Amnesia - The Bunker: Neuer Teil im Ersten Weltrkieg angekündigt

Der schwedische Entwickler Frictional Games ist vor allem für seine Horror-Hits SOMA und Amnesia - The Dark Descent bekannt. Letztere Reihe wird mit dem nun angekündigten Amnesia - The Bunker fortgesetzt. Das versetzt euch in die Haut eines Soldaten im Ersten Weltkrieg, der durch die Schützengräben irrt, aus denen alle anderen Menschen verschwunden sind, während ihn ein Monster jagt.

Die Spielbeschreibung wirbt dabei mit einer halb-offenen Welt, in der ihr Aufgaben nicht linear angehen müsst und in der es mehrere Löungswege zu entdecken gibt. Dazu soll es randomisierte Elemente geben. Interessant am Ankündigungstrailer: Amnesia - The Dark Descent startete mit den Aufstieg der Horror-Spiele, in denen sich die Spieler nicht wehren können, doch in The Bunker besitzt eure Figur einen Revolver.

Amnesia - The Bunker wird im März 2023 für PC, PS4 und Xbox One und Xbox Series S|X erscheinen und auch im Xbox Game Pass verfügbar sein. Ebenfalls im Frühjahr 2023 erscheint mit Ad Infinitum (auf der Gamescom angespielt) im Ersten Weltkrieg angesiedelter Psycho-Horror vom deutschen Studio Hekate.