Ergebnis der Weihnachtsaktion 2022 (Upd.)

Dankeschön: 14 Kugeln hängen

Teaser In der Weihnachtsaktion könnt ihr dazu beitragen, dass GamersGlobal ein schweres Jahr glimpflich abschließt – und beruhigt ins nächste Jahr startet. Etliche "Dankeschöns" für eure Spenden gibt's auch!

Update 19.1.2023: Die Mehrzahl der Preise wurde gestern verschickt, auf das Twelve-Rivers-Paket warten wir aktuell noch selbst, und der Gaming Chair wird direkt vom Hersteller verschickt. Außerdem hat der Prozess der Joker-Verteilung an die 10 Top-Spender begonnen, die da wären:

Die ehrenvolle Erwähnung geht an Drapondur, der "eurogleich" den 11. Platz belegt.



Update 4.1.2023: Mit 25.760 Euro (brutto) hat die Weihnachtsaktion 2022 sogar die bislang erfolgreichste aus 2020 (25.505 Euro) übertroffen – und das in Zeiten, wo sicher bei vielen die Geldbörse schwerer aufgeht. Auch die Teilnehmerzahl war die höchste aller bisherigen Weihnachtsaktionen. Ein riesengroßes Dankeschön an die Spenderinnen und Crowdfunder, die uns damit für die ersten Monate des Jahrs 2023 einen wichtigen finanziellen Puffer verschafft haben – und nebenbei auch diverse Inhalte für alle User freigeschaltet!



Es weihnachtet wieder! Die "Unterstütz' die Redaktion"-Weihnachtsaktion hat sich längst zum festen Bestandteil von GamersGlobal.de gemausert: Richtung Jahresende könnt ihr uns noch mal für die geleistete Arbeit extra belohnen – und damit gleichzeitig etliche Inhalte freischalten, teils für alle Userinnen, teils nur für Spender.



Wer unseren Podcasts und sonstigen Metaebenen-Infos folgt, ahnt, dass wir den Zusatzumsatz noch mehr gebrauchen können als in den Jahren zuvor: Unsere Anzeigeneinnahmen waren die niedrigsten seit 2010, die Premium-Abos befinden sich trotz der Abo-Aktion im Oktober auf einem Zweijahres-Tief – die aktuelle Weltlage hat also auch auf uns Auswirkungen. Dennoch haben wir 2022 weder die Abopreise erhöht noch an Inhalten gespart. Und auch die im Oktober frei gewordene Stelle wurde umgehend wieder besetzt. Obwohl die wirtschaftliche Situation im ersten Halbjahr 2023 noch sehr angespannt bleiben dürfte, gehen wir von einer Erholung im zweiten Halbjahr aus. Wir müssen da jetzt durch, und mit eurer Unterstützung schaffen wir das auch!



Die Spendenziele

Im Gegensatz zu den meisten Vorjahren planen wir keine vielfältigen Hardware-Anschaffungen von euren Spenden, sondern wollen uns in erster Linie wirtschaftlich absichern – siehe oben. Ein Hardware-Wunsch steht dennoch in der Liste: Unser vom Überschuss der Weihnachtsaktion 2016 finanzierter und seitdem zweimal mit neuer Grafikkarte geupdateter Haupt-Spielerechner kommt an seine Grenzen. Was wir ungefähr planen, steht weiter unten, sehr gerne könnt ihr uns per Comment beraten.



Wir haben in diesem Jahr die bislang höchste Maximalsumme an den Baum geklebt – obwohl wir wissen, dass es nicht nur für eine kleine, unabhängige Spieleredaktion schwierig ist gerade. Aber wir wollen nicht mit geducktem Haupt durch 2023 schleichen, sondern weiterhin ambitioniert agieren. Die E3 2023 zu zweit und mit der Absicht, eine Minidoku zu drehen (ihr dürft das "Mini" gerne in Anführungszeichen setzen...), haben wir in der Form in unseren 13 Jahren noch nie gemacht. Das wäre im Sommer 2023 ein sehr kräftiges Ausrufezeichen! Umgekehrt haben wir noch Gestaltungsspielraum, falls die Weihnachtsaktion schlechter läuft als erhofft, gerade bei variablen Kosten.



Von den letztjährigen 15 Dankeschöns stehen aktuell noch drei aus: "Koch-Galerie+" und "Serienliebe Elder Scrolls" werden im Dezember erscheinen, "Die Redaktion 2022" vermutlich im Februar 2023 – aufgrund der personellen Veränderung im November gehen die Dreharbeiten noch bis Januar (neben vielen Nebenbei-Aufnahmen werden drei Redaktions- und Home-Office-Besuche von René Jacob im fertigen Projekt stecken). Auch die meisten Topspender-Joker wurden eingelöst, an den letzten arbeiten wir gerade.



