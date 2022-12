85

v.100

The Callisto Protocol ist eine herrliche Wiedergeburt und wunderbar gnadenlos! Hier wird geschrien, gerannt und gemetzelt. Die tolle Optik, der wuchtige Sound und die bestialische Gewalt werden für Begeisterung sorgen. Zum Meisterwerk hat es aber leider nicht gereicht, dazu fehlt es dem Horrorspiel an eigenen Ideen. Dennoch, wer Dead Space mochte, der wird The Callisto Protocol vermutlich lieben.