kleinen, aber feinen Schmuckstücke zaubern ein großes Lächeln ins Gesicht aller, die Horizon lieben. Wir bieten euch alle Must-have-Accessories von unseren Partnern Fangamer, Insert Coin und dem PlayStation Gear Store.

-) „Into the Forbidden West“-Poster – Fangamer

-) „Kleiner Bebenzahn“-Emaille-Pin – Insert Coin

-) Horizon Call of the Mountain: Schlüsselband – PlayStation Gear Store

Die maschinenverseuchte Welt von Horizon kann gefährlich sein, aber die Wildnis bietet auch wunderschön gestaltete, atemberaubende Anblicke. Verwöhnt den Kunstfan in eurem Leben mit einem Geschenk, das die fantastische Welt von Horizon präsentiert und dazu einlädt, in die Drucke und Seiten dieser inspirierenden Sammlungen abzutauchen. Diese Geschenke – von hochwertigen Drucken bis zum Malbuch – sind für alle, denen Kreativität und die Künste am Herzen liegen.

-) Horizon Zero Dawn Official Coloring Book – Titan Comics

-) Horizon Zero Dawn Peach Momoko Poster Portfolio – Titan Comics

Könnte jemand, den ihr kennt, ein bisschen mehr Schwung im Kleiderschrank vertragen (oder möchtet ihr euch vielleicht selbst eine kleine Stil-Auffrischung verpassen)? Klar, Horizon genießt man meistens zu Hause, aber jetzt kann der Fan in eurem Leben seine Liebe zum Spiel überall stilvoll präsentieren – mit dieser hochwertigen Bekleidungskollektion. Ob Kurz-Hoodie oder Basics für jeden Tag – mit diesen Teilen von Fangamer, dem PlayStation Gear Store, Ripple Junction und ASOS könnt ihr eurer Garderobe einen Hauch der Ehrfurcht gebietenden Welt von Horizon verleihen.

-) Horizon Call of the Mountain Logo: Frauen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss – PlayStation Gear Store

-) Horizon Call of the Mountain: Shirts – Ripple Junction

-) ASOS Horizon Collection – ASOS

Gemütlichkeit ist in dieser Jahreszeit angesagt – manche von uns verbringen ihre Zeit am liebsten mit hochgelegten Füßen wie ein Carja-Adliger und kuscheliger eingehüllt als ein Banuk in den eisigen Gefilden des Schnitts. Für die Horizon-Fans haben wir alles, was ihr braucht, damit ein Abend zu Hause genauso viel Spaß macht wie ein Tag in der Wildnis – von Brettspielen bis zu Decken. Mit Geschenken aus dem PlayStation Gear Store von Ripple Junction, Steamforged und Titan Comics, die den Aufenthalt in den eigenen vier Wänden zum Vergnügen machen, lässt sich die perfekte fröhliche Stimmung erzeugen.

-) Horizon Zero Dawn: Hoodie – Ripple Junction

-) Horizon Forbidden West Focus – Marinebecher – PlayStation Gear Store

-) Horizon Forbidden West Focus – Baumwolldecke – PlayStation Gear Store

-) Horizon Zero Dawn Comics Vol. 1 & 2 – Titan Comics

An Geschenken für eure Liebsten soll es nicht mangeln – feiert diese unvergessliche Zeit im Jahr im Horizon-Stil mit all dem, was unsere Partner zu bieten haben. Viele unserer Geschenkoptionen findet ihr auf der EU-Website des PlayStation Gear Store – Horizon-Geschenke kennen keine Grenzen.

Ihr habt noch nicht genug von den Feierlichkeiten? Dann habt ihr die Chance, einen LEGO-Langhals als Geschenk für einen eurer Liebsten zu gewinnen!

Diejenigen unter euch, die in den teilnahmeberechtigten Ländern leben, haben die Möglichkeit, einen LEGO-Langhals zu gewinnen – entweder zum Selberbauen oder als Überraschung für ein Familienmitglied oder einen Freund!

Wir haben schon einige tolle Fotos von Sammlern aus der ganzen Welt gesehen, die ihre LEGO-Langhals-Figuren präsentieren. Wir möchten nun sehen, wie ihr eure selbst gebauten LEGO-Langhälse zu Hause drapiert – entweder aus dem LEGO-Langhals-Set oder aus euren eigenen Kreationen.

Haltet auf Twitter, Instagram und Tiktok Ausschau nach den Wettbewerbsbeiträgen und nehmt mit dem Hashtag #TallneckTidings teil. So habt ihr die Chance, einen LEGO-Langhals zu gewinnen, den ihr zu Weihnachten verschenken könnt!

Der Wettbewerb endet am 08.12.2022 um 15:00 MEZ. Die teilnahmeberechtigten Länder und weitere Einzelheiten findet ihr unter den vollständigen Bedingungen hier.

–

Wir wünschen euch fröhliche Langhals-Feiertage!