Die Gegenleistungen

Wie immer schaltet ihr mit euren Spenden Weihnachtskugeln an unserem virtuellen Tannenbaum frei und sichert euch Medaillen sowie Bonus-GGG für euer Userkonto. Wie immer sind an die Kugeln "Dankeschöns" von uns geknüpft (wobei Kugel 5 der Spiele-PC ist):

GG-WEIHNACHTSAKTION 2022 Am Baum hängen 25760 € [30.000 €]: Besuch der E3 2022 + Minidoku als ca. einwöchige Reise zu zweit – wenn Flug- und Hotelpreise ungefähr auf aktuellem Stand bleiben, sonst solo. (für alle) [25.000 €]: Wertungskonferenzen – Wir machen 4 Video-Wertungskonferenzen im Jahr 2023 – und pro 1.500 Euro mehr je 1 weitere Folge, ohne Obergrenze. (für alle) [23.000 €]: Multiplayer-Event (2022) – Die Redaktion spielt einen von drei Titeln mit interessierten Usern im Multiplayer-Modus. (Spender-exklusive Wahl & Teilnahme [21.000 €]: Retro-Reigen: Unser internes Trio und ein externer Spieleveteran stellen je einen ihrer Retro-Klassiker im Video vor. (4 Videos, ca. 1. Quartal 2023, für alle [19.000 €]: Nemesis-Video #3 (Januar) – Ramona spielt Cyberpunk 2077, das sie eigenen Aussagen nach überhaupt nicht ausstehen kann. (Spender-exklusiv) [17.000 €]: Mount&Blade Bannerlord-Mini-Letsplay von Jörg – 5 Folgen ab Dezember, mit späterer Verlängerungsoption zu großem Letsplay. (für alle [15.000 €]: Twitch-Event Spielejahr 2023 (Ende Januar/Anfang Februar) – Wir durchforsten Release-Listen und Kaffeesatz und gehen durchs ganze Jahr. (für alle) [13.000 €]: Langer lästert (Januar) – Jörg berichtet von den positiven, weniger positiven und anderen Dingen, an die er sich aus 2022 erinnert. (Spender-exklusiv) [11.000 €]: Weihnachts-Twitch-Event (ca. 22.12., wenn bis zum 20.12. gefundet): Plätzchen-Futtern & Plaudern mit der Redaktion als gemütlicher Ausklang. (für alle) [9.000 €]: Nemesis-Video #2 (Dezember, falls bis 20.12. erreicht) – Wie lange braucht Callisto Protocol, um Jörg zum Brüllen zu bringen? (Spender-exklusiv) [8.000 €]: Neuer Spiele-PC füs Büro. Uns schwebt ein i7-12700F mit 32 GB RAM, 2 TB NVME und adäquater RTX-Grafik für 3.000 Euro vor. User-Vorschläge erwünscht [5.000 €]: Das Wort zum Neujahr (1.1.22) – Die launige und je nach Aufnahmedatum u.U. leicht angesäuselte Audio-Ansprache des Chefredakteurs. (Spender-exklusiv) [3.000 €]: Nemesis-Video #1: (Dezember) – Hagen spielt Exanima. (für alle [2.000 €]: Zinngießen mit der Redaktion (31.12.) – Diesmal planen wir ein gemeinsames Video, um die Weissagungsqualität zu steigern. (Spender-exklusiv) [1.000 €]: Weihnachtssingen (24.12.) – das Schlimmste ist nicht mal das Singen, sondern der Glaube eines langjährigen Teilnehmers, er könne singen. (für alle) Bis zur nächsten Kugel: 4240 €

