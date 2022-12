PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 5. bis zum 9. Dezember (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen beiNext Week on Xbox! Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S undXbox Oneerhältlich sind. In dieser und der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

6. Dezember – Hindsight

Was wäre, wenn stoffliche Objekte wie Erinnerungsstücke oder Lieblingsdinge tatsächlich Fenster in die Vergangenheit wären? Von dem Team hinter Pune kommt Hindsight, eine fantastische Geschichte, die das alles andere als gewöhnliche Leben einer jungen Frau erzählt.

6. Dezember – Dobo’s Heroes

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Auf einem fernen Planeten ist Dobo ein weltberühmter Held. Er hat die Arbeit von Millionen von Menschen inspiriert, doch er ist nicht mehr er selbst. Dobo hat das Funkeln in seinen Augen verloren und zieht sich immer mehr in seine dunklen Gedanken zurück. Hilf Dobo dabei, das dunkle Gefängnis seiner Gedanken zu überwinden, indem Du knifflige Rätsel löst und das Portal zum nächsten Raum erreichst.

6. Dezember – Hello Neighbor 2

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Game Pass – Willkommen in Raven Brooks und der Welt von Hello Neighbors 2 – pünktlich zum Release im Xbox Game Pass! Hello Neighbor 2 ist ein familienfreundliches Horrorspiel, das Dich in eine scheinbar beschauliche Kleinstadt einlädt, in der allerdings alle etwas zu verbergen haben. Du schlüpfst in die Rolle eines investigativen Journalisten und versuchst, die düstersten Geheimnisse Deiner Nachbar*innen ans Licht zu bringen und den Fall um Mr. Peterson zu lösen, jenes berüchtigten Antagonisten aus Hello Neighbor 1.

7. Dezember – Bot Gaiden

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Bot Gaiden ist nichts für schwache Nerven, sondern für jene, die Action und Speed im Blut haben! Die Ninjabots Robyu und Bytron liefern sich ein Rennen, um die Power-Schädel zurückzuholen, die die 6 Roboterschergen von Giorqio gestohlen haben. Auf ihrem Weg mähen sie alles um, was ihnen in die Quere kommt, um ihr Ziel zu erreichen. Je schneller Du bist, desto leichter wird er finale Kampf!

7. Dezember – Firefighting Simulator – The Squad

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Schalte die Sirene Deines Fahrzeugs ein, schnapp Dir einen Schlauch und bekämpfe realistische Brände, um Leben zu retten.Entdecke über 30verschiedene Einsatzorte in der Stadt, inspiriert von der nordamerikanischen Westküste. Benutze authentische Feuerwehrausrüstung, wie Helme, Feuerwehrstiefel und Atemschutzgeräte bekannter nordamerikanischer Hersteller von Brandschutzausrüstung. Ob im Industriegebiet, in den Vororten oder im Stadtzentrum: Deine Stadt braucht Dich!

7. Dezember – Swordship

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Lasersind zwar cool, aber Ausweichen ist besser:Swordship ist ein rasant futuristischer Arcade Shooter, in dem Du mit HIghspeed über das Wasser düst. Nur wenn Du in Windeseile Entscheidungen triffst und blitzschnelle Reflexe beweist, kannst Du Hindernissen ausweichen und Deine Feinde abschießen.

7. Dezember – Togges

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Tauche in die bunte Welt von Togges ein und erlebe ein unterhaltsames Sandbox-Abenteuer das bekannte und geliebte Elemente mit jeder Menge Überraschungen verbindet. Löse Rätsel, indem du diese niedlichen Blöcke namens Togges im ganzen Kosmos verteilst und stapelst, um die Galaxie vor den Fäden der Leere zu retten.

8. Dezember – Chained Echoes

Game Pass – Nimm Dein Schwert, kanalisiere Deine Magie und steig in Deinen Mech, um Deine Feinde in die Flucht zu schlagen – und das pünktlich zum Release im Xbox Game Pass! Chained Echoes ist RPG mit Anleihen an die SNES Ära, angesiedelt in einer 16 Bit-Fantasywelt, in der Drachen fast genauso normal wie Pilot*innen in ihren riesenhaften Robotern.

8. Dezember – The Rumble Fish 2

Dieser legendäre Arcade-Klassiker lässt die 2000er wiederaufleben. Freue Dich auf anspruchsvoll strategisches Gameplay und stylische Moves von fashionbewussten Fightern. Die Konsolenversion verfügt über neue Funktionen wie einen online Versus-Modus– zum ersten Mal überhaupt im Franchise! Beweise Dein Können in Angesicht riesiger Naturkatastrophen und korrupter Konzerne. Nur Du kannst die sterbende Welt vor dem Untergang bewahren.

8. Dezember – Mech Armada

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Mech Armada gibt Dir das Kommando über ein Team von individuell anpassbaren Mechs. Erweitere Dein Arsenal an verfügbaren Mechs mit über 80 einzigartigen Komponenten, jede mit ihren eigenen Stärken, Schwächen und Spielstilen, von Flammenwerfern bis Megaraketenbatterien, von Kampfdrohnen bis Strahlenkanonen. Der richtige Zusammenbau Deiner Mechs und die optimale Nutzung Deines Waffenarsenals sind die Schlüssel, um Ressourcen zu schonen und den Schwarm zu besiegen.

9. Dezember – Afterglitch

Afterglitch ist ein experimentelle Science Fiction-Forschungsreise. Du bist Astronaut*in und begibst Dich auf eine multidimensionale Reise, um eine außerirdische Zivilisation zu finden. Entdecke die verborgenen Geheimnisse der Existenz und begib Dich auf ein außergewöhnliches Abenteuer jenseits der Raumzeit. Erforsche die einzigartigen Fragmente paralleler Welten ohne physische Grenzen und erlange Erkenntnis.

9. Dezember – Terror of Hemasaurus

Die Erde steht kurz vor dem Klimakollaps! Die Kirche der Heiligen Echse brütet einen fragwürdigen Plan aus, um die Menschheit vor ihrer eigenen Geringschätzung des Planeten zu retten – in Form eines Monsters, das Angst und Schrecken verbreitet. Totale Randale und Zerstörung über zahlreiche Etappen sind das, was die vier unterschiedlichen Monster vereint. Brülle vor Freude, wenn Du in diesem apokalyptischen Arcade-Blaster voller toller Scheusale, verängstigte Bürger*innen niedertrampelst und Gebäude pulverisierst!