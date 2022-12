Blood Bowl 3: Saisonsystem und Updates nach Release

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Blood Bowl 3 ab 19,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Blood Bowl 3 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

NACON und Cyanide haben gestern neue Post-Launch-Inhalte für das im Februar erscheinende Blood Bowl 3 angekündigt. Das Spiel, das sich stärker als zuvor an der Individualisierbarkeit des Brettspiels orientieren soll, erhält erstmals ein Saisonsystem. Mit dem optional käuflich erhältlichen Blut-Pass schaltet ihr zu Saisonbeginn sofort eine Fraktion frei. Eine Saison läuft drei Monate. Jede Saison erhält neben einer neuen Fraktion auch ein umfangreiches Update. Wenn ihr den Blut-Pass nicht erwerbt, könnt ihr euch in 50 Rangstufen hocharbeiten und alle kosmetischen Items und schließlich die neue Fraktion kostenlos freischalten. Mit dem Blut-Pass erhaltet ihr auf jeder erspielten Stufe noch einen Bonus. Direkt unter dieser News könnt ihr auch ein Video anschauen, in dem Projektleiter Gautier Brésard und Produktmanager Clément Nicolin das Saisonsystem und den Blut-Pass erklären.

In die Entwicklung von Blood Bowl 3 war die Community stark einbezogen, unter anderem in mehreren Beta-Phasen. Auch nach Release wird ein Team weiter an Verbesserungen, Balancing und neuen Inhalten arbeiten. Zum Start enthält Blood Bowl 3 bereits zwölf Fraktionen. Erspiel- und kaufbare Inhalte sind rein kosmetischer Natur. Im Wettbewerbsmodus gibt es eine Rangliste, so dass ihr gegen vergleichbar starke Spieler antreten könnt. Außerdem wird es ein Turnier- und Ligensystem geben.

Blood Bowl 3 erscheint am 23. Februar 2023 für PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Playstation 4 und Playstation 5. Eine Version für die Nintendo Switch soll später folgen.