PM: Friendly Fire 8 startet am 3. Dezember – Sei live dabei und tue Gutes (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Endlich ist es wieder soweit! Friendly Fire 8, der Charity-Livestream der Superlative startet am Samstag, den 3. Dezember um 15 Uhr auf Twitch – und auch Xbox sowie der PC Game Pass sind wieder aktiv mit dabei! Denn dieses Jahr verpasst Hauptsponsor Bethesda dem Livestream ein intergalaktisches Motto, das Streamer*innen wie Zuschauer*innen auf das kommende Starfield perfekt einstimmt. Du willst auch deutschen Streaming-Größen dabei zuschauen, wie sie sich in unzähligen Matches und Mini-Spielen für den guten Zweck duellieren? Dann schalte einfach den Twitch-Livestream von PietSmiet ein und sei dabei, wenn er gemeinsam mit anderen Friendly Fire-Legenden spielt, streamt und Spenden sammelt. Alle weiteren Informationen zu teilnehmenden Streamer*innen und unterstützten Organisationen findest Du hier in unserer Zusammenfassung.

Auch bei Friendly Fire 8 sind die beliebtesten Gesichter aus der deutschen Gaming-Szene wieder mit dabei. Neben PietSmiet erwarten Dich im Stream:

Einschalten lohnt sich, denn so tust Du nicht nur Gutes, sondern hast auch die Chance auf großartige Gewinne von Xbox! Halte im Livestream stets Deine Augen offen, denn es winken jede Menge Game Pass-Codes und andere fantastische Preise. Behalte außerdem Xbox DACH auf Twitter und Instagram im Blick, denn eine besonders glückliche Person kann hier eine streng limitierte Xbox Series X im Stil von Black Panther: Wakanda Forever gewinnen. Also einschalten, Spaß haben und Augen offenhalten!

2021 erreichte Friendly Fire 7 einen historischen Rekord und sammelte gemeinsam mit der Community fast 2 Millionen Euro für verschiedene ehrenamtliche Organisationen. Und auch Friendly Fire 8 nimmt Dich wieder mit in intergalaktische Sphären

In diesem Jahr werden die folgenden Vereine, Stiftungen und Verbände durch die Spenden während des Streams unterstützt:

Wir wünschen allen Beteiligten und Zuschauer*innen viel Spaß beim Zocken und im Stream – möge das Friendly Fire beginnen!