✔1.000€: Weihnachtssingen (zum Video) – das Schlimmste ist nicht mal das Singen, sondern der Glaube eines langjährigen Teilnehmers, er könne singen. (für alle) ✔2.000€: Zinngießen mit der Redaktion (erschienen) – Diesmal planen wir ein gemeinsames Video, um die Weissagungsqualität zu steigern. (für alle) ✔3.000€: Nemesis-Video #1: (zum Video) – Hagen erleidet Exanima. (für alle) ✔5.000€: Das Wort zum Neujahr (erschienen) – Die launige und je nach Aufnahmedatum u.U. leicht angesäuselte Audio-Ansprache des Chefredakteurs. (Spender-exklusiv) ✔8.000€: Redaktions-Spiele-PC für ca. 3000 Euro (plus Härtetest-Video für euch), Diskussionsgrundlage (Beratung erwünscht!): i7-12700F, 32 GB, 2 TB NVME, RTX-4080. ✔9.000€: Nemesis-Video #2 (zum Video, für Spender & Abonnenten) – Wie lange braucht Callisto Protocol, um Jörg zum Brüllen zu bringen? (Spender-exklusiv) ✔11.000€: Weihnachts-Twitch-Event (zur Begleit-News): Plätzchen-Futtern & Plaudern mit der Redaktion als gemütlicher Ausklang. (für alle) ✔13.000€: Langer lästert: 2022 (Januar) – Jörg berichtet von den positiven, weniger positiven und anderen Dingen, an die er sich aus 2022 erinnert. (Spender-exklusiv) ✔15.000€: Twitch-Event Spielejahr 2023 (26.1.23, 19:00 Uhr) – Wir durchforsten Release-Listen und Kaffeesatz und wagen den großen Jahresausblick. (für alle) ✔17.000€: Mount&Blade Bannerlord-Mini-Letsplay von Jörg (zu Folge 1) – 5 lange Folgen mit der Release-Version des Sandbox-Action-Strategie-Mix'. (für alle) ✔19.000€: Nemesis-Video #3 (erschienen) – Ramona wird zu Cyberpunk 2077 verdonnert, das sie eigenen Aussagen nach überhaupt nicht ausstehen kann. (Spender-exklusiv) ✔21.000€: Retro-Reigen: Unser internes Trio und ein externer Spieleveteran stellen je einen ihrer Retro-Klassiker im Video vor. (4 Videos, ca. 1. Quartal 2023, für alle) ✔23.000€: Multiplayer-Event (2023) – Die Redaktion spielt einen von drei Titeln mit interessierten Usern im Multiplayer-Modus. (Spender-exklusive Wahl & Teilnahme) ✔25.000€: Wertungskonferenzen – Wir machen 4 Video-Wertungskonferenzen im Jahr 2023 – und pro 1.500 Euro mehr je 1 weitere Folge, ohne Obergrenze. (für alle) 30.000€: Besuch der E3 2023 + "Mini"-Doku als ca. einwöchige Reise zu zweit – wenn Flug- und Hotelpreise ungefähr auf aktuellem Stand bleiben, sonst solo. (für alle)

Medaillen und Topspender, was heißt „Spender-Wahl“?

Ein ganzer Tag in der GG-Redaktion (Anreise/Hotel auf eigene Kosten) – wir stimmen uns mit dem User ab, was Timing und Co. betrifft.

(Anreise/Hotel auf eigene Kosten) – wir stimmen uns mit dem User ab, was Timing und Co. betrifft. Wunsch-Spieletest – Der Joker-Gewinner gibt uns einen Spieltest vor, den wir sonst nicht bringen würden (2022 war das The Planet Crafter, ausgewählt von Kriesing).

– Der Joker-Gewinner gibt uns einen Spieltest vor, den wir sonst nicht bringen würden (2022 war das The Planet Crafter, ausgewählt von Kriesing). Wunsch-Redi-Rumble – Joker für ein Redi Rumble (2022: Sifu, gewünscht von Toreyam)

– Joker für ein Redi Rumble (2022: Sifu, gewünscht von Toreyam) MomoCa-Teilnahme (2x) – wie im Jahr 2022 von Sire Jeffrey und Obiwandi.

– wie im Jahr 2022 von Sire Jeffrey und Obiwandi. Wunsch-SdK – wie die von Chorazeck initiierte zu WH40K Darktide

– wie die von Chorazeck initiierte zu WH40K Darktide WoSchCa-Teilnahme – siehe Nienlics berherzter Auftritt im Jahr 2022

– siehe Nienlics berherzter Auftritt im Jahr 2022 Viertelstunde-Bestimmung – die ideale Chance, einen Premium-Inhalt vorzugeben.

– die ideale Chance, einen Premium-Inhalt vorzugeben. Redaktionskonferenz-Teilnahme (2x) – wie 2022 von Gekko Goodkat.

Wenn oben „Spender-exklusiv“ steht, lesen, sehen oder hören den Inhalt wirklich nur Spender. Es gibt auch wieder schöne Medaillen für euch (verbunden mit Bonus-GGG) sowie die Top-Spender-Gruppen-Auszeichnung in drei Stufen (Top 50, Top 100, Top 200). Wie letztes Jahr werden die zehn Topspender unter Jokern wählen können, angefangen mit dem Nummer-1-Spender:

Die Weihnachtsaktion 2023 läuft bis zum 31.12.2022 23:59 Uhr (Überweisungen werden noch bis 4.1.2023 berücksichtigt). Mit den folgenden Bezahlmedaillen könnt ihr mitmachen, gerne auch mehrmals pro Medaille. Beachtet bitte, dass ihr zwar unregistriert spenden könnt, wir euch aber nur dann Medaillen zuteilen können, wenn ihr beim Spenden eingeloggt seid.



Und wie in jedem Jahr noch der Hinweis: Wir sind keine gemeinnützige Organisation im Sinne des Gesetzgebers, sondern eine kleine, unabhängige, gewinnorientierte Redaktion. Wer Bedürftigen spenden möchte, findet dazu unter anderem beim DZI Hinweise.



Vielen Dank!